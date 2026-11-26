Program nesl název „The Civil Society Collaborative Program: Building Resilient Partnerships for Action“, volně přeloženo „Spolupráce občanské společnosti: budování odolných partnerství pro společné kroky“. Konal se v souvislosti s pražským setkáním Mezinárodní aliance pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení (IRFBA).
Samostatná konference aliance „The High-Level International Religious Freedom or Belief Alliance Conference 2026“ se uskutečnila o den dříve v Černínském paláci. Mezi její témata patřily náboženská nesnášenlivost na internetu a spolupráce napříč komunitami, jak uvádí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
Kdo obnoví pověst po rozhodnutí soudu
Garner v pražské Fortně upozornil na rozdíl mezi odpovědností za konkrétní jednání a stigmatizací celé náboženské komunity. Vrátil se přitom ke zkušenostem Shincheonji během pandemie covidu-19.
Tehdejší trestní řízení zahrnovalo podezření, že předseda Lee Man-hee bránil reakci úřadů na epidemii neúplnými údaji o členech a místech působení církve. V této části případu byl následně pravomocně zproštěn obvinění.
Garnerovo vyjádření zachycuje informační přehled „Executive Fact Sheet — Shincheonji Case Study: Due Process, Media Framing & Regional Solidarity“, který k pražskému setkání připravila washingtonská pobočka Shincheonji.
„Krize veřejného zdraví vyžadovala odpovědnost. Neospravedlňovala však diskriminaci celé náboženské komunity,“ uvedl Garner podle tohoto přehledu.
„Když veřejné mínění vynese rozsudek dříve než soudy, kdo potom člověku navrátí jeho pověst? Nemusíte souhlasit s naší vírou, abyste souhlasili s tím, že si zasloužíme spravedlivé zacházení,“ dodal.
Jihokorejský Nejvyšší soud potvrdil zproštění Lee Man-heeho obvinění z maření vládní reakce na šíření covidu-19 dne 12. srpna 2022.
Podle washingtonské pobočky Shincheonji přetrvával negativní obraz spojený s protiepidemickým případem i po jeho soudním uzavření. Garnerův příspěvek se proto věnoval také tomu, jak takový obraz zasahuje běžné členy církve.
Od mediálního obrazu k osobním zkušenostem
Podle informačního přehledu církev do 4. března 2020 hlásila více než 4000 případů diskriminace, včetně propouštění ze zaměstnání, rušení pronájmů prostor a obtěžování.
Do stejného období veřejného tlaku zasazuje přehled také petici požadující nucené rozpuštění církve, pod kterou se v roce 2020 shromáždilo 1,4 milionu podpisů. V Garnerově prezentaci byla součástí širšího tématu stigmatizace náboženské komunity během pandemie.
Za období od února do července stejného roku přehled uvádí také 143 oznámených případů nátlakových pokusů přimět členy k opuštění víry, označovaných jako „deprogramování“ či nucená konverze.
Tyto případy byly podle přehledu předloženy CESNUR, Centru pro studium nových náboženství. Nucená konverze označuje snahu změnit náboženské přesvědčení člověka proti jeho vůli; u násilných forem takového jednání se používá také označení „násilná konverze“.
Obavy z podobného jednání se podle washingtonské pobočky Shincheonji neomezují na Koreu. Přibližně dva měsíce před pražským fórem měl zkušenost s nátlakovým pokusem o změnu víry oznámit také jeden z jejích členů.
Informační přehled tento případ popisuje jako osobní zkušenost zprostředkovanou washingtonskou pobočkou Shincheonji. Garner tím otevřel otázku přenosu nepřátelství vůči náboženské skupině přes hranice prostřednictvím veřejné debaty a internetu.
Spolupráce pro východní Asii
Garner spojil zkušenost Shincheonji i s dalšími otázkami náboženské svobody ve východní Asii. Zmínil řízení o rozpuštění Církve sjednocení v Japonsku a právní řízení týkající se pastora Son Hyun-boa z jihokorejské církve Segero.
Upozornil také na státní sledování a zatýkání členů neregistrovaných domácích křesťanských církví v Číně. Mezinárodní instituce vyzval k uplatňování stejných právních standardů vůči všem vyznáním.
Pražské fórum bylo podle informačního přehledu spojeno se zahájením činnosti pracovní skupiny IRF pro východní Asii v rámci platformy International Religious Freedom Roundtable.
