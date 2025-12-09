Když malé zázraky dělají velké radosti aneb první Vánoce ve třech

Autor:
  14:51
Praha 9. prosince 2025 (PROTEXT) - První Vánoce ve třech mají v sobě něco magického. Je to takový mix cukroví, nevyspání, chaosu a nekonečného množství lásky. Najednou máte doma malinký voňavý uzlíček, který sice nerozumí tomu, co jsou Vánoce, ale zato si velmi dobře uvědomuje, kdy má hlad a kdy se potřebuje pomazlit. A vy si říkáte: „Jak to všechno stihnu, aniž bych se z toho zbláznila?“ Přesně v tu chvíli je čas na malé zázraky. Zkuste naše tipy, jak si dopřát klidné chvíle i v záplavě povinností.

Vánoce nemusí vypadat dokonale jako z Instagramu, stačí, když budou opravdové a z vašeho života. Rozdělte si povinnosti s partnerem, rodiči nebo kamarádkami, a hlavně si užijte to, o čem svátky skutečně jsou – čas s rodinou. Kouzelný okamžik, kdy váš drobeček poprvé spatří blikající světýlka vánočního stromečku, vám totiž zůstane v paměti navždy.

„Nejdůležitější je snížit očekávání. Všechno, s čím si můžete nechat pomoct, delegujte na okolí. Žít v představě, že všechno se dá zvládnout, a hlavně, že selháváte, když nezvládáte všechno na 100 %, je opravdu cesta k emočnímu strádání,“ říká Vlaďka Bartáková, psycholožka a psychoterapeutka, autorka programu Jak vychovávat a nezbláznit se a rodičovského terapeutického podcastu Počítám do tří! „Očekávání byste měli snížit na více frontách – jako první snížíme očekávání na sebe samotné a přestaneme se tvářit, že svátky zvládneme podle stejných standardů jako kdysi bez miminka. Snižme taky očekávání na naplnění našich plánů,“ dodává.

Volné ruce, klidná mysl

V každém případě se hodí mít doma malého „hlídače“. Chytrá dětská video chůvička Philips Avent Premium Connected sleduje spánek i dech miminka, a dokonce dokáže rozpoznat, proč zrovna pláče. Vy tak můžete v klidu dodělat kapra nebo si jen opřít hlavu o polštář a užít si ticho. Jak trefně zhodnotil rodičovství moderátor Evropy 2 Petr Říbal po narození dcery Bellinky: „Překvapilo mě, kolik je kolem toho všeho plánování. Někdy mám pocit, že vedeme malou rodinnou logistickou firmu.“ A právě tato vychytávka vám může ulehčit každodenní rodinnou směnu.

Chvíle jen pro sebe? Ano, prosím!

Toužíte po chvíli jen pro sebe – třeba po kávě, u které opravdu sedíte a nepijete ji za pochodu? Pak je tu dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent Hands-free. Lehká, jemná, účinná, a hlavně ji nemusíte držet. Odsává, zatímco vy můžete dělat cokoli jiného. Navíc stačí připravit mléko a štafetu v péči o miminko může převzít partner, babička nebo kamarádka. Slova influencerky Míši Říbalové mluví za vše: „Čas pro sebe mám málokdy, a když si v klidu vypiju kafe, je to luxus.“ Tak proč si ten luxus nedopřát zrovna o Vánocích? Adventní trhy, nákup dárků nebo jen deset minut sama se sebou? Zasloužíte si to.

Drobné radosti, velké úsměvy

A protože i miminka si zaslouží malý vánoční dárek, určitě nezapomeňte na něco roztomilého a praktického. Stylové dudlíky Philips Avent Ultra SoftUltra Air patří mezi takové ty drobnosti, které udělají radost všem. Miminko uklidní a vám přidají třeba dalších pět minut klidu. Pokud ale hledáte něco většího, sáhněte po stylové dárkové sadě skleněných lahví Philips Avent Natural Response. Lahvičky umožňují miminku pít vlastním tempem podobně jako z prsu, což je při kombinaci kojení a krmení z lahvičky k nezaplacení.

