Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou a českou stopou

Po čtyřech podnicích vede Bulega šampionát s 248 body. Druhý je jeho týmový kolega Iker Lecuona se 166 body, třetí Sam Lowes s 99 body. Ducati zatím udává tempo, ale mostecká trať dokáže být nevyzpytatelná a chyby se na ní neodpouštějí. Pro fanoušky to znamená jasnou sportovní zápletku: světová elita přijíždí do Česka ve chvíli, kdy se může psát další kapitola boje o titul.
Czech Round ale nebude jen o souboji na čele WorldSBK. Silný příběh nabídnou také čeští jezdci. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a Oliver König v českém týmu Compos Racing na motocyklech Triumph Street Triple 765 RS. Vostatek má za sebou bodově úspěšný víkend v Maďarsku a do Mostu přijíždí s cílem potvrdit vzestupnou formu před domácím publikem. „Do Mostu jdu s cílem porvat se o co nejlepší umístění. Budu moc rád, když mě fanoušci přijdou podpořit a navštíví náš stánek na diváckém svahu, kde si můžou koupit moje nové fans tričko,“ říká Ondřej Vostatek.
Oliver König se po návratu do šampionátu postupně sžívá s třídou WorldSSP, týmem i motocyklem Triumph. Domácí podnik pro něj může být důležitým impulzem v další části sezony. „Do Mostu se moc těším. Je to trať, která mi vždycky v sezoně pomohla a hodně mě nakopla. To stejné bych rád zopakoval i letos a chci vidět svůj výrazný posun. Na všechny se moc těším už tento víkend v Mostě,“ říká Oliver König.
Další českou stopu přinese nová kategorie World Sportbike, která nahradila dosavadní WorldSSP300. Stálým účastníkem této třídy je Troy Sovička z týmu Panattoni BGR Smrž Racing. V Mostě se k němu navíc přidá Štěpán Zuda, který nastoupí na divokou kartu. Domácí fanoušci tak uvidí hned čtyři české jezdce ve světovém závodním víkendu.
Mostecký víkend je specifický tím, jak blízko pustí fanoušky k dění. S jednou vstupenkou získají návštěvníci přístup na všechny tribuny i do paddocku, kde mohou sledovat práci týmů, potkávat jezdce, navštívit Paddock Show, autogramiády, fan zónu nebo Victory Lane.
„WorldSBK je pro Českou republiku prvním velkým motorsportovým podnikem sezonya chceme, aby si ho užili nejen skalní fanoušci, ale i rodiny a lidé, kteří na světový šampionát přijedou třeba poprvé. Proto mají děti do 15 let vstup zdarma. Myslíme také na motorkáře, pro které jsme připravili speciální vstupenku Motorkář s výhodami, díky nimž si mohou víkend užít pohodlněji a blíž celé atmosféře. Zvu všechny fanoušky, aby dorazili do Mostu. Čeká nás světový sport, čeští jezdci a víkend, který bude stát za to zažít přímo na místě,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.
Program začne už ve čtvrtek 14. května, kdy se trať otevře veřejnosti pro společný běh po dráze. Proběhnout se a nasát atmosféru může přijít každý a zdarma. Pátek 15. května bude patřit tréninkům a součástí programu bude také Ride Like a Pro, tedy možnost projet si mostecký okruh na vlastní motorce. V sobotu 16. května se jede první hlavní závod WorldSBK a první závody tříd WorldSSP a WorldSPB. Po skončení závodního programu se fanoušci dostanou v rámci akce Až na asfalt na cílovou rovinku a startovní rošt.
Neděle 17. května přinese dopolední Tissot Superpole Race, druhý hlavní závod WorldSBK a další závody tříd WorldSSP a WorldSPB. Na závěr programu se uskuteční tradiční Bike Parade, při níž se motorkáři mohou stát součástí víkendu přímo na závodní dráze.
WorldSBK Czech Round 2026 tak nabídne kombinaci světového šampionátu, českých jezdců, nové závodní kategorie i zážitků, které se neodehrávají jen na tribunách. Pro fanoušky je to první velký motorsportový víkend roku v Česku – a zároveň příležitost vidět naživo, zda si Nicolo Bulega podmaní i Most, nebo zda právě Czech Round přinese první velký zlom sezony.
Vstupenky jsou k dispozici v online prodeji Autodromu Most. Děti do 15 let mají vstup zdarma, takže WorldSBK Czech Round je atraktivní víkend i pro rodiny, které chtějí světový motorsport zažít naživo.
Zdroj: Autodrom Most