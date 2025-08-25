Když burleska mluví tělem a každý detail má svůj význam

Autor:
  13:53
Praha 25. srpna 2025 (PROTEXT) - Na jevišti vypadá všechno lehce. Těla se pohybují s přesností, kostýmy se třpytí, nic nepadá, nic neškrtí. Jenže vytvořit tento svět znamená týdny práce, desítky zkoušek a stovky ručních stehů. The Saturn Revue, nová kabaretní show vznikající pro kruhový prostor Nové Spirály, přináší kromě působivého vizuálního zážitku i příběh o tom, jak se rodí kostým, který vydrží tanec, emoce i světla ramp.

Za kostýmní koncepcí stojí návrhářka Zuzana Kubíčková, známá nejen svou autorskou módou, ale i spoluprací s předními českými osobnostmi. Nyní stojí před výzvou obléct 26 tanečníků – showgirls a showboys. Každý z kostýmů je jiný. Každý vzniká na míru. A každý musí obstát v náročném kabaretním tempu.

„Do kostýmů vkládáme stejnou péči jako do každé jiné zakázky. Prostor Spirály je specifický v tom, že diváci na jeviště vidí ze všech stran a možných úhlů, zároveň jsou velmi blízko jevišti, takže je důležitý každý detail, proporce, volba střihu i kvalita použitých materiálů,” říká Zuzana Kubíčková.

Burleska totiž není laciná zábava. Je to výsostně stylizovaný žánr – výtvarný, dramatický, řemeslně precizní. Oproti běžnému divadlu zde kostým neslouží jen jako dekorace postavy. Je to nástroj. Komunikuje. Rozpohybuje světlo. Svléká se. Hraje.

„Základní inspirací je ženské a mužské tělo, ale i svět, který se okolo něj vytváří,“ říká producentka a performerka Terézia Bělčáková alias Miss Cool Cat. „Chceme diváky přenést do jiného světa – dekadentního, snového, krásného. A kostýmy v tom hrají klíčovou roli.“

Každý kus oblečení prochází několika fázemi – od prvních návrhů, přes ladění materiálů a vývoj střihů, až po individuální zkoušky, protože těla se v burlesce neuniformují. Naopak – oslavují svou rozdílnost. Většina modelů je ručně zdobená, vznikají i autorské doplňky, masky nebo šperky. Zásadní je spolupráce se zbytkem týmu – choreografií Moniny Nevrlé, scénografií Marka Cpina i vizuálním vedením projektu.

A jestli se objeví i třpyt, flitry a perličky? Rozhodně. Zuzana Kubíčková je má v oblibě, ale používá je střídmě, cíleně. Tam, kde opravdu dávají smysl. “Chceme divákům ukázat něco jedinečného, aby během představení mohli na chvíli zapomenout na všední starosti a zažít něco výjimečného.”

The Saturn Revue bude mít premiéru 4. září 2025 v pražské Nové Spirále. Diváci se mohou těšit na unikátní kombinaci živé hudby, tance, burlesky a výtvarně výrazné scénografie. Vstupenky a další informace naleznete na www.novaspirala.cz.

 

Více o představení The Saturn Revue

The Saturn Revue je výpravná kabaretní show, která vás vtáhne do jiného světa skrze vintage burlesku, showgirls, akrobacii, grotesku, živý orchestr i zpěv. Celý večer se odehrává v ikonickém kruhovém prostoru Nové Spirály na pražském Výstavišti a zážitek začíná už při vstupu – živá hudba, drinky, atmosféra, která dýchá jazzovým klubem z jiné galaxie.

Na scéně vás čeká 26 tanečníků a tanečnic, velkolepý jazzový big band Cotatcha Orchestra, oslnivě krásná Jasmína Houf, zpěváci Sonny Vargas, Kaia Brown a Anika Caitlyn Gibson, hvězdy české i zahraniční vintage burlesky jako Miss Cool Cat, Colette Collerette, Didi Derriere, Russell Bruner, akrobati včetně uhrančivého Michiela Tange van Leeuwena. Každé číslo je součástí příběhu vesmírné romance.

