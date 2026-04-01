Když spotřebiče vyprávějí příběhy: MORA přichází s nečekanou kampaní

Kreativní koncept aktuální kampaně rozvíjí příběh spotřebičů jako tichých svědků rodinných životů. Ústřední dějová linie se točí kolem dědictví po zesnulé Elišce Kuchařové a s jemným humorem ukazuje, že spotřebiče mohou nést i nečekané významy a vzpomínky přesahující jejich praktickou funkci. „Přicházíme s kampaní, která je v segmentu bílé techniky opravdu netradiční. Neukazujeme produkty jen jako funkční pomocníky, ale jako součást životních příběhů. Právě emoce a autenticita jsou dnes klíčové pro to, jak značku přiblížit lidem,“ říká Anna Vrbovcová, Brand Manager CZ/SK, Gorenje spol. s r. o.
Tento přístup reflektuje dlouhodobé směřování značky a její důraz na emoce, autenticitu a blízkost zákazníkům. „Nová kampaň je zároveň odrazem naší dlouhodobé strategie – budovat značku MORA jako hrdou českou značku a pevnou součást rodinného života napříč generacemi v dané cílové skupině. Velmi si vážíme spolupráce s kreativním i produkčním týmem, který dokázal tuto vizi přenést do silného a věříme, že i do zapamatovatelného příběhu. Současně musíme poděkovat za obsazení a skvělé herecké výkony,“ doplňuje Regina Netolická, Head of Marketing CZ/SK, Gorenje spol. s r. o.
Známé herecké tváře tvoří „rodinu MORA“
Kampaň stojí na rodinném příběhu a pracuje s výrazným hereckým obsazením, které vytváří uvěřitelnou „rodinu MORA“. V hlavních rolích se představují Lukáš Langmajer a Andrea Růžičková, které doplňují Karel Zima, Milada Vyhnálková, Kamil Švejda, Tereza Růžičková a Antonín Gaspar. Důležitou postavou je také fenka francouzského buldočka Rozárka, která dodává příběhu lehkost a nadhled. Volba hlavní herecké dvojice nebyla náhodná – reflektuje strategii značky pro český i slovenský trh, kde mají oba silnou diváckou odezvu.
Inovovaný komunikační koncept má aktuálně pod palcem agentura Jinej Gang, která převzala strategické řízení značky MORA a její kampaně společně s agenturou B&T. „Kreativní a kampaňovou komunikaci zastřešila agentura Jinej Gang, zatímco agentura B&T se ujala tvorby nového grafického a vizuálního konceptu značky, jehož cílem je posílit jednotnost a dlouhodobou rozpoznatelnost napříč všemi kanály. Tato spolupráce se stala základem dalšího rozvoje značky v následujících letech a těšíme se na její další vývoj a příběhy se značkou MORA,“ uvádí Regina Netolická.
Úspěšný milník jako odrazový můstek do další etapy
Nové partnerství navazuje na velmi silné období značky MORA, které v roce 2025 vyvrcholilo oslavením 200 let od jejího vzniku. Toto výročí potvrdilo stabilní pozici značky na trhu i její dlouhodobý význam pro zákazníky. V následujících letech se MORA zaměří na další rozvoj moderní komunikace, posilování relevance značky a oslovování nových generací spotřebitelů.
Spotřebiče značky MORA jsou dnes technologicky vyspělé, mají spousty moderních a praktických funkcí a odpovídají požadavkům současného zákazníka. Zároveň za sebou mají významný milník a vstupují do další etapy svého vývoje.
„Spolupráci s agenturami vnímáme jako příležitost dát značce nový drive a posunout její komunikaci dál. Věříme, že nová komunikační strategie a kreativní koncept nám umožní pracovat se značkou konzistentněji a srozumitelněji napříč kanály, a zároveň dále posilovat její vnímání i znalost u zákazníků,“ dodává Anna Vrbovcová.
Kampaň startuje 1. dubna 2026 napříč Českem i Slovenskem. V Česku je nasazena na stanicích TV Nova a Prima a doplní ji online kanály, sociální sítě a outdoorové formáty. Na Slovensku poběží v TV JOJ, online, na sociálních sítích i v outdooru.
200 let v srdci domácností
MORA slaví více než 200 let existence. Aktuální kampaň s motivem „rodinného dědictví“ přirozeně navazuje na její dlouhodobé postavení jako spolehlivého partnera českých a slovenských domácností a připomíná, že skutečná hodnota spotřebičů se nepočítá jen podle jejich výkonu, ale především podle příběhů, které pomáhají vytvářet.
O značce Mora
Česká značka MORA je již od roku 1825 pevnou součástí domácností a po generace provází každodenní život v kuchyni. Na své bohaté historii staví i dnes, kdy tradiční hodnoty přirozeně propojuje s moderními technologiemi, kvalitou a designem.
Značka MORA nabízí celé portfólio spotřebičů do kuchyně a může tak dále rozvíjet svou nabídku a přinášet řešení, která odpovídají potřebám současného bydlení.
MORA. Plná života od roku 1825.
