Komunitní zážitkový program (divadelní happening) s podtitulem "Jako do jiné země za hranice všedních dnů!" na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, přičemž bývají parodovány i státní byrokratické procedury, otevírá „železná opona“ s pohádkovou Celnicí na hranicích Království perníku®. Pokud ještě nejste "domorodcem" s Cestovním pasem Království perníku, zakoupením anonymního vstupního víza pro "cizince" získáte právo aktivně se zúčastnit klubového zážitkového programu v roli, kterou si vyberete a na kterou jako bonus dostanete přiměřené rekvizity Divadla Království perníku (DKP). Úřední řečí v Království perníku® je perníkovština, která se od současné spisovné češtiny odlišuje onikáním.
Zatímco některé aktivity jsou určeny všem účastníkům zážitkového programu, pouze cizinci a domorodci v rolích Jeníčka nebo Mařenky starší 4 let mohou navštívit paní Ježibabu v Perníkové chaloupce, která předvádí, jak se perníky pekly tradičním způsobem od středověku do 19. století, a u které si mohou vyprosit speciální perníček s přidanou hodnotou medových zážitků.
Při Svatováclavské tlačenici perníku si také každý bude moci staré řemeslo vyzkoušet: vytlačit, vykrojit a upéci staročeský perníček - třeba právě ten s motivem českého krále.
Slavnostní odpoledne vyvrcholí ve 14:30 hodin, kdy bude v Rytířském sále Lovčího zámečku z roku 1882 představena nově jmenovaná KRÁLOVNA PERNÍKU®. Perníkářka, co má zlaté ruce, dobré srdce, výtvarný talent a nezpochybnitelné renomé v oboru…
Kdo získá titul Královna perníku® dne 28. 9. 2025?
Svoji nominaci můžete zaslat do 20. 9. 2025 na adresu:
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby
Názvy KRÁL PERNÍKU, KRÁLOVNA PERNÍKU a KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU jsou ochrannými známkami společnosti KAM NA PARDUBICKU s. r. o., IČO: 62027361, jež je producentem programu.
Království perníku® nemá stálou provozní dobu, ale otevírá se zpravidla půl hodiny před začátkem zážitkového programu, který je ohlášen a v němž si účast můžete rezervovat na www.pernikova-chaloupka.cz