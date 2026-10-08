Když svět není ostrý, rovný ani celý. Jak vidí člověk s poruchou zraku

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  12:02
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Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - Jak by vypadal váš den, kdybyste najednou viděli jinak? Možná byste ráno v koupelně zjistili, že rovné spáry mezi dlaždicemi jsou najednou zvlněné. Na zastávce byste dobíhali tramvaj, abyste vzápětí zjistili, že vůbec není vaše. Odpoledne by vás při přecházení ulice překvapilo auto, kterého jste si vůbec nevšimli. A večer v kině byste místo filmu řešili, proč se vám titulky rozmazávají a deformují.

Obyčejné situace, nad kterými během dne vůbec nepřemýšlíme, mohou pro člověka s oční vadou či onemocněním vypadat úplně jinak. U příležitosti Světového dne zraku proto Oční centrum Praha ukazuje, jak mohou běžný den změnit krátkozrakost, presbyopie, syndrom suchého oka, sklivcové zákalky, glaukom, šedý zákal nebo věkem podmíněná makulární degenerace.

Problémy se zrakem se týkají miliard lidí

Podle International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) žijí na světě více než 2 miliardy lidí se zhoršeným viděním. U více než 1 miliardy z nich přitom bylo možné ztrátě zraku předejít nebo ji léčit. Za těmito čísly se ale skrývají konkrétní lidé a situace, které mohou na první pohled působit úplně obyčejně. Hůře přečtený text, nejistota při pohybu v neznámém prostředí nebo předmět, kterého si člověk nevšimne v okrajové části zorného pole. Právě podobné změny mohou být první známkou toho, že se se zrakem něco děje.

„Dřív jsem si myslela, že jen potřebuji silnější brýle. Postupně jsem ale začala zjišťovat, že hůř vidím i věci, které mi dříve nedělaly žádný problém. Čtení jídelního lístku nebo orientace v neznámém prostředí pro mě najednou nebyly tak samozřejmé jako dřív,“ popisuje svou zkušenost Lenka, pacientka Očního centra Praha, která podstoupila operaci šedého zákalu.

V České republice se každoročně provede přibližně 155 tisíc operací šedého zákalu. S glaukomem se potýká zhruba 360 tisíc lidí a věkem podmíněná makulární degenerace se týká asi 350 tisíc lidí.

Změny zraku mohou přicházet nenápadně

Některá oční onemocnění se rozvíjejí postupně a člověk si změn dlouhou dobu nemusí všimnout. Typickým příkladem je glaukom neboli zelený zákal, který postupně poškozuje zrakový nerv.

„Nejhorší pro mě bylo, že jsem si zpočátku vůbec neuvědomoval, co se děje. Začal jsem častěji narážet do věcí, které jsem předtím bez problémů míjel. Člověk si uvědomí, jak moc se spoléhá na to, co vidí koutkem oka, až když o tuto část vidění začne přicházet,“ popisuje svou zkušenost Petr, pacient Očního centra Praha.

Právě nenápadný začátek patří k největším rizikům glaukomu. „Člověk dlouho nemusí poznat, že se s jeho zrakem něco děje. Nejprve vznikají drobné výpadky v zorném poli, kterých si nemusí vůbec všimnout. Postupně ale dochází ke ztrátě periferního vidění, které může vést až k tzv. tunelovému vidění,“ vysvětluje MUDr. Andrea Janeková, Ph.D., FEBO, FEBOS-CR, vedoucí lékařka centra kataraktové, refrakční a vitreoretinální chirurgie Očního centra Praha.

Ne každá změna vidění znamená onemocnění

Ne každá změna vidění přitom znamená závažné oční onemocnění. I zdánlivě běžné potíže ale mohou výrazně ovlivňovat každodenní život - od čtení a práce na počítači až po řízení nebo orientaci v prostoru. Některé přicházejí přirozeně s věkem, jiné souvisejí s refrakční vadou nebo každodenní zátěží očí.

Po čtyřicátém roce života například postupně klesá schopnost oka zaostřit na blízkou vzdálenost a objevuje se presbyopie. Typickým signálem bývá potřeba oddalovat si při čtení text. Krátkozraký člověk naopak dobře vidí na blízko, zatímco vzdálenější objekty se mu rozostřují. A několik hodin soustředěné práce u monitoru může přispívat k potížím se suchýma očima, které se mohou projevit pálením, řezáním, pocitem písku v očích nebo kolísající kvalitou vidění.

Kolikrát jste dnes potřebovali dobře vidět?

Od prvního ranního pohledu až po večerní cestu domů používáme zrak prakticky nepřetržitě. Změny vidění přitom mohou přicházet postupně a nenápadně a člověk si na ně může začít zvykat. To, co nejprve vypadá jen jako drobná nepříjemnost při čtení, řízení nebo práci na počítači, proto není dobré dlouhodobě přehlížet.

„Řada změn vidění přichází postupně a člověk si je nemusí hned uvědomit. Pravidelné oční vyšetření může odhalit nejen změnu dioptrií, ale také oční onemocnění, která se v počátečních fázích nemusí nijak výrazně projevovat. Právě proto má prevence v péči o zrak tak důležité místo,“ připomíná lékařka Janeková.

Zdroj: ABBBA Consulting, OCP

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59535.

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