Ať už budou vaše první Vánoce s miminkem pohádkové, nebo trochu chaotické, což je mimochodem úplně normální, nezapomeňte na slova Míši a Petra: „Vzájemná trpělivost a uznání, to je naše tajná zbraň.“ A přesně o tom sváteční čas je: o blízkosti, podpoře a pocitu, že jste v tom spolu.

„Jestli slavíte svoje první svátky s miminkem, zkuste se místo peskování za to, že Vánoce nejsou tak dokonalé jako na sociálních sítích nebo ve vašem předchozím životě, víc zaměřit na to, co příště udělat jinak,“ komentuje Vlaďka Bartáková.

„Tato doporučení opírám o realitu zátěže s malým miminkem, o nevyspání a neustálé naplňování potřeb miminka, jeho nezralého nervového systému a zároveň neustálé nenaplňování potřeb rodičů. Tak letos pojďme zkusit být na sebe hodní,“ uzavírá psycholožka.

Více informací najdete na webu www.philips.cz/avent 

 

Produktové tipy

Philips Avent Premium Connected  

Mějte přehled o stavu spánku a dechové frekvenci miminka díky chytré chůvičce Philips Avent Premium Connected využívající technologii SenseIQ. Technologie sledování miminka bez nutnosti dalšího příslušenství analyzuje miliony pixelů za sekundu, aby zachytila i ty nejmenší pohyby. Data jsou převáděna na informace o spánku a dýchání dostupné v aplikaci BabyMonitor+. Pokud se miminko náhodou vzbudí s pláčem, chůvička pomůže rozpoznat příčinu, abyste mohli situaci hned vyřešit. Více klidu pro vás, více pohodlí pro vaše děťátko. DMOC: 9 999 Kč 

Philips Avent Hands-free 

Nová dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent Hands-free napodobuje přirozený rytmus sání miminka a díky jejímu výkonu, jemnosti a lehkosti budete mít volné ruce a více času pro sebe. Nástavce na bradavky s jemnou silikonovou vložkou padnou 99 % žen, takže se nemusíte bát, že by vám odsávání mléka bylo nepříjemné. Ultralehká sběrná nádobka se navíc pohodlně vejde do podprsenky a skoro ani nepoznáte, že tam je. S až 85 sacími cykly za minutu je Philips Avent 2× rychlejší než většina jiných odsávaček a dokonale se přizpůsobí potřebám miminka. DMOC: 6 799 Kč 

Philips Avent Ultra Air  

Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air mohou používat děti od narození do 18 měsíců. Díky čtyřem otvorům v kotouči zajistí mimořádně velké proudění vzduchu, aby pokožka pod dudlíkem mohla dýchat. Prodává se v různých barvách a provedeních, která podtrhují individualitu dítěte i kreativitu maminky. DMOC: 199 Kč - 229 Kč dle designu. 

Philips Avent Ultra Soft  

Nejměkčí dudlík z řady je určený pro citlivou pokožku kolem úst. Díky extra jemnému štítu chrání před podrážděním, otlaky a vyrážkami. Jeho design kopíruje přirozené křivky obličeje vašeho miminka. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost. Vhodný pro děti od 0 do 18 měsíců. DMOC: 229 Kč. 

Dárková sada Philips Avent Natural Response

Novorozenecká startovní sada Natural Response je ideální pro zahájení krmení a uklidnění dítěte. Se savičkou Natural Response může dítě pít svým vlastním rytmem podobně jako z prsu, což usnadňuje kombinování kojení a krmení z lahvičky. Tímto dárkem potěšíte celou rodinu. DMOC: 1 899 Kč

 

Všechny produkty najdete na stránkách www.philips.cz 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.