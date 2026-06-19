Když děti dostanou prostor: školy v Ústeckém kraji ukazují EVVO v praxi

Výrazným symbolem tohoto posunu bylo Žákovské ekologické setkání „Náš domov – náš příběh“, které v březnu zaplnilo velký sál Krajského úřadu Ústeckého kraje. Žáci základních škol z různých částí regionu zde představili projekty zaměřené na krajinu, odpady, školní zahrady, péči o zeleň, biodiverzitu i vztah k místu, kde žijí. Setkání nebylo jen přehlídkou aktivit, ale také důležitým signálem: pokud děti dostanou důvěru a prostor, dokážou pojmenovat problémy svého okolí a hledat vlastní cestu ke změně.
Podobně silnou zkušenost přinesla aktivita ZŠ Anežky České v Ústí nad Labem. Žáci třídy 7.A spolu s dalšími žáky druhého stupně vyrazili do Maxiček u Děčína, kde se pod vedením ochránce přírody zapojili do přenosu obojživelníků přes silnici. Společně bezpečně přemístili 254 obojživelníků, z toho 250 ropuch obecných a 4 čolky. Zároveň nasbírali pět velkých pytlů odpadků. Aktivita tak spojila praktickou ochranu přírody, terénní poznávání a dobrovolnou pomoc místu, které děti samy vnímaly jako hodnotné.
Na ZŠ Hrob se environmentální výchova v roce 2026 propojila s bylinkovým projektem, Eko-olympiádou, tříděním odpadu, módní přehlídkou z odpadových materiálů i prezentací aktivit školy na Žákovské ekologické konferenci. Zástupci školního ekotýmu zde představili svou práci formou plakátu a získali 3. místo na žákovském ekologickém setkání.
Ve stejném duchu pracuje ZŠ Povrly, kde se jarní aktivity opírají o mezigenerační spolupráci a péči o školní i mateřskou zahradu. Žáci sedmých tříd pomáhali s revitalizací zahrady mateřské školy: vyváželi starou hlínu, doplňovali záhony, upravovali pocitový chodník a připravovali prostor pro další výsadbu. Menší děti tak vidí, že péče o prostředí není jednorázová akce, ale dlouhodobá práce, na které se může podílet celá školní komunita.
ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem pojala Den Země jako den objevování, pokusů a praktické ekologické zkušenosti. Žáci vyráběli nenewtonskou kapalinu, zkoušeli hologram, věnovali se fraktálním pokusům, geologii, emisím CO2 a oxidům dusíku. Významnou součástí dne bylo také slavnostní otevření nového školního zookoutku, který vznikal během školního roku za účasti přírodovědného kroužku. Škola tak propojuje badatelství, zážitek a dlouhodobou péči o živé tvory.
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, Trnovanská 1331, ukazuje, že EVVO má smysl tehdy, když je dostupná a prožitková pro všechny děti. V dubnu se děti pustily do přípravy vyvýšených záhonů, sely ředkvičky, sázely bylinky a učily se, že vypěstovat vlastní svačinu vyžaduje trpělivost a péči. Den Země zde propojil pohyb, poznávání rostlin a zvířat, třídění odpadu a ekologickou tematiku na školní zahradě. Zapojení do soutěží Strážci lesa, Strom Ústeckého kraje a Plastíkův kufřík navíc ukazuje, že i složitější environmentální témata lze přiblížit hravou a srozumitelnou formou.
Na ZŠ Jirkov, Nerudova se environmentální výchova dlouhodobě staví na propojení zahrady, moderních metod a reálného bádání. Škola se zapojila do projektu AVATAR – Biodiverzita, dokončila nový skleník a rozvíjí systém vyvýšených záhonů pro jednotlivé třídy. Hydroponická laboratoř zde funguje jako celoroční učební prostor a žáci si v ní předpěstovávají sazenice pro zeleninovou zahradu. Do environmentální výchovy vstupuje také Stezka Českem, projekt Cirkulujme, Mladý zemědělec i pravidelné úklidové aktivity v okolí školy.
Společným jmenovatelem všech těchto příkladů je posun od informování k jednání. Děti se neučí pouze to, co je správné, ale zkoušejí si, jak správné rozhodnutí vypadá v praxi: přenést žábu přes silnici, vysadit rostlinu, pečovat o záhon, otevřít zookoutek, vysvětlit spolužákům vlastní projekt, uklidit kus krajiny nebo promyslet, jak snížit uhlíkovou stopu. Právě tím vzniká vztah k místu, který nelze nahradit pouze učebnicí.
Ústecký kraj má v této oblasti silný potenciál. Je to region s pestrou krajinou, průmyslovou minulostí, proměňujícími se městy i aktivními školami. Letošní příspěvky ukazují, že environmentální výchova zde není okrajovým tématem, ale praktickou cestou k občanské odpovědnosti, spolupráci a schopnosti vnímat vlastní okolí jako místo, které stojí za péči. Pokud děti dostanou prostor, dokážou být nejen účastníky, ale skutečnými hybateli změny.
Autor: Ekoosvěta, Koordinátor EVVO pro Ústecký kraj, www.ekoosveta.cz
Spoluautoři / využité podklady: ZŠ Anežky České, Ústí nad Labem – Mgr. Jana Střížková; ZŠ Hrob – A. Krížová / Mgr. Lenka Grundová, metodik EVVO;ZŠ Povrly – Nikola Müllerová; ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803; Speciální ZŠ a Speciální MŠ Teplice, Trnovanská 1331 – Milena Švermová; ZŠ Jirkov, Nerudova – Ing. Bc. Martina Meitnerová.
Zdroj: Krajský koordinátor EVVO pro ÚK (Ekoosvěta)