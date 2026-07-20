Kennametal představuje akci „Next Level Shop" pro veletrh IMTS 2026

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  16:43
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Pittsburgh (Pensylvánie/USA) 20. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Výstavní expozice nabízí na jednom místě živé ukázky obrábění, setkání s odborníky z oboru, nejnovější inovace v oblasti obrábění kovů a stavbu motocyklu na míru.

Společnost Kennametal Inc. (NYSE: KMT) dnes oznámila, že na veletrhu IMTS (Mezinárodním veletrhu výrobních technologií) 2026 představí projekt Next Level Shop. Interaktivní expozice spojí vystoupení ambasadora značky WIDIA Careyho Harta, živou stavbu motocyklu na míru a prezentaci nejnovějších technologií obrábění a digitální výroby, které výrobcům pomohou zvýšit produktivitu.

Next Level Shop navazuje na úspěch zážitkové akce Metal Mania před dvěma lety a znovu oživuje energii a spolupráci v dnešní moderní strojírenské dílně, kde se spojují nástroje, software, výrobci obráběcích strojů a odborníci na výrobu, aby řešili reálné výrobní výzvy. Po celý týden mohou návštěvníci prozkoumávat nejnovější technologie obrábění, přímo komunikovat s inženýry a partnery a na vlastní kůži zažít, jak propojená výrobní řešení vedou k lepšímu výkonu ve výrobě.

„Všechno, co letos na veletrhu IMTS děláme, bylo navrženo s ohledem na naše zákazníky," uvedl Dave Bersaglini, viceprezident společnosti Kennametal a ředitel divize Obrábění kovů. „Výrobci nehledají jen skvělé nástroje – hledají integrovaná řešení, která jim pomohou obrábět chytřeji, řešit složité výzvy a zvyšovat produktivitu. Projekt Next Level Shop spojuje tyto technologie, partnerství a diskuze na jednom místě."

Středobodem této akce bude úprava motocyklu Indian Sport Chief na míru naživo. Při svém prvním veřejném vystoupení v roli ambasadora značky WIDIA se legenda motoristického sportu a zakladatel společnosti Hart Luck Parts & Gear Carey Hart připojí k Satyovi Krausovi, generálnímu řediteli a kreativnímu inženýrovi společnosti KRAUS MOTO, aby po celý týden obráběli na míru komponenty pro motocykl na pětiosém stroji CNC (s počítačovým číslicovým řízením) s využitím nástrojů Kennametal a WIDIA. Přední lakýrník v oblasti motocyklů a automobilů Taylor Schultz ze společnosti Schultz Designz pak sestavování doplní o lakování na míru. Hotový motocykl na míru bude středobodem exkluzivní soutěže společnosti Kennametal, v níž si jeden z návštěvníků veletrhu IMTS odnese domů tento jedinečný exemplář.

Kromě sestavování motocyklu budou návštěvníci Next Level Shop moci sledovat nepřetržité živé ukázky obrábění vedené odborníky společnosti Kennametal, zákazníky a partnery z oboru, které představí řešení pomáhající výrobcům zvyšovat produktivitu, výkon a přesnost v nejrůznějších aplikacích a odvětvích.

Návštěvníci se také seznámí s nejnovějšími inovacemi společnosti Kennametal v oblasti frézování, vrtání, soustružení a švýcarského obrábění, s pokročilými možnostmi aditivní výroby, s velkorozměrovými obráběnými součástmi a s rozšiřujícím se ekosystémem digitální výroby zahrnujícím integraci CAM (počítačem podporované výroby), data o nástrojích a softwarová partnerství, která zefektivňují programování, zvyšují produktivitu a optimalizují výkon obrábění.

Prostor „Next Level Shop", navržený ve spolupráci se společností EWI Worldwide, navazuje na interaktivního ducha akce Metal Mania a zároveň po celý týden představuje nové formy spolupráce, ukázky a praktické zážitky.

„Společnost Kennametal nás vyzvala, abychom vytvořili něco, co by nepůsobilo jako běžný veletržní stánek, ale spíše jako vstup do výrobní haly budoucnosti," uvedl Don Kuhn, obchodní zástupce společnosti EWI Worldwide. „Každý detail expozice Next Level Shop byl navržen tak, aby podněcoval k prozkoumávání, vyvolával diskuze a demonstroval, jak ožívají inovace, když se spojí technologie, řemeslné umění a spolupráce."

Návštěvníci Next Level Shop mohou:

  • Sledovat naživo ukázky obrábění po celý týden.
  • Setkat se s Careym Hartem, Satyou Krausem, Taylorem Schultzem a týmem odborníků na obrábění společnosti Kennametal.
  • Prozkoumat nejnovější inovace v oblasti nástrojů od společností Kennametal a WIDIA.
  • Vyzkoušet si technologie digitální výroby a integraci softwaru.
  • Navázat kontakt s odborníky působícími v leteckém a obranném průmyslu, ve zdravotnictví, dopravě, energetice, švýcarském obrábění a dalších oborech.
  • Zapojit se do soutěže o motocykl Indian Sport Chief vyrobený na míru.

Next Level Shop od společnosti Kennametal bude umístěn na stánku č. 431800 v západní budově, 3. patro, během veletrhu IMTS 2026, který se koná ve dnech 14.–19. září v McCormick Place v Chicagu.

Kompletní program ukázek obrábění, vystoupení partnerů a aktivit na stánku naživo najdete na kennametal.com/imts2026

O společnosti Kennametal 
Kennametal Inc., která již více než 85 let zaujímá vedoucí pozici v oblasti průmyslových technologií, zvyšuje produktivitu svých zákazníků prostřednictvím materiálových věd, nástrojů a řešení odolných proti opotřebení. Zákazníci z odvětví letectví a obrany, zemních prací, energetiky, všeobecného strojírenství a dopravy se obracejí na společnost Kennametal, aby jim pomohla vyrábět s přesností a efektivitou. Každý den pomáhá přibližně 8100 zaměstnanců zákazníkům v téměř 100 zemích udržet si konkurenceschopnost. Kennametal dosáhla ve fiskálním roce 2025 tržeb ve výši 2 miliard dolarů. Více informací najdete na kennametal.com . Sledujte @Kennametal na Instagramu, Facebooku, LinkedInu a YouTube.

Zdroj: Kennametal

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