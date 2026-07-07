Když je slunce na dovolené…

Dokonce i na slunečném jihu Rakouska se mezi teplé letní dny občas vloudí husté dešťové mraky. Naštěstí. Protože právě díky těmto změnám jezera zazáří v celé své kráse, alpské louky vykvetou a lesy se nádherně zazelenají.
Užijte si tepla – v termálech, plovárnách a bazénech
Když zvenku na okenní skla dopadají husté dešťové kapky, stane se vaším útočištěm voda. Korutanské termální lázně se v takové dny promění v blahodárnou oázu klidu a relaxace. V Bad Kleinkirchheimu vás k návštěvě lákají hned dvoje termální lázně. Thermal Römerbad zaujme klidnou a stylovou atmosférou, elegantní architekturou a prostorným saunovým areálem, zatímco St. Kathrein nadchne největší vodní plochou ze všech termálních lázní v Korutanech. Nechybí ani 86 metrů dlouhý tobogán pro malé návštěvníky. Výjimečná místa k relaxaci najdete také u jezer. Vybízejí k návštěvě s výhledem na vodní hladinu bez ohledu na počasí. Badehaus Millstätter See spojuje moderní architekturu, přímý vstup do jezera a klidové zóny uprostřed překrásné krajiny. V plovárně u jezera Klopeiner See vznikla moderní wellness oáza se šesti saunami, nekonečným bazénem a panoramatickým výhledem na Jižní Korutany. Werzers Badehaus u Wörthersee nově a stylově připomíná lázeňskou kulturu minulých dob. Pokud jste rádi v pohybu, tím pravým místem pro vás budou termální lázně ve Villachu. Moderní areál pro sportovně založené návštěvníky a rodiny s dětmi na 11 000 m2 nabízí celou řadu aktivit v oblasti FUN, FIT & SPA. Další alternativou jsou kryté bazény, například Drautalperle ve Spittalu, Tauernbad v Mallnitzu nebo bazény v Heiligenblutu, St. Veitu a Kötschach-Mauthenu, které jsou ideální pro plavání, aktivní vyžití nebo relaxaci.
Tajuplný vnitřní život korutanských hor
Pod zeleným povrchem Korutan se skrývají místa, která vyprávějí výjimečné příběhy. Tam, kde kdysi horníci hloubili štoly, nebo kde po tisíce let rostly krápníky, dnes vznikají dechberoucí zážitky. Někdy nám totiž dobrodružství leží přímo pod nohama. Krápníkové jeskyně Obir v Bad Eisenkappelu patří k nejpůsobivějším krápníkovým jeskyním v Rakousku. Podivuhodné útvary, světelné inscenace a geologické souvislosti ilustrují, co zde vznikalo miliony let. Krápníková jeskyně v Griffenu je menší, ale neméně fascinující. Snadno přístupná prohlídková trasa vás zavede ke slujím, komorám a ohromujícím krápníkovým útvarům. Stollenbiking a kanoje Mežica v opuštěných rudných dolech pod horou Petzen - 700m pod povrchem země - jsou výzvou pro milovníky adrenalinu. V Bad Bleibergu se také ponoříte do tajemného světa korutanských hor - Terra Mystica návštěvníky zaveze důlní dráhou do podzemních jeskyní s multimediálními světelnými a zvukovými instalacemi, které poutavě vykládají historii těžby, zatímco Terra Montana znovu oživuje svět horníků. Historie je všudypřítomná také v ukázkovém dolu v Knappenbergu. Staré štoly, zajímavé výstavy a odborný výklad vám přiblíží všechny aspekty hornického dědictví. Výjimečným místem je rovněž Granatium v Radentheinu. Kromě výstavy o „ohnivém kameni lásky“ zde zaujme karbunklová štola vedoucí do klidné chodby, ve které se rudý granát odlamuje přímo ze skály. Vydejte se s helmou a cepínem hledat třpytivý poklad v srdci pohoří Nockberge.
