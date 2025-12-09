Když malé zázraky dělají velké radosti aneb první Vánoce ve třech

Vánoce nemusí vypadat dokonale jako z Instagramu, stačí, když budou opravdové a z vašeho života. Rozdělte si povinnosti s partnerem, rodiči nebo kamarádkami, a hlavně si užijte to, o čem svátky skutečně jsou – čas s rodinou. Kouzelný okamžik, kdy váš drobeček poprvé spatří blikající světýlka vánočního stromečku, vám totiž zůstane v paměti navždy.
„Nejdůležitější je snížit očekávání. Všechno, s čím si můžete nechat pomoct, delegujte na okolí. Žít v představě, že všechno se dá zvládnout, a hlavně, že selháváte, když nezvládáte všechno na 100 %, je opravdu cesta k emočnímu strádání,“ říká Vlaďka Bartáková, psycholožka a psychoterapeutka, autorka programu Jak vychovávat a nezbláznit se a rodičovského terapeutického podcastu Počítám do tří! „Očekávání byste měli snížit na více frontách – jako první snížíme očekávání na sebe samotné a přestaneme se tvářit, že svátky zvládneme podle stejných standardů jako kdysi bez miminka. Snižme taky očekávání na naplnění našich plánů,“ dodává.
Volné ruce, klidná mysl
V každém případě se hodí mít doma malého „hlídače“. Chytrá dětská video chůvička Philips Avent Premium Connected sleduje spánek i dech miminka, a dokonce dokáže rozpoznat, proč zrovna pláče. Vy tak můžete v klidu dodělat kapra nebo si jen opřít hlavu o polštář a užít si ticho. Jak trefně zhodnotil rodičovství moderátor Evropy 2 Petr Říbal po narození dcery Bellinky: „Překvapilo mě, kolik je kolem toho všeho plánování. Někdy mám pocit, že vedeme malou rodinnou logistickou firmu.“ A právě tato vychytávka vám může ulehčit každodenní rodinnou směnu.
Chvíle jen pro sebe? Ano, prosím!
Toužíte po chvíli jen pro sebe – třeba po kávě, u které opravdu sedíte a nepijete ji za pochodu? Pak je tu dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent Hands-free. Lehká, jemná, účinná, a hlavně ji nemusíte držet. Odsává, zatímco vy můžete dělat cokoli jiného. Navíc stačí připravit mléko a štafetu v péči o miminko může převzít partner, babička nebo kamarádka. Slova influencerky Míši Říbalové mluví za vše: „Čas pro sebe mám málokdy, a když si v klidu vypiju kafe, je to luxus.“ Tak proč si ten luxus nedopřát zrovna o Vánocích? Adventní trhy, nákup dárků nebo jen deset minut sama se sebou? Zasloužíte si to.
Drobné radosti, velké úsměvy
A protože i miminka si zaslouží malý vánoční dárek, určitě nezapomeňte na něco roztomilého a praktického. Stylové dudlíky Philips Avent Ultra Soft a Ultra Air patří mezi takové ty drobnosti, které udělají radost všem. Miminko uklidní a vám přidají třeba dalších pět minut klidu. Pokud ale hledáte něco většího, sáhněte po stylové dárkové sadě skleněných lahví Philips Avent Natural Response. Lahvičky umožňují miminku pít vlastním tempem podobně jako z prsu, což je při kombinaci kojení a krmení z lahvičky k nezaplacení.
Ať už budou vaše první Vánoce s miminkem pohádkové, nebo trochu chaotické, což je mimochodem úplně normální, nezapomeňte na slova Míši a Petra: „Vzájemná trpělivost a uznání, to je naše tajná zbraň.“ A přesně o tom sváteční čas je: o blízkosti, podpoře a pocitu, že jste v tom spolu.
„Jestli slavíte svoje první svátky s miminkem, zkuste se místo peskování za to, že Vánoce nejsou tak dokonalé jako na sociálních sítích nebo ve vašem předchozím životě, víc zaměřit na to, co příště udělat jinak,“ komentuje Vlaďka Bartáková.
„Tato doporučení opírám o realitu zátěže s malým miminkem, o nevyspání a neustálé naplňování potřeb miminka, jeho nezralého nervového systému a zároveň neustálé nenaplňování potřeb rodičů. Tak letos pojďme zkusit být na sebe hodní,“ uzavírá psycholožka.
Více informací najdete na webu www.philips.cz/avent
Produktové tipy
Philips Avent Premium Connected
Mějte přehled o stavu spánku a dechové frekvenci miminka díky chytré chůvičce Philips Avent Premium Connected využívající technologii SenseIQ. Technologie sledování miminka bez nutnosti dalšího příslušenství analyzuje miliony pixelů za sekundu, aby zachytila i ty nejmenší pohyby. Data jsou převáděna na informace o spánku a dýchání dostupné v aplikaci BabyMonitor+. Pokud se miminko náhodou vzbudí s pláčem, chůvička pomůže rozpoznat příčinu, abyste mohli situaci hned vyřešit. Více klidu pro vás, více pohodlí pro vaše děťátko. DMOC: 9 999 Kč
Nová dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent Hands-free napodobuje přirozený rytmus sání miminka a díky jejímu výkonu, jemnosti a lehkosti budete mít volné ruce a více času pro sebe. Nástavce na bradavky s jemnou silikonovou vložkou padnou 99 % žen, takže se nemusíte bát, že by vám odsávání mléka bylo nepříjemné. Ultralehká sběrná nádobka se navíc pohodlně vejde do podprsenky a skoro ani nepoznáte, že tam je. S až 85 sacími cykly za minutu je Philips Avent 2× rychlejší než většina jiných odsávaček a dokonale se přizpůsobí potřebám miminka. DMOC: 6 799 Kč
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air mohou používat děti od narození do 18 měsíců. Díky čtyřem otvorům v kotouči zajistí mimořádně velké proudění vzduchu, aby pokožka pod dudlíkem mohla dýchat. Prodává se v různých barvách a provedeních, která podtrhují individualitu dítěte i kreativitu maminky. DMOC: 199 Kč - 229 Kč dle designu.
Nejměkčí dudlík z řady je určený pro citlivou pokožku kolem úst. Díky extra jemnému štítu chrání před podrážděním, otlaky a vyrážkami. Jeho design kopíruje přirozené křivky obličeje vašeho miminka. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost. Vhodný pro děti od 0 do 18 měsíců. DMOC: 229 Kč.
Dárková sada Philips Avent Natural Response
Novorozenecká startovní sada Natural Response je ideální pro zahájení krmení a uklidnění dítěte. Se savičkou Natural Response může dítě pít svým vlastním rytmem podobně jako z prsu, což usnadňuje kombinování kojení a krmení z lahvičky. Tímto dárkem potěšíte celou rodinu. DMOC: 1 899 Kč
Všechny produkty najdete na stránkách www.philips.cz