Večerem provází Jan Cina v alternaci s Kryštofem Krhovjákem. Kostýmy vytvořila renomovaná módní návrhářka Zuzana Kubíčková, scénu navrhl talentovaný scénograf Marek Cpin držitel ocenění scéna roku, režie se chopil Tomáš Procházka oceněný prestižní cenou Nadace Tatra banky v kategorii Mladý tvůrce. Choreografii připravila Monina Nevrlá, profesionální tanečnice a hlavní choreografka Prague Burlesque.

The Saturn Revue vzniká v koprodukci Nové Spirály a Deep Side Production, která stojí mimo jiné za úspěchem Prague Burlesque Show a výstavami H. R. Gigera.

www.novaspirala.cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Humpolec chce do dvou let upravit místo zaniklé vsi s kostelem

Součástí pietního místa v zaniklé vsi Dobrá u Humpolce bude kamenný stůl o velikosti půdorysu původního kostelíku. Na úpravy vzniklo několik návrhů. Jako...

25. srpna 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Zproštění Lomeckého je definitivní, Nejvyšší soud odmítl dovolání Bradáčové

Zprošťující rozsudek v kauze bývalého starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je definitivně potvrzený. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně...

25. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Z depresivního podchodu je jedinečná galerie, proměnil ho francouzský umělec

Francouzský umělec Vincent Chignier proměnil podchod pod frekventovanou silnicí v Olomouci v atraktivní veřejné místo, kde se snoubí příroda, hanácké tradice i historie. Nevzhledný prostor dostal...

25. srpna 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Smíchov se mění v moderní čtvrť. Nové nádraží, promenáda i podchod do Radlic už za dva roky

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Vzniká tu také nová čtvrť. Na místě zarostlých kolejí vyrůstá čtvrť Smíchov City, přibývá...

25. srpna 2025  15:35

Lávku zavřelo neštěstí v Troji. Po roky odkládané opravě se na ni auta nevrátí

Lávka přes řeku v Radonicích nad Ohří na Lounsku, na kterou mohou už několik let jen pěší, se dočká kýžené opravy. O její rekonstrukci se mluví roky. Do roku 2017 po ní mohla dokonce jezdit i auta. V...

25. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Gospelová senzace zasáhne kostel v Lednici

25. srpna 2025  15:16

Průměrná roční teplota v Brně bývala pod deset stupňů, loni poprvé přesáhla 12

Průměrná roční teplota vzduchu se v Brně pohybovala do roku 1990 pod deseti stupni Celsia. V posledním desetiletí se pod tuto úroveň dostal pouze rok 2021, a...

25. srpna 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Brno patřilo módě. Manekýny a modelové předvedli díla předních českých návrhářů

Celý víkend patřil na brněnském výstavišti módě, speciálně pak sobotní večer v pavilonu F. Desítky modelek a modelů představily na druhém ročníku Czech Fashion Week kolekce od čtyř známých tuzemských...

25. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Silničáři opraví rozbitý hlavní tah v Novém Městě, spěchají před začátkem školy

Přibližně deset tisíc aut, z toho pětina nákladních, projede každý den po Brněnské ulici v Novém Městě na Moravě. Vytížený tah první třídy, který je hlavní spojnicí mezi Žďárem nad Sázavou a Bystřicí...

25. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Policie v Liberci řeší parkování u své služebny, náměstek její postup kritizuje

Vedení Liberce vadí, že se policie zaměřila na přestupky špatně parkujících motoristů ve dvou ulicích u její služebny na Vápence. Náměstek primátora Adam...

25. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  13:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Společnost epet opět zlevňuje a zveřejnila nové akviziční ceníky pro domácnosti i firmy. Nabízí fixace na jeden až tři roky

25. srpna 2025  14:54

Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené

Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý chlapec při jízdě na kole po polní cestě narazil do drátů vysokého napětí. Ty nebyly pod proudem, ale...

25. srpna 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.