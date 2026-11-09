Kdy investovat do automatizace skladu? Rozhodují náklady i výběr procesů

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  9:11
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Praha 9. listopadu 2026 (PROTEXT) - Automatizace skladů není jen výsadou velkých podniků. Vyplatit se může i menším firmám, pokud vědí, kde začít. Jak poznat, co se skutečně vyplatí automatizovat, a proč nemusí být nutné měnit celý sklad, vysvětluje Josef Murgaš, vedoucí oddělení intralogistických řešení pro ČR a SR ve společnosti STILL.

O automatizaci se v logistice mluví už několik let. Roste o ni mezi firmami skutečný zájem?

Spíš se v posledních letech změnilo to, proč firmy o automatizaci uvažují. Už nejde o PR ani o snahu lokální pobočky ohromit vedení z centrály, které přijelo na návštěvu. Dnes firmy v automatizaci vidí cestu, jak dlouhodobě zajistit fungování svého provozu a udržet si konkurenceschopnost.

Co by si měla firma ujasnit, než se do automatizace pustí?

Pokud to firma myslí s automatizací vážně, měla by především dobře znát svůj provoz. Vědět, jaký materiál přepravuje, odkud a kam, v jakých objemech, kdy nastávají provozní špičky a čeho chce automatizací dosáhnout.

Nemusí však mít hned detailní analýzu ani přesnou představu o konkrétním řešení. Máme vlastní tým téměř 30 lidí, kteří se věnují automatizaci a robotizaci v České republice a na Slovensku, se zajištěnou servisní organizací. Opíráme se přitom o rozsáhlé odborné know-how a reálné zkušenosti z trhu. Díky tomu dokážeme společně se zákazníkem zmapovat jeho provoz, identifikovat příležitosti pro automatizaci a navrhnout řešení, které dává smysl z provozního i ekonomického hlediska. Naším cílem není automatizovat za každou cenu, ale najít řešení, které zákazníkovi přinese skutečnou hodnotu.

Firmy totiž často postupují opačně. Nejdřív si vyberou technologii, která se jim líbí, a teprve potom hledají proces, kde by ji mohly využít. To ale nedoporučuji. Lepší je začít u konkrétního procesu, který se pravidelně opakuje a nevykazuje velké odchylky.

Co rozhoduje o tom, zda se firmě investice do automatizace skladu skutečně vyplatí?

Zásadní je nedívat se pouze na pořizovací cenu technologie, ale porovnat celkové náklady současného a budoucího provozu. Do výpočtu vstupují nejen mzdy zaměstnanců, ale také náklady na nábor, servis, energii, prostoje nebo chyby při manipulaci. U automatizovaného řešení je zase potřeba zohlednit investici, implementaci, software a následný provoz. Teprve tak získáme reálný obrázek o návratnosti.

Důležité také je, že firma nemusí automatizovat celý sklad najednou. Často dává větší ekonomický smysl začít jedním pravidelně se opakujícím procesem s dostatečným objemem přeprav. Jeho přínosy lze dobře měřit a zároveň tím snížit investiční i realizační riziko.

Jak klientům pomáháte správně nastavit sběr a vyhodnocování dat?

Zákazníkům dokážeme se sběrem a vyhodnocováním dat poradit, případně jim pomoci i s jejich samotným nastavením. Vždy záleží na konkrétním provozu a rozsahu projektu. Velké logistické společnosti, pro které je logistika hlavní náplní podnikání, mají zpravidla data dobře připravená. U menších podniků se ale často setkáváme s tím, že potřebná data chybí nebo nemají zavedený systém pro řízení materiálových toků.

I v takových případech dokážeme zákazníkovi nabídnout vhodné řešení. Společně se podíváme na jeho procesy, zanalyzujeme je a doporučíme, jak nastavit sběr dat a související systémy tak, aby odpovídaly potřebám konkrétního provozu a fungovaly efektivně.

V jakém typu firem vidíte největší potenciál pro automatizaci rutinních procesů?

Především ve velkých podnicích, například v automobilovém a strojírenském průmyslu, e-commerce, potravinářství nebo farmacii. Obecně tam, kde se pracuje s velkými objemy materiálu.

Automatizace ale může dávat smysl i malým a středním firmám. Stačí si pro začátek vybrat jeden opakující se proces, který dnes zajišťují například tři lidé na směně. I v takovém případě může být návratnost investice velmi zajímavá.

Když se firma rozhodne automatizovat, zvládne tento přechod se stávajícími kapacitami a know-how? Nebo je nutné, aby vznikaly v rámci firmy nějaké nové role?

Obecně vzato se dá přechod na automatizaci zvládnout se stávajícími kapacitami, pokud se bavíme o nějakých jednodušších instalacích. Po instalaci se přidá dodatečná kontrola a je hotovo.

Pokud bychom se bavili o něčem složitějším, například o velkém skladovém systému, tak to už může měnit charakter práce i pro pracovníky. Může se hodit mít člověka, který dohlíží na komplexitu systému, takzvaný key user, který má na starosti materiálový tok. Není to tak náročné, že by to nezvládnul standardní skladník, ale je potřeba, aby si rozšířil záběr znalostí.

Co všechno STILL nabízí kromě samotné techniky?

STILL je pro zákazníka supply chain partnerem, takže naše spolupráce nekončí tím, že mu například prodáme vozík. Jsme schopni pomoct zákazníkovi s analýzou projektu a procesů a navrhnout nějaké alternativy k současným řešením. Jsme schopni mu pomoct v rámci jak automatizovaných a intralogistických řešení, tak v rámci jiného byznysu. Dále nabízíme celou škálu produktů: regálové systémy, bezpečnostní prvky, vybavení, sítě a různé další věci. Mimo to máme širokou servisní síť.

 

 

Zdroj: STILL ČR

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59955.

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