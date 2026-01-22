Když nákupy udělají radost navíc: Plyšové pacičky jsou nyní k dostání v BILLE

Stačí nakupovat tak, jak jsou zákazníci zvyklí – ať už plánují rodinný oběd či večeři, balí svačiny do školy, nebo si chystají něco dobrého na společné fandění u sportovních přenosů. Za každých 250 korun utracených v BILLE získají jednu nálepku, kterou si lepí do sbírací karty. A jakmile je karta plná, je čas vybrat si nového plyšového parťáka.
Sedm kamarádů, kteří zvednou náladu
Celá kolekce čítá sedm plyšových zvířátek – čtyři pejsky a tři kočičky. Každé má vlastní jméno, charakter i výraz, díky kterému si ho děti rychle zamilují. Ať už doma přibude roztomilý pejsek, nebo hebká kočička, jedno je jisté: radost budou mít nejen ti nejmenší.
Za 10 nasbíraných nálepek si zákazníci mohou plyšového kamaráda pořídit za doplatek 129,90 Kč. Členové BILLA klubu navíc získají díky kupónu v mobilní aplikaci výrazné zvýhodnění a plyšáka si odnesou už za 79,90 Kč.
Sbírání, které zvládne každý
Kampaň je postavena na jednoduchém principu. Nálepky dostávají zákazníci u pokladen v prodejnách BILLA, sbírací kartu stačí po jejím zaplnění předložit u pokladny, uhradit doplatek a plyšový kamarád míří rovnou za novým majitelem. Nálepky je možné sbírat do 17. března 2026, plyšová zvířátka pak lze vyzvednout až do 31. března 2026.
Malé radosti, které spojují
„Chtěli jsme vytvořit kampaň, která bude kombinovat nejen radost z nakupování čerstvých a kvalitních potravin u nás v BILLE, ale i radost z dárku navíc, kterým odměníme každého zákazníka, ať už je malý, fanda domácích mazlíčků, sběratel plyšáků, nebo senior, který chce obdarovat svá vnoučata. Plyšoví kamarádi jsou malou odměnou za každodenní nákupy pro všechny a zároveň hezkou připomínkou společných chvil – ať už u oběda, večeře, při hraní, nebo během fandění oblíbeným sportovcům,“ říká Lucía Popíková, vedoucí týmu CRM & Digital BILLA Česká republika.
BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši více než 35 mld. Kč (2023), s 289 prodejnami a více než 6 500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.
REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80 000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.