Čas strávený v muzeu: chuť objevovat bez ohledu na počasí
Žasněte, hrajte si a učte se – muzea pro rodiny: Déšť je ideální počasí pro objevování. V Korutanech se nachází celá řada míst, na kterých se děti společně s dospělými mohou vydat na cestu za poznáním. Dům kozorožců v Heiligenblutu (Haus der Steinböcke) vás zavede do domova alpských kozorožců. Výstava „Král a jeho trůn“ přináší poznatky o flóře a fauně velehor a ukazuje, jak se zvířata a rostliny přizpůsobují extrémním životním podmínkám. Zážitky zcela jiného druhu na návštěvníky čekají v Pankratiu, domu úžasu v Gmündu. Více než 60 interaktivních stanovišť zaměstná vaše smysly a překvapivým způsobem propojí umění, zvuk, světlo a vjemy.
Zážitky, objevování, nadšení – technika pro malé i velké: Díky veteránům, lokomotivám a historickým vozům v Historama ve Ferlachu si fanoušci techniky přijdou na své. V Porsche muzeu v Gmündu, což je rodiště této značky, se poutavým způsobem dozvíte mnohé o automobilové historii.
Prostor pro umění a inspiraci: Pokud se raději ponoříte do barev, tvarů a perspektivy, Korutany vás příjemně překvapí širokou nabídkou umění a architektury. Mezinárodně známé muzeum Liaunig v Neuhausu spojuje moderní umění s parkem s působivými skulpturami. Muzeum Wernera Berga v Bleiburgu se věnuje dílu tohoto velkého korutanského expresionisty. Muzeum malířské skupiny Nötscher Kreis představuje život a dílo umělců, kteří svým nezávislým malířstvím na počátku 20. století zásadně ovlivnili rakouský modernismus. Muzeum moderního korutanského umění v Klagenfurtu se zabývá sběrem, průzkumem a prezentací moderního a aktuálního soudobého výtvarného umění, zatímco kärnten.museum vykládá dějiny kultury v současném pojetí. Milovníky architektury láká vizionářská budova Domenig Steinhaus u Ossiacher See nebo hrad Taggenbrunn, kde jde ruku v ruce víno, sochařství, koncerty a výstavy.
Poznejte historii: Korutany si svou historii nejen chrání, ale dále o ní vyprávějí. V muzeu lidové kultury na zámku Porcia před očima ožívá život minulých staletí. V muzeu Heinricha Harrera se setkává vášeň k horolezectví s touhou cestovat. Katedrála v Gurku zaujme románskou architekturou, uměleckými freskami a proslulou kryptou. V prostorách benediktinského kláštera sv. Pavla v Lavanttalu se kromě jedné z nejvýznamnějších sbírek umění v Rakousku nachází také výjimečná knihovna, jejíž sbírka knih vedle Národní knihovny ve Vídni patří k nejcennějším v celém Rakousku. Pokud máte rádi nezvyklé věci, navštivte muzeum mučení na hradu Sommeregg nebo muzeum zbrojířství ve Ferlachu. V muzeu Auera von Welsbacha se seznámíte s vynálezy, které sahají od žárovky až po kamínek do zapalovače. Zájemci o historii ve výjimečném prostředí si přijdou na své v erbovním sále. Pokud počasí právě nevybízí k delším výletům, v areálu Minimundus zůstanete v suchu. V kryté zóně najdete miniaturní železnici, vesmírné kino, interaktivní stanoviště a mnoho překvapení pro malé i velké světoběžníky včetně mostu Golden Gate Bridge a katedrály sv. Štěpána.
ZOO - plazi, ptáci a fascinující druhová rozmanitost
Mimo obory a dětské zoo se v Korutanech nachází výjimečná místa, na kterých se ke zvířatům dostanete na dotek ruky. V plazí zoo Happ v Klagenfurtu žije přibližně tisícovka „exotů“ – mezi nimi krokodýli, želvy, ještěrky a více než 60 druhů hadů. Plazí zoo Nockalm v Patergassenu je menší, ale neméně zajímavá, a také v ní najdete celou řadu nejrůznějších plazů. V areálu Vanni´s Vogelwelt v Oberdrauburgu na vás čeká impozantní sbírka více než 2500 pečlivě vypreparovaných domácích a exotických ptáků. Exponáty jsou velmi věrné a působí téměř jako živé. Návštěvníci zde nevyjdou z úžasu.
Zdroj: korutany.com