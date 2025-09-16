KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Česká cyklistika zažívá technologický milník, který přichází ze Slovenska. Značka KELLYS BICYCLES, největší slovenský výrobce kol a elektrokol, přepisuje díky revoluční inovaci historii. V sezóně 2026 představuje MAXXPRO, nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě, vyvinutý ve spolupráci s technologickým lídrem Panasonic a německým výrobcem baterií BMZ. Klíčový impuls vzešel přímo z vývojového týmu KELLYS, který dlouhodobě investuje do vlastního výzkumu s jediným cílem – vytvářet unikátní řešení, která posouvají cyklistiku vpřed.
„KELLYS působí v Česku už delší dobu. Tento trh nevnímáme jen jako domácí, ale především jako velmi silný. Vidíme v něm stále větší potenciál pro růst a nové příležitosti. Specifikem je zde obrovská obliba elektrokol. Protože je naším cílem vyvíjet vlastní technologie, které dávají smysl a zlepšují zážitek z jízdy, chceme je přinášet stále širšímu publiku,“ říká Michal Divinec, CEO KELLYS Bicycles. Ten stojí v čele společnosti od roku 2019, kdy firmu po generační výměně převzal od svého otce Petra. Pod jeho vedením KELLYS výrazně navýšil investice do výzkumu a vývoje, což přineslo průlomová řešení jako karbon-aramidový rám Theos F nebo právě systém MAXXPRO, kterým KELLYS překonal limity konkurence.
MAXXPRO: Slovenská odpověď na světové výzvy
E-bike systém MAXXPRO kombinuje výjimečně lehké komponenty – karbonovou baterii a magneziový motor – do nejlehčí plně výkonné jednotky na trhu. Výkonný motor Panasonic GXM MAXXPRO (105 Nm, 2,56 kg) a baterie KELLYS K2 MAXXPRO (900, 820, 725 Wh) s rekordní energetickou hustotou 257 Wh/kg tvoří dohromady systém o hmotnosti pouhých 6,1 kg.
Tato technologie pohání celou novou kolekci elektrokol napříč segmenty – od výkonných e-MTB přes e-SUV až po městské modely. Díky lehčím rámům, bateriím i motorům budou nová e-kola KELLYS lehčí než mnohé konkurenční modely na světovém trhu, přičemž si zachovají vysoký výkon i spolehlivost.
„MAXXPRO je výsledkem let výzkumu, inženýrství a odvahy jít vlastní cestou. Je to nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě a zároveň důkaz, že i slovenská značka může určovat směr v globálním měřítku,“ dodává Michal Divinec s tím, že nové baterie MAXXPRO jsou díky své hmotnosti a energetické hustotě minimálně o jednu generaci napřed před konkurencí.
„V kombinaci s motorem Panasonic GXM MAXXPRO tvoří základ nejlehčího plně výkonného e-bike systému na světě. Nejvíce nás ale těší, že tuto technologii přinášíme napříč celou kolekcí – od e-MTB až po městské a silniční modely. Kolekce e-biků 2026 tak každému jezdci přináší více výkonu, méně hmotnosti a lepší zážitek z jízdy,“ dodává.
Nová kolekce RS 2026: výkon, lehkost a univerzálnost
KELLYS zároveň představuje zcela novou generaci e-kol na pěti rámových platformách: THEOS RS (trailové e-MTB s 900 Wh baterií a zdvihem 140 mm), THEOS RSE & RSX (komfortní a výkonné e-SUV modely), TYGON RS & TAYEN RS (lehké hardtaily s prémiovými komponenty), eCRISTY RS (univerzální hybrid do města i na výlety), eSOOT (první e-GRAVEL s motorem MAHLE).
Všechny nové rámy se vyrábějí v Evropě na plně robotizovaných linkách a jsou zhruba o 10 % lehčí než předchozí verze. I cenově dostupnější modely nyní nabízejí funkce, které dříve patřily jen do nejvyšší třídy – například snadné vyjímání baterie nebo vzduchové vidlice.
Příběh KELLYS: Od půjčovny k technologickým inovacím
Značka KELLYS vznikla v roce 1991, kdy bratři Peter a Braňo Divincovi otevřeli malou půjčovnu kol. První vlastní modely uvedli na trh v roce 1994 a už během prvních let prodali desítky tisíc kusů. Dnes firma exportuje do více než 35 zemí světa.
Se sídlem ve Velkém Orvišti u Piešťan staví KELLYS na vlastním vývoji – od designu po prototypování. Finální montáž probíhá na Slovensku, což umožňuje kontrolu kvality i udržení lokální identity. Dnes patří mezi největší výrobce kol ve střední Evropě a díky technologickým inovacím si buduje jméno také v globálním měřítku.