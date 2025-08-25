Když burleska mluví tělem a každý detail má svůj význam

Za kostýmní koncepcí stojí návrhářka Zuzana Kubíčková, známá nejen svou autorskou módou, ale i spoluprací s předními českými osobnostmi. Nyní stojí před výzvou obléct 26 tanečníků – showgirls a showboys. Každý z kostýmů je jiný. Každý vzniká na míru. A každý musí obstát v náročném kabaretním tempu.
„Do kostýmů vkládáme stejnou péči jako do každé jiné zakázky. Prostor Spirály je specifický v tom, že diváci na jeviště vidí ze všech stran a možných úhlů, zároveň jsou velmi blízko jevišti, takže je důležitý každý detail, proporce, volba střihu i kvalita použitých materiálů,” říká Zuzana Kubíčková.
Burleska totiž není laciná zábava. Je to výsostně stylizovaný žánr – výtvarný, dramatický, řemeslně precizní. Oproti běžnému divadlu zde kostým neslouží jen jako dekorace postavy. Je to nástroj. Komunikuje. Rozpohybuje světlo. Svléká se. Hraje.
„Základní inspirací je ženské a mužské tělo, ale i svět, který se okolo něj vytváří,“ říká producentka a performerka Terézia Bělčáková alias Miss Cool Cat. „Chceme diváky přenést do jiného světa – dekadentního, snového, krásného. A kostýmy v tom hrají klíčovou roli.“
Každý kus oblečení prochází několika fázemi – od prvních návrhů, přes ladění materiálů a vývoj střihů, až po individuální zkoušky, protože těla se v burlesce neuniformují. Naopak – oslavují svou rozdílnost. Většina modelů je ručně zdobená, vznikají i autorské doplňky, masky nebo šperky. Zásadní je spolupráce se zbytkem týmu – choreografií Moniny Nevrlé, scénografií Marka Cpina i vizuálním vedením projektu.
A jestli se objeví i třpyt, flitry a perličky? Rozhodně. Zuzana Kubíčková je má v oblibě, ale používá je střídmě, cíleně. Tam, kde opravdu dávají smysl. “Chceme divákům ukázat něco jedinečného, aby během představení mohli na chvíli zapomenout na všední starosti a zažít něco výjimečného.”
The Saturn Revue bude mít premiéru 4. září 2025 v pražské Nové Spirále. Diváci se mohou těšit na unikátní kombinaci živé hudby, tance, burlesky a výtvarně výrazné scénografie. Vstupenky a další informace naleznete na www.novaspirala.cz.
Více o představení The Saturn Revue
The Saturn Revue je výpravná kabaretní show, která vás vtáhne do jiného světa skrze vintage burlesku, showgirls, akrobacii, grotesku, živý orchestr i zpěv. Celý večer se odehrává v ikonickém kruhovém prostoru Nové Spirály na pražském Výstavišti a zážitek začíná už při vstupu – živá hudba, drinky, atmosféra, která dýchá jazzovým klubem z jiné galaxie.
Na scéně vás čeká 26 tanečníků a tanečnic, velkolepý jazzový big band Cotatcha Orchestra, oslnivě krásná Jasmína Houf, zpěváci Sonny Vargas, Kaia Brown a Anika Caitlyn Gibson, hvězdy české i zahraniční vintage burlesky jako Miss Cool Cat, Colette Collerette, Didi Derriere, Russell Bruner, akrobati včetně uhrančivého Michiela Tange van Leeuwena. Každé číslo je součástí příběhu vesmírné romance.
Večerem provází Jan Cina v alternaci s Kryštofem Krhovjákem. Kostýmy vytvořila renomovaná módní návrhářka Zuzana Kubíčková, scénu navrhl talentovaný scénograf Marek Cpin držitel ocenění scéna roku, režie se chopil Tomáš Procházka oceněný prestižní cenou Nadace Tatra banky v kategorii Mladý tvůrce. Choreografii připravila Monina Nevrlá, profesionální tanečnice a hlavní choreografka Prague Burlesque.
The Saturn Revue vzniká v koprodukci Nové Spirály a Deep Side Production, která stojí mimo jiné za úspěchem Prague Burlesque Show a výstavami H. R. Gigera.