Když se umění setká s každodenním životem
Některé ilustrace si zaslouží více než jen místo v knize nebo na zdi. Zaslouží si cestovat, objevovat svět a dělat lidem radost. Přesně s touto myšlenkou vznikla kolekce Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration, která přenáší jedinečné přírodovědné ilustrace českého akademického malíře Jindřicha Krejče na originální trička.
Jindřich Krejča dokázal zachytit přírodu s neuvěřitelnou přesností a citem pro detail. Jeho kresby zvířat, ptáků, hub a rostlin nejsou jen obyčejnými obrázky. Jsou malými uměleckými díly, v nichž se setkává vědecké pozorování s výjimečným výtvarným talentem.
Díky spolupráci značky Fusakle s KREJCA Heritage in Illustration, která uchovává jeho umělecký odkaz, dostávají tyto ilustrace nový život. Tentokrát ne na stránkách atlasů, ale na tričkách, která se mohou stát oblíbenou součástí každodenního šatníku. Ilustrace zdobí pohodlná unisex trička ze 100% organické bavlny s potiskem realizovaným na Slovensku, takže kolekce potěší nejen svým vzhledem, ale i příjemným nošením.
Liška pro mazané, medvědy pro pohodáře a kamzík pro dobrodruhy
Na této kolekci je krásné také to, že každý si v ní může najít něco ze sebe.
Milovníky hor určitě potěší majestátní jelen nebo kamzík, který se cítí doma i tam, kde se ostatním podlamují kolena. Liška sedne těm, kteří mají rádi eleganci s trochou mazanosti, zatímco medvěd může být ideálním společníkem pro každého, kdo miluje klid a občas snívá o pořádně dlouhém zimním spánku.
Každý motiv má svou osobnost. A právě v tom spočívá kouzlo celé kolekce – tričko si člověk nevybírá pouze podle toho, jak vypadá, ale také podle toho, co mu je blízké.
Dárek, který má smysl. A nemusí čekat na Vánoce
Znáte to. Blíží se narozeniny, svátek, výročí nebo Vánoce a vy opět přemýšlíte, čím potěšit někoho, kdo už všechno má.
Právě tehdy jsou nejkrásnější dary ty, u kterých je vidět, že jste nad výběrem opravdu přemýšleli.
Dvě značky, jedna společná láska k přírodě
Kolekce Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration ukazuje, že i docela obyčejný kousek oblečení může nést neobyčejný umělecký odkaz. Spojuje hravost značky Fusakle s krásou přírodovědných ilustrací, které si zaslouží být obdivovány i dalšími generacemi.
Protože příroda nikdy nevyjde z módy. A dobré tričko s příběhem také ne. Objevte kolekci Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration na www.fusakle.sk/kolekcie/fusakle-krejca/
Ilustrace jsou použité na základě licence od společnosti Z našej prírody, s.r.o.
Produktové fotografie byly pořízeny pomocí AI.
Zdroj: Fusakle
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60178.