Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou a českou stopou

Autor:
  9:52
Most 12. května 2026 (PROTEXT) - Mistrovství světa superbiků WorldSBK dorazí už tento víkend (15.–17. května) na Autodrom Most a to ve chvíli, kdy má sezona jasného muže číslo jedna. Nicolo Bulega na Ducati po čtyřech odjetých podnicích vede průběžné pořadí královské třídy s výrazným náskokem a na Czech Round přijede jako jezdec, kterého chtějí všichni porazit. Most tak může nabídnout jeden z klíčových momentů první poloviny sezony: potvrdí Bulega svou dominanci, nebo se právě na severu Čech najde soupeř, který červenou převahu zastaví?

Po čtyřech podnicích vede Bulega šampionát s 248 body. Druhý je jeho týmový kolega Iker Lecuona se 166 body, třetí Sam Lowes s 99 body. Ducati zatím udává tempo, ale mostecká trať dokáže být nevyzpytatelná a chyby se na ní neodpouštějí. Pro fanoušky to znamená jasnou sportovní zápletku: světová elita přijíždí do Česka ve chvíli, kdy se může psát další kapitola boje o titul.

Czech Round ale nebude jen o souboji na čele WorldSBK. Silný příběh nabídnou také čeští jezdci. Ve třídě World Supersport nastoupí Ondřej Vostatek a Oliver König v českém týmu Compos Racing na motocyklech Triumph Street Triple 765 RS. Vostatek má za sebou bodově úspěšný víkend v Maďarsku a do Mostu přijíždí s cílem potvrdit vzestupnou formu před domácím publikem. „Do Mostu jdu s cílem porvat se o co nejlepší umístění. Budu moc rád, když mě fanoušci přijdou podpořit a navštíví náš stánek na diváckém svahu, kde si můžou koupit moje nové fans tričko,“ říká Ondřej Vostatek.

Oliver König se po návratu do šampionátu postupně sžívá s třídou WorldSSP, týmem i motocyklem Triumph. Domácí podnik pro něj může být důležitým impulzem v další části sezony. „Do Mostu se moc těším. Je to trať, která mi vždycky v sezoně pomohla a hodně mě nakopla. To stejné bych rád zopakoval i letos a chci vidět svůj výrazný posun. Na všechny se moc těším už tento víkend v Mostě,“ říká Oliver König.

Další českou stopu přinese nová kategorie World Sportbike, která nahradila dosavadní WorldSSP300. Stálým účastníkem této třídy je Troy Sovička z týmu Panattoni BGR Smrž Racing. V Mostě se k němu navíc přidá Štěpán Zuda, který nastoupí na divokou kartu. Domácí fanoušci tak uvidí hned čtyři české jezdce ve světovém závodním víkendu.

Mostecký víkend je specifický tím, jak blízko pustí fanoušky k dění. S jednou vstupenkou získají návštěvníci přístup na všechny tribuny i do paddocku, kde mohou sledovat práci týmů, potkávat jezdce, navštívit Paddock Show, autogramiády, fan zónu nebo Victory Lane.

„WorldSBK je pro Českou republiku prvním velkým motorsportovým podnikem sezonya chceme, aby si ho užili nejen skalní fanoušci, ale i rodiny a lidé, kteří na světový šampionát přijedou třeba poprvé. Proto mají děti do 15 let vstup zdarma. Myslíme také na motorkáře, pro které jsme připravili speciální vstupenku Motorkář s výhodami, díky nimž si mohou víkend užít pohodlněji a blíž celé atmosféře. Zvu všechny fanoušky, aby dorazili do Mostu. Čeká nás světový sport, čeští jezdci a víkend, který bude stát za to zažít přímo na místě,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most a člen pořádajícího spolku AMK Most.

Program začne už ve čtvrtek 14. května, kdy se trať otevře veřejnosti pro společný běh po dráze. Proběhnout se a nasát atmosféru může přijít každý a zdarma. Pátek 15. května bude patřit tréninkům a součástí programu bude také Ride Like a Pro, tedy možnost projet si mostecký okruh na vlastní motorce. V sobotu 16. května se jede první hlavní závod WorldSBK a první závody tříd WorldSSP a WorldSPB. Po skončení závodního programu se fanoušci dostanou v rámci akce Až na asfalt na cílovou rovinku a startovní rošt.

Neděle 17. května přinese dopolední Tissot Superpole Race, druhý hlavní závod WorldSBK a další závody tříd WorldSSP a WorldSPB. Na závěr programu se uskuteční tradiční Bike Parade, při níž se motorkáři mohou stát součástí víkendu přímo na závodní dráze.

WorldSBK Czech Round 2026 tak nabídne kombinaci světového šampionátu, českých jezdců, nové závodní kategorie i zážitků, které se neodehrávají jen na tribunách. Pro fanoušky je to první velký motorsportový víkend roku v Česku – a zároveň příležitost vidět naživo, zda si Nicolo Bulega podmaní i Most, nebo zda právě Czech Round přinese první velký zlom sezony.

