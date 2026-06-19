Když nábor nehraje na jistotu: Tipsport vsadil na nadsázku a Pruyema

Natáčení proběhlo v květnu v berounské centrále společnosti. „Hledali jsme způsob, jak být autentičtější, odvážnější a blíž lidem. Filip Ondrášek dlouhodobě spolupracuje s Tipsportem a jeho styl komunikace dobře funguje u lidí, které chceme oslovit,“ říká specialistka HR marketingu Kateřina Krenželoková.
Pruyem ve videu vystupuje ve svých typických rolích dědka, mamy a taty a zkouší práci live bookmakera, zákaznické podpory i „ajťáka“. Ne vždy úspěšně. Video záměrně pracuje s neideálními situacemi a s jeho specifickým humorem ukazuje, co jednotlivé pozice obnášejí. A také, že ne každému musí sednout. Tipsport dlouhodobě hledá zaměstnance především do oblastí live bookingu, zákaznické podpory a IT. Součástí videa je i představení vybraných benefitů, například ve scénce z firemního fitness centra.
Video vzniklo v produkci Filipa Ondráška. Kampaň poběží primárně na kariérních profilech Tipsportu na sociálních sítícha na Instagramu influencera. Volně přitom navazuje na starší úspěšnou kampaň IT Lov s hercem Hynkem Čermákem, která cílila na technologické pozice.
Video: https://www.youtube.com/shorts/I4f43kekn3o
Zdroj: Tipsport
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