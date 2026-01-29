Když to napálíš do někoho před sebou, jde to za tebou

Zdroj: POLAR televize Ostrava
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...
Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...
Začátek roku svádí ke změnám. Hledání nové práce ale není jen o posílání životopisů. Jak poznat správný moment, připravit se na pohovor a zaujmout personalisty? A co naopak nefunguje?
Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...
Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...
Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...
Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu odpovídá i zájem o vstupenky. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde...
Přístroj, který neinvazivním způsobem účinně pomáhá ženám od problémů s nutkavým močením, začala používat novojičínská nemocnice. Světově jedinečnou technologii přitom vyvinula a vyrábí firma Stimvia...
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...