Skupina se zaměřuje na spolupráci občanských organizací a náboženských komunit týkající se Jižní Koreje, Číny, Tchaj-wanu a Japonska.
Cílem je budovat dlouhodobá partnerství a včas reagovat na ohrožení náboženské svobody, aby se předešlo závažnějšímu porušování práv. Setkání v pražské Fortně tak představilo také rámec pro další spolupráci napříč organizacemi a náboženskými komunitami.
Současná vazba a předchozí mezinárodní výzvy
Součástí pražské prezentace byl také současný případ 95letého předsedy Lee Man-heeho, který byl 24. června 2026 vzat v Jižní Koreji do vyšetřovací vazby. Listopadový informační přehled potvrzuje, že jeho vazba v době konání fóra pokračovala.
Podezření z porušení zákona o politických stranách se týká údajné organizace hromadného vstupu členů Shincheonji do politické strany. Jde o obvinění z nenásilného jednání, jak popisoval již předchozí článek o konferenci v Soulu.
Soud odůvodnil vazbu možným rizikem ničení důkazů. Lee Man-hee a Shincheonji pochybení odmítají a upozorňují na jeho vysoký věk, zdravotní potřeby a právo na řádný soudní proces.
Předchozí zpráva na Protextu uváděla, že vyšetřování v okamžiku zadržení probíhalo už pět měsíců a zahrnovalo desítky domovních prohlídek. Právě rozsah již provedeného vyšetřování patřil k argumentům zpochybňujícím nezbytnost dalšího omezení osobní svobody.
Na mezinárodní tiskové konferenci v Soulu dne 7. srpna se německý právník Michael Langhans zabýval otázkou, zda byla vazba nutná, pokud již shromážděné důkazy postačovaly k podání obžaloby. Upozornil také na potřebu neutrálního posuzování důkazů bez předběžného odsuzování náboženské komunity.
Konferenci uspořádala organizace Human Rights Without Frontiers (HRWF) společně s CAP Liberté de Conscience (CAP LC), FOREF, CESNUR a Bitter Winter.
Zúčastněné organizace spojila výzva k přezkoumání vazby a k zacházení, které odpovídá věku obviněného i mezinárodním závazkům Jižní Koreje. Jejich společná tisková zpráva zveřejněná HRWF zdůrazňuje přiměřenost, humanitární hlediska a právo na řádný proces.
Prezident CAP LC Thierry Valle na konferenci připomněl i příklady mírnějších opatření: propuštění kardinála Josepha Zena na kauci v Hongkongu a domácí vězení vietnamského buddhistického patriarchy Thich Quang Doa.
Tyto případy uvedl jako příklady alternativ k vězeňské vazbě, které mohou zohlednit lidskou důstojnost a zdravotní potřeby starších osob. O konferenci a jejích závěrech informoval srpnový článek na Protextu.
Dne 18. září následovalo ústní prohlášení CAP LC během 63. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Organizace požádala Radu, aby vyzvala Korejskou republiku k využití alternativ k vazbě, nezávislému lékařskému posouzení a spravedlivému procesu.
CAP LC v prohlášení upozornila také na pobyt Lee Man-heeho v cele bez klimatizace během silné vlny veder. Vyjádřila obavy o jeho zdraví a z vyšetřování, které se podle ní jeví jako politicky motivované a diskriminační.
Této výzvě byl věnován říjnový článek na Protextu.
Listopadové setkání v Praze rozšířilo debatu ze Soulu a Ženevy o dopady veřejného označování náboženských komunit za nebezpečné či nedůvěryhodné. Do českého prostředí přineslo konkrétní otázky diskriminace, nátlaku na změnu víry a přiměřenosti vazby u člověka ve velmi pokročilém věku.
Garnerův příspěvek i předchozí výzvy evropských organizací spojuje požadavek, aby ochrana zdraví, presumpce neviny a spravedlivé zacházení platily také pro příslušníky náboženských menšin, které čelí veřejné stigmatizaci.
Zdroje a související články
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: program konference IRFBA / Article 18 Alliance dne 11. listopadu 2026
- HRWF: tisková zpráva ke konferenci v Soulu dne 7. srpna 2026
- CAP LC: prohlášení před Radou OSN pro lidská práva ze dne 18. září 2026
- Protext: předchozí článek o konferenci v Soulu
- Protext: předchozí článek o prohlášení CAP LC před Radou OSN
Zdroj: Církev Nové nebe, nová země, Shincheonji
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ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60261.