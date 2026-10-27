Když robota nezastaví prahy ani rohy: Podívejte se na technologie Dreame

Trh s automatizovaným úklidem prošel výrazným posunem. Zákazníci dnes vyhledávají zařízení, která fungují plně autonomně a nevyžadují dodatečné ruční dočišťování. Rozdíly mezi jednotlivými prémiovými modely spočívají zejména v tom, jak dokážou reagovat na specifické překážky v prostoru – ať už jde o členitý nábytek, vysoké prahy nebo těžko dostupné rohy místností.
Kompletní přístupy k automatickému úklidu
Portfolio robotických vysavačů Dreame nabízí jasně definované technologické přednosti pro různé typy prostor:
- Dreame X50 Ultra Complete jako cenově nejdostupnější
Model, který nastavil nový standard v překonávání překážek. Jako první přišel s inovativním podvozkem ProLeap™ s výsuvnými nohami, díky čemuž snadno zvládne prahy a přechodové lišty. O čistotu pod sedačkami a nízkým nábytkem se stará zasouvatelná laserová věž VersaLift DToF, která dokáže snížit celkovou výšku robota na 8,9 cm. Představuje ideální volbu pro uživatele, kteří hledají kompletní automatizaci a prémiový výkon za dostupnější cenu.
- Dreame X60 Ultra Complete a blesková AI navigace
Navazuje na úspěšné základy předchůdce, ale ve schopnosti zdolávat terénní nerovnosti a vysoké prahy jde ještě dál. Jeho hlavním trumfem je však pokročilá AI navigace spojená s LiDAR senzorem, která reaguje na nečekané překážky v prostoru (hračky, kabely či domácí mazlíčky) v čase do 0,1 sekundy. Robot tak bez zpomalení objede jakýkoliv objekt a pokračuje v plynulém cyklu bez zaseknutí.
- Dreame X60 Pro Ultra Complete s technologií Dual UltraExtend
Vlajková loď nabídky kombinuje špičkovou průchodnost terénem a bleskovou AI navigaci s maximálním důrazem na detaily. Zatímco většina robotů vynechává rohy a prostor kolem nábytku, verze Pro využívá systém Dual UltraExtend: při čištění okrajů fyzicky vysouvá nejen mopovací rameno (až o 18 cm), ale i boční kartáček (až o 12 cm). Ve spojení s extrémně vysokým sacím výkonem 42 000 Pa tak zaručuje nekompromisně čistý domov i na těch nejhůře dostupných místech.
Vše potřebné přímo v krabici
Přívlastek Complete přináší uživatelům zásadní výhodu – kompletní výbavu hned od prvního dne. Kromě základního zařízení a multifunkční stanice obsahuje balení i plnohodnotnou zásobu originálních náhradních dílů a čisticích prostředků. Domácnost tak získává vše potřebné pro dlouhodobou údržbu bez dalších investic.
Zdroj: Dreame
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59813.