Kdy musíte podat daňové přiznání? Přehled důležitých termínů

Od 1. ledna 2023 mají všechny osoby samostatně výdělečně činné povinně zřízenou datovou schránku. Daňové přiznání tedy podávají elektronicky přes portál Finanční správy nebo službu MOJE daně. Lhůta pro elektronické podání je 2. května 2025.

Výjimka: Nepodnikající fyzické osob bez datové schránky podávají přiznání “papírově”, a to nejpozději do 1. dubna 2025. Pokud si však datovou schránku zřídily dobrovolně, musí podávat přiznání elektronicky a termín mají do 2. května.

Odklad s daňovým poradcem: Pokud přiznání vypracovává daňový poradce, termín se prodlužuje až do 1. července 2025. Plnou moc není třeba podávat finančnímu úřadu předem, stačí ji doložit při podání přiznání.

Finanční úřady tolerují podání daňového přiznání se zpožděním až o pět pracovních dnů. Pokud je například lhůta do 1. dubna, můžete přiznání podat bez sankcí ještě během následujících pěti pracovních dnů. Po uplynutí této doby se za každý den prodlení počítá pokuta ve výši 0,05 % stanovené daně, maximálně však 5 % stanovené daně. Maximální výše pokuty je omezena na 300 000 Kč, a pokud vypočítaná pokuta činí méně než 1 000 Kč, nepředepíše se.

V případě, že daň není zaplacena včas, začnou se počítat úroky z prodlení. Ty se uplatní od čtvrtého kalendářního dne po splatnosti a vypočítají se podle vzorce:

daň × úrok z prodlení × počet kalendářních dnů

Úrok z prodlení se odvíjí od repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů, přičemž od 1. ledna 2025 činí 12 %.

Způsob podání Do kdy podat? Poznámka Papírově 1. dubna 2025 Vztahuje se i na fyzické osoby, které nemají datovou schránku, ale rozhodnou se podat přiznání elektronicky. Daňové přiznání elektronicky 2. května 2025 Povinné pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a subjekty s datovou schránkou. Při využití služeb daňového poradce 1. července 2025 Plnou moc je nutné předložit správci daně společně při podání přiznání.

Změny ve slevách na dani

Při vyplňování daňového přiznání je nutné zohlednit několik změn. Od letošního roku již není možné uplatnit některé daňové slevy nebo jsou omezeny:

Školkovné, které umožňovalo snížit daň až o 17 300 Kč za dítě v předškolním zařízení, bylo zrušeno.

které umožňovalo snížit daň až o za dítě v předškolním zařízení, bylo zrušeno. Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč ročně, která pomáhala studujícím do 26 let (u doktorandů do 28 let), již není k dispozici.

ročně, která pomáhala studujícím do 26 let (u doktorandů do 28 let), již není k dispozici. Sleva na manželku či manžela Slevu na manžela či manželku ve výši 24 840 Kč lze nově uplatnit pouze tehdy, pokud druhý z manželů pečuje o dítě mladší tří let a zároveň jeho vlastní roční příjem nepřesáhne 68 000 Kč. To znamená, že manželé bez dětí již tuto slevu využít nemohou, i když jejich příjem je nízký. „Podle zjištění Finanční správy docházelo k častému neoprávněnému využití této úlevy. Lidé si přesně neověřili, které příjmy spadají do limitu 68 000 Kč a které nikoliv,“ uvádí Žítková.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinné pro každého, kdo v průběhu roku vydělal více než 50 000 Kč. Do tohoto limitu se nezahrnují příjmy, které jsou ze zákona od daně osvobozené, jako například získané dědictví. Stejně tak se sem nepočítají ani příjmy, ze kterých už zaměstnavatel odvedl srážkovou daň, například u dohod o provedení práce, u kterých nebyl podepsán růžový papír a neodvádělo se z ní pojistné. „„Pokud je člověk zaměstnán, platí na něj jiná pravidla – jiné příjmy, například z podnikání, nesmí překročit 20 000 Kč. Pokud je však student a zároveň podnikatel, vztahuje se na něj limit 50 000 Kč. Jakmile ale tuto hranici překročíte, musíte podat přiznání a zdanit celý příjem, “ uvádí Žítková.

NeoTax je přední poskytovatel moderních řešení v oblasti daňového poradenství a zpracování daňových přiznání. Společnost byla založena v roce 2012 a rychle se stala lídrem na českém trhu díky své jednoduché online aplikaci na zpracování přiznání OnlinePriznani.cz. NeoTax nabízí komplexní služby, včetně zpracování daňových přiznání pro jednotlivce i firmy, daňového poradenství a řešení pro zaměstnavatele. Společnost se zaměřuje na digitalizaci a automatizaci daňových procesů, díky čemuž klientům šetří čas i náklady. Významnou součástí portfolia je řešení mezinárodního zdanění, které zahrnuje daňová přiznání a poradenství pro jednotlivce i firmy podnikající v různých zemích. Společnost neustále inovuje a rozšiřuje své služby, aby pokryla stále náročnější požadavky klientů. Díky tomu NeoTax obsluhuje tisíce zákazníků po celém světě. Další informace naleznete na stránkách www.neotax.eu.