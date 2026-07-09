Když se ticho stává luxusem: Quietcation v Tyrolsku

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  14:30
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Praha 9. července 2026 (PROTEXT) - Existují místa, kde se váš mobilní telefon stává přebytečným. Místa, kde rytmus neudávají notifikace, ale šumění horského potoka, a lidské vnímání získává širší perspektivu. Podobné zážitky dnes vyhledává stále více cestovatelů. Tento trend nazývaný „quietcation“ staví do centra pozornosti klid, jednoduchost a duševní regeneraci.

Už dávno přitom nejde jen o wellness. Řada lidí hledá místa, kde mohou skutečně vypnout – v tom pravém slova smyslu. Méně displejů, méně schůzek, méně hluku. Místo toho svěží horský vzduch, zážitky v přírodě, tiché okamžiky a pocit, že člověk znovu nachází sám sebe. Tyrolsko se svými poklidnými bočními údolími, alpskými silovými místy a hotely zasazenými v lůně přírody nabízí ideální podmínky pro tuto novou formu cestování – od lesních koupelí přes horolezecké vesničky až po pobyty zaměřené na sebepoznání a duševní rovnováhu.

Klidná boční údolí a vesnice, kde se můžete zhluboka nadechnout

Blahodárný vliv ticha se mimořádně působivě projevuje zejména v oázách odpočinku ve vesničkách v údolí Lechtal. Už samotná jejich jména napovídají, o co zde jde: Gramais, Kaisers, Pfafflar a Hinterhornbach nabízejí klid a zpomalení daleko od hlavních dopravních tahů, velkých hotelových komplexů a rušných turistických atrakcí. Rytmus dne v tomto regionu mezi Lechtalskými a Allgäuskými Alpami určují zvuky přírody. Místo nekonečných bazénů zde čeká primární síla vody: horské potůčky lákají k přírodní Kneippově terapii, útulné chaty servírují regionální tyrolskou kuchyni a turistické stezky se vinou tichou krajinou, kde mobilní telefon stejně často nemá signál.

Také údolí Villgratental ve Východním Tyrolsku je považováno za ráj pro všechny, kteří hledají původní horskou atmosféru. Toto odlehlé boční údolí charakterizují tradiční dřevěné salaše, obhospodařované vysokohorské pastviny a hluboké spojení s přírodou. Zvlněné horské louky s květinami, průzračné potůčky a vyhlídkové pěší stezky vytvářejí prostředí, kde zpomalení přichází přirozeně, téměř samo od sebe. Kdo se chce dozvědět více o tradičním životě v Alpách a dávných řemeslech, přijde si na své ve skanzenu Alpines Leben v obci Innervillgraten s expozicí nabízející fascinující pohled do kultury a historie života v místních horách.

Horolezecké vesničky místo masové turistiky

Další formou udržitelného cestovního ruchu jsou tyrolské horolezecké vesničky. Oblasti jako obec Vent, údolí Gschnitztal, Ginzling nebo Sellraintal sázejí na udržitelný rozvoj, alpské tradice a infrastrukturu, která maximálně citlivě zapadá do okolní přírody. Namísto zážitkového turismu zde stojí v popředí autenticita, úzké propojení s přírodou a respekt k vysokohorskému prostředí.

Mnohé z těchto vesnic na návštěvníky působí, jako by se v nich zastavil čas – a právě v tom spočívá jejich jedinečné kouzlo. Staré statky, malá centra obcí a bezprostřední blízkost přírody vytvářejí onu poklidnou atmosféru, po níž dnes touží stále více cestovatelů.

Digitální detox mezi horami a lesy

Součástí trendu quietcation bývá také úmyslné odložení mobilního telefonu. Tyrolsko k tomu nabízí bezpočet příležitostí – při tichých horských túrách, na odlehlých salaších nebo během lesních koupelí.

Koncept „Shinrin Yoku“ pocházející z Japonska a známý česky jako „lesní koupel“ je založen na vědomém ponoření se do atmosféry lesa. Vědecké studie dokazují, že pobyt v lese může snižovat stres, zlepšovat kvalitu spánku a podporovat celkovou psychickou pohodu. Na mnoha místech v Tyrolsku, například v Seefeldu, ve Východním Tyrolsku, v oblasti Kufsteinerland nebo v Zillertalu, se proto pořádají organizované lesní koupele.

Nejde přitom o sportovní výkon, ale o vědomé vnímání vůně mechu a dřeva, šumění stromů nebo světla pronikající mezi větvemi. Zkrátka věci, které v každodenním životě často ustupují do pozadí.

Silová místa mezi horami, jezery a tichými lesy

Kdo v Tyrolsku hledá klid, může ho nalézt na mnoha výjimečných lokalitách uprostřed přírody – v tichých zákoutích, která jsou již od nepaměti považována za místa s mimořádnou energií. Nejde přitom o klasické turistické atrakce, ale spíše o zázemí vytvořená pro lidi, kteří chtějí v přírodě znovu najít sami sebe.

U jezera Achensee zve k vědomému zpomalení silové místo u obce Steinberg am Rofan. Obklopené impozantními vrcholky pohoří Rofan a daleko od každodenního shonu nabízí příjemný pocit prostoru a vnitřního klidu. Stejně působivá jsou místa jako kaplička Maria Larch u Hall-Wattens, zřícenina Kronburg u obce Zams nebo tiché jezírko Winkelbergsee v údolí Ötztal, kde již samotná křišťálově čistá hladina působí téměř meditativně. V regionu Kufsteinerland propojuje projekt „Himmelschauen“ pobyt v přírodě s vědomým přístupem k sobě samému. Na těchto silových místech je pozornost záměrně směřována vzhůru – od displejů ke hvězdné obloze, tvarům mraků a tichu přítomného okamžiku. Mezi oblasti, kde vysokohorská krajina naplno rozvíjí svou jedinečnou sílu, patří také údolí Pfundser Tschey v regionu Tiroler Oberland nebo meditační místo v údolí Kaunertal.

Ozdravné pobyty, práce s dechem a vědomá zpomalení

S rostoucí touhou po klidu roste také zájem o ozdravné pobyty zaměřené na všímavost, mentální pohodu a regeneraci. Tyrolsko se v tomto směru stalo vyhledávanou destinací pro zpomalení a duševní regeneraci:

V Alpbacherhof Mountain & Spa Resort propojuje několikadenní pobyt zaměřený na práci s dechem (Breathwork Retreat) moderní fyziologii dýchání s mentálními technikami a cílenou relaxací. Ve Schlosshotelu Fiss se během pobytu SHF Wellbeing Tage pozornost soustředí na dechová cvičení, otužování a hlubší propojení se sebou samým, zatímco Alpenresort Schwarz nabízí pobyty zaměřené na dechovou práci a mentální pohodu.

Oblíbeným zařízením pro ozdravné pobyty je také AlpenRetreat ve vesnici Nassereith v nadmořské výšce přibližně 1200 metrů. Pobyty zaměřené na ticho, klid a duševní rovnováhu, nabídka jógy i poklidná atmosféra historické budovy vytvářejí zázemí, které klade důraz na jednoduchost a zpomalení. Blízkost tichých přírodních lokalit, jako jsou jezera Fernsteinsee a Blindsee, navíc ještě umocňuje pocit úniku daleko od každodenního shonu.

Více informací o skutečně pohodové dovolené v Tyrolsku najdete na www.tyrolsko.cz/oblasti/mista-k-odpocinku.

Zdroj: Tirol Werbung

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