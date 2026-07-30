Když jeden den nestačí. Zažijte léto v Thermalparku Dunajská Streda

Autor:
  8:34
Sledovat Metro na Googlu

Praha / Dunajská Streda (Slovensko) 29. července 2026 (PROTEXT) - Léto je v plném proudu a THERMALPARK Dunajská Streda je místem, kde si návštěvníci užijí mnohem víc než jen koupání. Ať už plánujete jednodenní výlet za odpočinkem nebo hledáte ideální destinaci pro letní dovolenou, zdejší areál nabízí tolik zážitků, že jeden den jednoduše nestačí.

Nezapomenutelnou letní atmosféru dotváří termální bazény, přírodní jezero i kvalitní zázemí celého resortu. Novinkou letošní sezóny je moderní technologie úpravy bazénové vody kombinující chlor a oxid chloričitý, která zajišťuje ještě vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků. Vedle odpočinku ve vodě zde navíc každý najde aktivitu podle svého gusta.

Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet tobogány nebo oblíbený nafukovací vodní park Wibit na jezeře. K dispozici je také půjčovna paddleboardů, kajaků, šlapadel i letošní novinky – paddlebiku. Aktivnější návštěvníci ocení plážový volejbal, stolní tenis, minigolf nebo obří šachy. Rodiny s dětmi si zase užijí pestrý animační program, který probíhá po celou letní sezónu.

A protože jeden den na objevování všech atrakcí často nestačí, nabízí THERMALPARK také široké možnosti ubytování. Vybrat si můžete útulný penzion, komfortní čtyřhvězdičkový hotel nebo autokemp, který získal prestižní ocenění Kemp roku 2025.

Autokemping se psem - Thermalpark Dunajská Streda

Kempování je v posledních letech stále populárnější formou dovolené. Nabízí svobodu, blízkost přírody a je ideální volbou také pro rodiny cestující se psy. Právě pro ně letos THERMALPARK rozšířil své služby o psí výběh, vyhrazenou zónu ke koupání i sprchu pro čtyřnohé návštěvníky.

Pohodovou letní atmosféru doplňují tematické večery, pestrá gastronomická nabídka i řada akcí, které se v areálu konají během celé sezóny. THERMALPARK Dunajská Streda tak představuje ideální místo pro kombinaci relaxace, aktivního odpočinku i pohodové dovolené pro návštěvníky všech generací.

Tip pro návštěvníky: Vstupenky se vyplatí koupit online. Nejenže jsou cenově výhodnější, ale zároveň umožňují rychlejší vstup do areálu bez čekání ve frontě.

Srpnový program v THERMALPARKU Dunajská Streda

  • 1. srpna – Mid Summer Party – letní večer plný hudby, zábavy a skvělé atmosféry.
  • 8. srpna – Wibit Challenge – soutěže a vodní atrakce v oblíbeném nafukovacím parku na jezeře.
  • 9. srpna – Farmářský a řemeslný trh – regionální produkty, lokální speciality a poctivé řemeslné výrobky.
  • 15. srpna – Veterán piknik – setkání příznivců historických automobilů a motocyklů.
  • 23. srpna – Farmářský a řemeslný trh – další příležitost ochutnat regionální speciality a poznat místní výrobce.
  • 30. srpna – Tradiční štrúdlový festival – sladká tečka za letní sezónou s domácími štrúdly a bohatým doprovodným programem.

Zdroj: Thermalpark Dunajská Streda 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Na 14 stanicích Kraje Vysočina naměřili meteorologové rekordní teploty

ilustrační snímek

Na Vysočině dnes opět 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty. Stejně jako ve čtvrtek. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v...

31. července 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Ve Zlínském kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo téměř 38 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Na 12 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 31. červenec....

31. července 2026  17:54

Hasiči po 22 hodinách lokalizovali požár lesa na Opavsku. Pokračuje dohašování skrytých ohnisek

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...

Hasičům se v pátek dopoledne podařilo po zhruba 22 hodinách lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Nadále však budou pokračovat v prolévání požářiště a dohašování skrytých ohnisek....

30. července 2026  16:02,  aktualizováno  31. 7. 19:23

Povodí Ohře dostalo od ÚOHS pokutu 90.000 korun za dodatky ke smlouvě

ilustrační snímek

Povodí Ohře dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 90.000 korun za dodatky ke smlouvě na závodní stravování. Pokuta je pravomocná,...

31. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek v Holešově vystavuje díla Dalího, Picassa, Miróa a Vasarelyho

ZĂˇmek v HoleĹˇovÄ› vystavuje dĂ­la DalĂ­ho, Picassa, MirĂła a Vasarelyho

Zámek v Holešově na Kroměřížsku představuje ode dneška tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Joana Miróa a Victora Vasarelyho. Každý z těchto výtvarníků...

31. července 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Průvodem masek začal v Lipnici nad Sázavou festival Quijotova šedesátka

PrĹŻvodem masek zaÄŤal v Lipnici nad SĂˇzavou festival Quijotova ĹˇedesĂˇtka

Slavnostní průvod v maskách dnes odpoledne v Lipnici nad Sázavou odstartoval hlavní program 13. ročníku integračního festivalu Quijotova šedesátka. Jeho cílem...

31. července 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Policie hledá bubeníka kladenské kapely, naposledy ho minulý týden viděla matka

Policie hledĂˇ bubenĂ­ka kladenskĂ© kapely, naposledy ho minulĂ˝ tĂ˝den vidÄ›la matka

Kladenští kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém Martinu Kučerovi. Naposledy ho minulý týden v úterý večer viděla jeho matka, na svém mobilním telefonu je...

31. července 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

Rodinné koupaliště, mýtická bojovnice a milionářské vily. Jak dobře znáte Šárecké údolí v Praze?

I tohle můžete vidět v Šárce.

Údolí nedaleko pražského letiště dostalo jméno podle Šárky, údajné bojovnice z Dívčí války, která lstí přivedla Ctirada a jeho družinu do pasti v Šáreckém údolí. Její duch prý bloudí na dně rokle v...

31. července 2026  18:23

Při pietě k masakru po konci války v Ústí arcibiskup vyzval k uzdravení vztahů

PĹ™i pietÄ› k masakru po konci vĂˇlky v ĂšstĂ­ arcibiskup vyzval k uzdravenĂ­ vztahĹŻ

V Ústí nad Labem na vzpomínkovém setkání k událostem po konci druhé světové války dnes pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že úkolem běžných lidí není...

31. července 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Ve stanici Ostrava-Svinov vykolejil osobní vlak, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

V železniční stanici Ostrava-Svinov vykolejil v pátek odpoledne jednou nápravou po poškození zarážedla osobní vlak. Dva lidé jsou lehce zranění.

31. července 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali 68 letních táborů, dali dvě pokuty

ilustrační snímek

Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských letních táborů. Zjistili dvě pochybení, za která udělili dvě pokuty v celkové výši 5000 korun. V...

31. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

OBRAZEM: Koulovačka v létě. Náchod si užíval chladivé zábavy, vydržela půl hodiny

Letní koulovačka na koupališti v Náchodě (31. července 2026)

Koulovačka se sněhem na Jiráskově koupališti v Náchodě rozdováděla v pátečním poledním horku desítky dětí. Velkou hromadu sem tradičně navezli pracovníci zimního stadionu. Někdo s kusem sněhu mířil...

31. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.