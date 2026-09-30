Když rodič onemocní, systém zapomíná na jeho děti. Petice chce změnit zákon

Organizace MSR - Měníme svět rodin proto v kampani Máma na hraně spustila petici, která žádá změnu zákona o sociálních službách. Chce, aby bylo možné zajistit dočasnou a dostupnou péči o děti v době, kdy jejich rodič kvůli závažnému onemocnění, léčbě či hospitalizaci nemůže péči zvládat. S peticí chce MSR jednat s poslanci a Ministerstvem práce a sociálních věcí a hledat konkrétní legislativní řešení.
Petici už podepsali například Aňa Geislerová, Jana Plodková, Marek Adamczyk a Klára Issová. Podepsat ji může kdokoli online na petice.com/mama-na-hrane.
Zdroj: MSR - Měníme svět rodin
https://msr.care/mama-na-hrane-kdyz-nemoc-vypne-rodice-stat-nesmi-vypnout-pomoc/
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
(využívající cílení a/nebo doručování reklamních sdělení založené na OSOBNÍCH ÚDAJÍCH)
• • Zadavatelem je MSR, z.s.
• • Toto reklamní sdělení souvisí se Zákonem o sociálních službách
Více informací naleznete zde.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59403.