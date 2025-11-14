Když kila zatěžují i slinivku: Jak obezita otevírá dveře cukrovce

Podle odborníků stojí za vzestupem obou onemocnění kombinace sedavého životního stylu, stresu, nepravidelné stravy a nedostatku pohybu. Pokud se k tomu přidají genetické faktory, vzniká takzvaný „metabolický syndrom“ – stav, který zvyšuje riziko nejen diabetu, ale i vysokého tlaku, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. „U diabetu 2. typu hraje zásadní roli právě tuková tkáň. Když jí je v těle moc, přestávají buňky správně reagovat na inzulín – hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi. Slinivka se to snaží dohnat, vyrábí inzulínu víc, až se nakonec vyčerpá. Tak vzniká cukrovka,“ vysvětluje mechanismus propojení diabetu a obezity prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie v IKEM a předseda České obezitologické společnosti. Diabetes 1. typu, který vzniká v důsledku autoimunitní reakce, má pak jinou příčinu – tělo přestane inzulín zcela produkovat. Přesto i u těchto pacientů může zdravá váha a vyvážený životní styl zásadně pomoci udržet nemoc pod kontrolou a snížit riziko komplikací.
První příznaky diabetu bývají plíživé – únava, větší žízeň, častější močení či hubnutí. Mnoho lidí si je ale s cukrovkou vůbec nespojí. Neléčený diabetes však může mít vážné následky. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru poškozuje cévy, nervy i orgány – od očí přes ledviny až po srdce. Diabetu 2. typu lze přitom ve většině případů předcházet zdravějším životním stylem. Klíčovou roli v prevenci hraje pravidelný pohyb, vyvážená strava a omezení nadměrného stresu, které společně pomáhají udržet normální tělesnou hmotnost a snižují riziko vzniku onemocnění.[3]
Mýty, které brání léčbě
Přestože jsou obezita i diabetes 2. typu v Česku velmi rozšířené, obě nemoci obklopuje řada mýtů. Mnoho lidí si stále myslí, že cukrovku „dostanou“ jen ti, kdo jedí hodně sladkého. Ve skutečnosti jde o poruchu metabolismu, kde hrají klíčovou roli právě přetížené tukové zásobárny – ty narušují fungování inzulínu, a tím i schopnost těla udržet cukr v normě. Dalším rozšířeným omylem je, že když má člověk „jen trochu zvýšený cukr“, nemusí nic řešit. Opak je však pravdou – i mírně zvýšené hodnoty glukózy mohou dlouhodobě poškozovat cévy, ledviny i nervový systém.
Stejně tak není pravda, že léčba diabetu musí nutně znamenat přísné diety a zákaz všech oblíbených jídel. Moderní přístup k léčbě přitom není o zákazu všeho dobrého, ale o hledání rovnováhy, kterou lze dodržet dlouhodobě. „Dnes již máme k dispozici moderní léky, které nejen snižují hladinu cukru v krvi, ale také pomáhají s hubnutím a zároveň snižují riziko kardiovaskulárních komplikací. Když se navíc léčba propojí s rozumnými změnami životního stylu, může mít opravdu zásadní efekt,“ doplňuje prof. Haluzík.
Každý kilogram dolů tak přináší pro tělo výraznou úlevu. Už 5–10% úbytek hmotnosti dokáže výrazně zlepšit, jak tělo reaguje na inzulín – buňky se stávají citlivější, slinivka není tolik přetížená a hladina cukru se stabilizuje.[4] Laicky řečeno: tělo se „znovu naučí“ s cukrem pracovat. Léčba obezity a diabetu 2. typu by proto měla probíhat společně.
O krok blíž k prevenci
Změnit životní styl není snadné – ale právě včasné zahájení změn může diabetu 2. typu i obezitě předejít. Prvním krokem by vždy měla být konzultace s praktickým lékařem, který pomůže odhalit rizika, nastavit realistický plán a být podporou a průvodcem v celém procesu hubnutí.
Projekt NEtloustneme.cz, který dlouhodobě propojuje odborníky i veřejnost, připomíná u příležitosti Světového dne diabetu (14. listopadu), že i malé kroky mohou mít velký dopad. Na webu najdou lidé srozumitelné informace o obezitě, diabetu 2. typu a jejich vzájemném propojení, inspirativní příběhy pacientů, kteří zvládli změnit životní styl, i kontakty na odborníky, kteří pomáhají s léčbou.
Za projektem NEtloustneme.cz dlouhodobě stojí společnost Novo Nordisk – globální lídr v oblasti výzkumu a moderní léčby diabetu a obezity. Jejím posláním je přinášet inovace a zlepšovat kvalitu života lidí s chronickými onemocněními prostřednictvím inovativních léčebných přístupů a vzdělávacích aktivit. Nová kampaň tohoto projektu s názvem „Odlehči tělu i srdci“ zdůrazňuje, že boj s obezitou a potažmo diabetem 2. typu začíná pochopením vlastního těla a podporou od těch, kdo rozumějí nejen medicíně, ale i lidským příběhům, které stojí za kily navíc. „Když pacient pochopí, že kila navíc nejsou jen estetický problém, ale přímý zásah do fungování těla, začne se na změnu dívat jinak. A právě tam začíná skutečná prevence,“ uzavírá prof. Haluzík.
[1] Benešová K., Jarkovský J., Klika P., Šanca O., Klimeš D., Mužík J., Komenda M., Dušek L. Epidemiologie diabetes mellitus. Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023 [cit. 2025-10-22]. Dostupné z: http://www.nzip.cz/data/1768-diabetes-mellitus-otevrena-data. ISSN 2695-0340
[2] International Diabetes Federation. Czechia Diabetes Statistics & Health Data. IDF Diabetes Atlas [online]. 11. vydání, 2025 [cit. 2025-10-31]. Dostupné z: https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/czechia/
[3] Státní zdravotní ústav. Diabetes (cukrovka) 2. typu [online]. Praha: Státní zdravotní ústav, 2025 [cit. 2025-11-06]. Dostupné z: https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/nemoci-a-jejich-prevence/neinfekcni-nemoci/diabetes/
[4] Washington University School of Medicine in St. Louis. In battling obesity and prediabetes, combining exercise with weight loss is key. [online]. St. Louis: Washington University School of Medicine in St. Louis, 2023 [cit. 2025-10-22]. Dostupné z: https://medicine.washu.edu/news/in-battling-obesity-and-prediabetes-combining-exercise-with-weight-loss-is-key/
Zdroj: NEtloustneme
PROTEXT