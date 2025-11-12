KEENON Robotics představuje na veletrhu ISSA North America Expo čisticího robota C55 a prezentuje úplné portfolio produktů

Autor:
  8:14
Las Vegas 12. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost KEENON Robotics představila 11. listopadu na veletrhu ISSA (Mezinárodní asociace dodavatelů sanitárního vybavení) North America Expo svůj profesionální robot pro zametání a drhnutí středních a velkých ploch, model C55. Jednalo se o první offline představení tohoto produktu v Severní Americe. Na akci byla také předvedena řada hvězdných produktů společnosti KEENON, včetně čisticích robotů C40 a C30, hotelového robota W3, doručovacího robota T10 a transportního robota S300 s vysokou nosností. To demonstruje vedoucí postavení společnosti v odvětví servisní robotiky díky jejímu kompletnímu portfoliu produktů pro všechny kategorie a scénáře.

Model C55 je navržen pro vnitřní prostory o rozloze přes 3 000 m2 a kombinuje zametání, drhnutí a vysávání v jednom systému. Mezi jeho hlavní inovace patří:

Vylepšená čistota: Konstrukce s trojitým válcem pro oddělení suchého a mokrého povrchu zajišťuje drhnutí čistou vodou, aby se zabránilo křížové kontaminaci. V kombinaci s výkonným sáním 21 000 Pa robot zanechává podlahy suché za 30 sekund bez jakýchkoli šmouh.

Ultra účinnost: S čisticí kapacitou 2376 m2 za hodinu a mimořádně velkou, stodesetilitrovou nádrží na vodu podporuje celodenní provoz a vyžaduje pouze jedno doplnění denně.

Inteligentní provoz: Systém vnímání o 360°, který kombinuje LiDAR a stereoskopické vidění, zajišťuje přesné vyhýbání se překážkám. Robot podporuje vzdálené řízení, automatické hlášení a může se připojit k dokovací stanici pro plně autonomní nabíjení, vypouštění odpadní vody a doplňování vody, což umožňuje zcela bezobslužný provoz.

Robustní a spolehlivý: Systém dvou baterií umožňuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s možností výměny za provozu během 5 sekund. Jeho schopnost překonávat překážky vysoké 5 cm snadno zvládá složité vnitřní terény, jako jsou retardéry a kabely.

Komplexní portfolio čisticích robotů od společnosti KEENON řeší různé scénáře od rozsáhlých zařízení po odlehlé rohy, včetně modelu C40 pro synchronizované zametání a drhnutí v komerčních prostorech, modelu C30 pro specializovanou péči o koberce a modelů C20/C25 pro každodenní údržbu.

Díky této komplexní robotické matici poskytuje KEENON inteligentní spolupracující řešení napříč odvětvími. V průmyslových prostředích mohou společně pracovat úklidové roboty a roboty pro přepravu těžkých břemen, zatímco v hotelech zvyšují servisní a úklidové roboty provozní efektivitu a zlepšují zážitek hostů.

KEENON Robotics si podle nejnovějších zpráv IDC, přední společnosti zabývající se průzkumem trhu IT, udržuje první místo na světovém trhu komerčních servisních robotů, kde zaujímá první místo v podílu na dodávkách, což podtrhuje její vedoucí postavení v oboru. Na základě těchto ověřených výsledků se společnost KEENON zaměřuje nejen na samostatné produkty, ale také na poskytování integrovaných robotických řešení, která pomáhají podnikům dosáhnout nižších provozních nákladů a vyšší produktivity prostřednictvím inteligentní transformace.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2816843/image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg 

 

KONTAKT: Huiying Xiong, xionghuiying@keenon.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Skuteč zahájí sanaci skládky po Velamosu, nejspíš obsahuje galvanické kaly

ilustrační snímek

Skuteč na Chrudimsku získala stoprocentní dotaci na likvidaci staré skládky po firmě Velamos. Výrobce jízdních kol vozil do lomu Horka nejspíš galvanické kaly...

12. listopadu 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Na letišti Líně u Plzně dokončila armáda oplocení areálu i studii zástavby

ilustrační snímek

Na záložním vojenském letišti Líně u Plzně, kde měla původně vzniknout továrna na výrobu baterií pro elektromobily, dokončila armáda oplocení areálu i studii...

12. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Kvůli vandalismu zvýší Karlovy Vary dohled nad letním kinem

ilustrační snímek

Kvůli opakovanému vandalismu v letním kině v Karlových Varech posílí město kamerový systém a zvýší nad areálem dohled městské policie. ČTK to dnes řekl...

12. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Prodloužený víkend přinese komplikace. Předposlední letošní výluka metra potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

12. listopadu 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:12

Galerie v Náchodě ukáže obrazy inspirované fasádami i šperky ze stříbra

Šperk Petry Killarové

Dvě výstavy najednou otevře vernisáží v zámecké jízdárně v pátek 14. listopadu v 17 hodin Galerie výtvarného umění v Náchodě. Alžběta Říhová představí svou tvorbu inspirovanou architekturou a...

12. listopadu 2025  14:58

První "červený říjen" pro kryptoměny za sedm let. Tržní kapitalizace klesla o více než 6 %

12. listopadu 2025  14:54

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Za opakovaná znásilňování o generaci mladšího kolegy bude muset řidič popelářského vozu Jaroslav E. na rok nastoupit do vězení. Soud ve středu zamítl všechna odvolání třiapadesátiletého muže proti...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Pomáháme obětem trestných činů, v Ostravě se uskutečnil křest nového manuálu

12. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.