Vstupenky jsou k dispozici v online prodeji Autodromu Most. Děti do 15 let mají vstup zdarma, takže WorldSBK Czech Round je atraktivní víkend i pro rodiny, které chtějí světový motorsport zažít naživo.

 

 

Zdroj: Autodrom Most

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Ohavná rétorika, zhodnotil soud. Vyhození Ukrajinců z tramvaje si řidič musí odpracovat

Nemáš právo být v týhle zemi! řval pražský tramvaják a udeřil Ukrajince s...

Za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem potvrdil soud řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací. Nařídil mu také podrobit se programu sociálního výcviku, páru musí...

12. května 2026  11:02

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie uzavřela okolí, evakuuje lidi

V Brně v ulici Vodařská prasklo rameno jeřábu. (12. května 2026)

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. Policisté upozorňují, že v místě je nutné...

12. května 2026  10:22,  aktualizováno  10:56

Pocit, že nestíháte? Odborníci mluví o „time scarcity“. Řešením není dělat víc, ale jinak

Mnoho lidí si vytváří dlouhé seznamy úkolů, které ve výsledku generují jen...

Den má pro každého stejných 24 hodin. Přesto roste počet lidí, kteří mají pocit, že nestíhají. Psychologové pro tento stav používají pojem time scarcity – subjektivní nedostatek času. Nejde přitom o...

12. května 2026  10:55

Dvě miliardy chce investovat kraj do dostupných bytů, začít může v Opočně

Družstevníky vyšla stavba domů v Dobrušce levněji než u jiných developerských...

Stovky dostupných bytů s regulovaným nájmem chce v příštích letech vybudovat Královéhradecký kraj. Do jejich výstavby plánuje vložit až dvě miliardy korun. Vzniknout mají napříč regionem, někde i ve...

12. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stovky mincí v březové kůře. Muzeum Kroměřížska ukazuje Šelešovický poklad

Muzeum Kroměřížska vystavuje tzv. Šelešovický poklad nalezený v obci...

Jsou staré bezmála tisíc let. Kdysi na přelomu 10. a 11. století je někdo uložil do keramické nádoby a zakopal nedaleko známé obchodní cesty. Stovky stříbrných mincí a slitin, které dnes mají...

12. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Chrudim pokračuje v přípravě silnice do průmyslové zóny Západ

ilustrační snímek

Chrudim pokračuje v přípravě dopravního propojení průmyslové zóny Západ s Čáslavskou ulicí. Silnice by umožnila příjezd části aut do oblasti, aniž by musela...

12. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Chrudim pokračuje v přípravě silnice do průmyslové zóny Západ

ilustrační snímek

Chrudim pokračuje v přípravě dopravního propojení průmyslové zóny Západ s Čáslavskou ulicí. Silnice by umožnila příjezd části aut do oblasti, aniž by musela...

12. května 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Vězeň utekl okénkem na toaletě. Místo pár měsíců mu hrozí další roky navíc

Ilustrační snímek

Z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem utekl v úterý ráno vězeň, kterému přitom zbývalo za mřížemi už jen několik měsíců. Na dočasnou svobodu se protáhl okénkem na toaletě. Policisté ho...

12. května 2026  10:42

Terapeut zneužíval klientky a vymámil miliony na stavbu, kde by přečkal konec světa

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský obviněný ze znásilnění svých klientek vybral 20 milionů na výstavbu resortu, kde měl přečkat konec světa. V úterý o tom informoval server iRozhlas. Přestavbu...

12. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Na bezpečnost v ulicích České Lípy bude nově dohlížet také psovod

Na bezpeÄŤnost v ulicĂ­ch ÄŚeskĂ© LĂ­py bude novÄ› dohlĂ­Ĺľet takĂ© psovod

Na bezpečnost v České Lípě bude nově dohlížet strážník se psem. Město ho dlouho hledalo, nyní stavy městských strážníků rozšířila Rozálie Stejskalová s fenkou...

12. května 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči zasahovali u požáru bytu v Kardašovské ulici v Praze 9. Z domu...

Požár jedné místnosti panelákového bytu v Kardašovské ulici v Praze 14 zaměstnal v úterý ráno hasiče ze čtyř stanic. Z domu muselo být evakuováno dvanáct lidí, událost se obešla bez zranění.

12. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:31

Festival Freud Fest v Příboře nabídne přednášky, hudbu i historické rekonstrukce

ilustrační snímek

Odborné přednášky, hudbu, výtvarné umění i historické rekonstrukce nabídne festival Freud Fest 2026, který bude od pátku do neděle v Příboře na Novojičínsku....

12. května 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.