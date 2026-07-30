Když jeden den nestačí. Zažijte léto v Thermalparku Dunajská Streda

Nezapomenutelnou letní atmosféru dotváří termální bazény, přírodní jezero i kvalitní zázemí celého resortu. Novinkou letošní sezóny je moderní technologie úpravy bazénové vody kombinující chlor a oxid chloričitý, která zajišťuje ještě vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků. Vedle odpočinku ve vodě zde navíc každý najde aktivitu podle svého gusta.
Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet tobogány nebo oblíbený nafukovací vodní park Wibit na jezeře. K dispozici je také půjčovna paddleboardů, kajaků, šlapadel i letošní novinky – paddlebiku. Aktivnější návštěvníci ocení plážový volejbal, stolní tenis, minigolf nebo obří šachy. Rodiny s dětmi si zase užijí pestrý animační program, který probíhá po celou letní sezónu.
A protože jeden den na objevování všech atrakcí často nestačí, nabízí THERMALPARK také široké možnosti ubytování. Vybrat si můžete útulný penzion, komfortní čtyřhvězdičkový hotel nebo autokemp, který získal prestižní ocenění Kemp roku 2025.
Kempování je v posledních letech stále populárnější formou dovolené. Nabízí svobodu, blízkost přírody a je ideální volbou také pro rodiny cestující se psy. Právě pro ně letos THERMALPARK rozšířil své služby o psí výběh, vyhrazenou zónu ke koupání i sprchu pro čtyřnohé návštěvníky.
Pohodovou letní atmosféru doplňují tematické večery, pestrá gastronomická nabídka i řada akcí, které se v areálu konají během celé sezóny. THERMALPARK Dunajská Streda tak představuje ideální místo pro kombinaci relaxace, aktivního odpočinku i pohodové dovolené pro návštěvníky všech generací.
Tip pro návštěvníky: Vstupenky se vyplatí koupit online. Nejenže jsou cenově výhodnější, ale zároveň umožňují rychlejší vstup do areálu bez čekání ve frontě.
Srpnový program v THERMALPARKU Dunajská Streda
- 1. srpna – Mid Summer Party – letní večer plný hudby, zábavy a skvělé atmosféry.
- 8. srpna – Wibit Challenge – soutěže a vodní atrakce v oblíbeném nafukovacím parku na jezeře.
- 9. srpna – Farmářský a řemeslný trh – regionální produkty, lokální speciality a poctivé řemeslné výrobky.
- 15. srpna – Veterán piknik – setkání příznivců historických automobilů a motocyklů.
- 23. srpna – Farmářský a řemeslný trh – další příležitost ochutnat regionální speciality a poznat místní výrobce.
- 30. srpna – Tradiční štrúdlový festival – sladká tečka za letní sezónou s domácími štrúdly a bohatým doprovodným programem.
Zdroj: Thermalpark Dunajská Streda
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