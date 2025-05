Když nákupy pomáhají

Charitativní projekt Pro dobrou věc se koná dvakrát ročně a zákazníci nemusí udělat nic víc než nakoupit vybrané zboží. Z každého takto zakoupeného výrobku putuje jedna koruna na předem určený charitativní účel, ať už se jedná o podporu konkrétního jedince, organizace, nebo třeba celé obce. Kdo by se nespokojil s korunovým příspěvkem, může věnovat také libovolný počet bodů ze svého zákaznického konta. Body ZKD Sušice převede na odpovídající peněžní částku a vloží ji na danou dobrou věc.

Představitelé ZKD Sušice jsou hrdí na to, že v tomto projektu společně pomáhají dodavatelé, kteří se do projektu zapojují nejen svým sortimentem, ale často i finančními příspěvky, zaměstnanci, kteří jej propagují a informují o něm zákazníky, a v neposlední řadě sami zákazníci, kteří bez váhání věnují své body tam, kde je to potřeba.

Je nutné také zdůraznit, že pomoc je vždy adresná. Každý tedy ví, komu nebo čemu se v té které etapě pomáhá. Nezbytná je pochopitelně i zpětná vazba, proto v ZKD Sušice dbají na to, aby se jejich zákazníci dozvěděli, jaká částka se na charitativní účely vybrala.

Buďme tedy konkrétní a přibližme si poslední proběhlou etapu akce Pro dobrou věc. Konala se na podzim roku 2024 a vybralo se úžasných 192 tisíc korun! Peníze byly ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň rovným dílem rozděleny mezi 5 charitativních projektů z různých míst, kde má ZKD Sušice své prodejny.

Na Sušicku získala pomoc maminka tří dětí, která se 24 hodin denně věnuje péči o syna s Downovým syndromem, těžkou mentální retardací, autistickými rysy a hyperaktivitou. Paní má sama velké zdravotní problémy a čeká, až i jí bude přiznán invalidní důchod. Rodina nemá peněz nazbyt, veškeré volné finanční prostředky jdou na péči o nemocného syna a další dvě děti. Nefunkční spotřebiče jsou pro rodinu velkým problémem. Díky projektu Pro dobrou věc získali příspěvek a dovybavili si domácnost..

Na Domažlicku žije mladá rodina s čtyřletou dcerkou. Ta trpí tak vzácným onemocněním, že pro něj ještě ani neexistuje český název – DPG+ syndrom. Celosvětově je holčička 53. potvrzeným pacientem s tímto syndromem, v České republice prvním. Onemocnění postihuje lebku a obličejové struktury. Děvčátko má za sebou už 6 náročných operací, potřebuje spousty sterilních materiálů a hadiček k pumpě na jídlo, její stav vyžaduje speciálně definovanou stravu sondou do žaludku a nezbytné jsou také pravidelné a finančně náročné rehabilitace. Právě na ně získala rodina příspěvek z projektu Pro dobrou věc.

V Horšovském Týně žije pětiletý chlapec, kterého vychovávají teta se strýcem, protože matka zemřela při porodu. Teta a strýc mají 5 vlastních dětí, přesto neváhali vzít si do péče synovce, který trpí dětskou mozkovou obrnou po těžké asfyxii a byla u něj zjištěna i epilepsie. Peníze z projektu byly určeny na nákup invalidního vozíku a rehabilitace.

Na Sokolovsku se matka samoživitelka stará o dospívající dceru. Ač sama prodělala vážné onemocnění v podobě karcinomu dělohy, neváhá pomáhat ostatním v kraslické farní charitě. Ovšem peněz nemá tato obětavá matka na rozdávání a měla velkou radost, že díky pomoci ze ZKD Sušice mohla dceři koupit počítač, který potřebuje ke studiu.

Pátý podpořený lidský osud je z Toužimska. Tentokrát se jedná o otce samoživitele, jenž se s láskou stará o svých pět dětí! Žije s nimi v bratrově domě, který však potřebuje zrekonstruovat. Statečný tatínek na zvelebování postupně pracuje, ovšem s pěti dětmi není ani dost času, ani dost financí. Rodina získala polovinu příspěvku ve formě trvanlivých potravin a drogerie pro běžnou potřebu, druhá polovina byla ve formě peněz určených na rekonstrukci koupelny.

A co letos?

Právě v těchto dnech startuje jarní etapa akce Pro dobrou věc. Tentokrát se snažíme pomoci mamince patnáctiletých dvojčat z Horšovského Týna. Jeden syn trpí spastickou kvadruparézou, druhý spastickou diparézou. Oba chlapci již podstoupili řadu operací včetně očí a srdce. Vybraná částka bude použita na rehabilitační a lázeňské pobyty pro oba bratry.

Nebuďme lhostejní k osudům druhých a pomozme jim.

Díky akci Pro dobrou věc je to opravdu snadné.

Kontakt:

Ing. Petr Lerch

ZKD Sušice - skupina COOP

lerch@zkdsusice.cz