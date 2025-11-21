KHB představuje na veletrhu MEDICA 2025 analyzátor Polaris V150 pro chemiluminiscenční imunotesty

Autor:
  7:51
Si-an (Čína) 21. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), globální dodavatel řešení pro in vitro diagnostiku (IVD), představuje na veletrhu MEDICA 2025, jedné z největších světových akcí zdravotnického průmyslu, svou nejnovější kompaktní chemiluminiscenční platformu, automatický chemiluminiscenční imunologický analyzátor Polaris V150. Jako klíčový produkt letošní expozice KHB ukazuje Polaris V150 trvalé úsilí společnosti o inovace v oblasti automatizované diagnostiky.

Polaris V150, určený pro malé a středně velké laboratoře i pro STAT a urgentní vyšetření ve velkých nemocnicích a nezávislých laboratořích, spojuje účinnost, přesnost a uživatelskou jednoduchost v jediné stolní jednotce. Analyzátor o ploše pouhých 0,36 m2 nabízí rozsáhlé možnosti imunologického testování bez nutnosti externích zařízení, zejména díky integrované dotykové obrazovce a kompaktnímu konstrukčnímu řešení.

Kompaktní rozměry a efektivní pracovní postup

Přestože zabírá pouze 0,36 m2, dokáže Polaris V150 provést 150 testů za hodinu, což umožňuje laboratořím dosahovat vysoké provozní efektivity i v omezených prostorách. Umožňuje průběžné vkládání vzorků, reagencií a reakčních kyvet, zatímco funkce STAT zajišťuje přednostní zpracování urgentních vzorků pro rychlé klinické rozhodování. Systém nabízí 40 pozic pro vzorky, pracuje se sérem i plazmou, provádí automatické ředění a umožňuje komplexní detekci hladiny kapaliny, sraženin a kolizní ochranu, čímž zvyšuje spolehlivost pracovního postupu.

Vysoká přesnost díky technologii ALP–AMPPD

Analyzátor Polaris V150 je vybaven vysoce výkonným chemiluminiscenčním systémem ALP–AMPPD a poskytuje při testování vysokou přesnost a opakovatelnost (CV < 3 %). Soupravy reagencií jsou řešeny jako „vše v jednom", včetně kalibrátorů opatřených QR kódem a hlavní kalibrační křivkou, což zajišťuje standardizovaný postup a výrazně zjednodušuje práci s reagenciemi.

Komplexní a rozšiřující se nabídka reagencií

Polaris V150 nabízí vlastní, interně vyvinuté testovací menu s více než 60 testy v 10 hlavních panelech onemocnění, které pokrývají širokou škálu potřeb rutinní laboratorní diagnostiky. Portfolio testů zahrnuje nádorové markery, srdeční markery a markery pro funkci štítné žlázy, pohlavní hormony, infekční onemocnění, záněty, glykometabolismus, anémii, metabolismus kostí a další.

Inteligentní systémy a vyšší uživatelský komfort

Kromě analytického výkonu nabízí Polaris V150 inteligentní systémový design, který zvyšuje jeho použitelnost v laboratoři. Platforma umožňuje sledovat stav reagencií a spotřebního materiálu v reálném čase, což laboratořím poskytuje úplný přehled o provozní připravenosti. Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní a vestavěný dotykový displej usnadňují orientaci a zjednodušují obsluhu, což snižuje nároky na školení a zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost.

Spolehlivá stabilita reagencií a inteligentní údržba

Pro zajištění nepřetržitého a kvalitního provozu nabízí analyzátor vestavěné chlazení reagencií po dobu 24 hodin (2–8 °C) až pro 12 pozic, což zaručuje jejich optimální stabilitu. Funkce, jako je vzdálené monitorování a automatická údržba, snižují prostoje a zjednodušují servisní postupy, díky čemuž mohou laboratoře udržet vysokou provozní kontinuitu.

Výrazná prezentace na veletrhu MEDICA 2025

Na veletrhu MEDICA 2025 se Polaris V150 zařadil mezi hlavní exponáty stánku společnosti KHB a přitahuje pozornost partnerů z celého světa, kteří hledají kompaktní, a přitom vysoce výkonná řešení pro imunotestování. Živé ukázky a technické konzultace poskytované odborným týmem KHB návštěvníkům umožňují získat ucelený přehled o schopnostech přístroje a o jeho využitelnosti jak v běžném, tak urgentním laboratorním provozu.

„Zájem, který jsme na veletrhu MEDICA zaznamenali, potvrzuje silnou poptávku po kompaktních, vysoce kvalitních chemiluminiscenčních systémech, jako je Polaris V150," uvedl produktový manažer společnosti KHB. „Jsme rádi, že můžeme tuto inovaci představit mezinárodním partnerům a podpořit laboratoře po celém světě efektivními řešeními pro imunotestování."

O skupině KHB

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, burzovní kód: 002022.SZ) je společnost působící v oblasti in vitro diagnostiky, která nabízí kompletní portfolio zdravotnických diagnostických produktů se zaměřením na imunodiagnostiku, biochemickou diagnostiku, molekulární diagnostiku a point-of-care testování (POCT). Od svého založení v roce 1981 se KHB rozvinula v hi-tech společnost propojující výzkum a vývoj, výrobu a obchodní činnost. V roce 2004 byla uvedena na šen-čenskou burzu cenných papírů (SZSE).

Více informací najdete na oficiálních stránkách společnosti KHB a také na jejich profilech na sítích LinkedIn, Facebook a Twitter.

https://www.skhb.com/en/

https://www.linkedin.com/company/shanghai-kehua-bio-engineering-co.-ltd.-khb-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true 

https://www.facebook.com/KHBKehuaBiotech/

https://x.com/kehua_biotech

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827114/20251119110716_1.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827115/V150__2__1.jpg

KONTAKT: Dotazy týkající se produktů nebo informací o společnosti zasílejte na adresu: international@skhb.com.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Výluka metra? Už zase? Listopadová omezení trápí cestující hlavně na lince C

Výměna pražců na trase metra C (3.7.2017).

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

21. listopadu 2025  9:08

Zkušební provoz výrobního závodu společnosti Haitian v Evropě

21. listopadu 2025  8:45

Umíte pomoci při nehodě na přechodu?

21. listopadu 2025  8:44

Smartee prohlubuje svou strategii pro Střední Asii a Rusko v roce 2025

21. listopadu 2025  8:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na horských silnicích v Libereckém kraji leží ujetá vrstva sněhu

ilustrační snímek

Na horských silnicích v Jizerských horách a západní části Krkonoš v Libereckém kraji leží ujetá vrstva sněhu. Ostatní vozovky v kraji jsou mokré či vlhké. I...

21. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  6:51

Vyhrajte atraktivní ceny s Vánocemi Brno

21. listopadu 2025  8:26

Xinhua Silk Road: 2. kooperační fórum CRE zveřejnilo v Si-anu v severozápadní Číně přes 100 výsledků

21. listopadu 2025  8:22

Kabely pro siláky a bublinová skla. Metro Pankrác a Českomoravská vyhlíží otevření

Stavbaři postupně dokončují poslední práce na stanicích Českomoravská a...

Bublinová skla, nejbytelnější eskalátory a kabely těžké i pro partu 25 dělníků. Stanice metra Českomoravská a Pankrác by se měly za několik měsíců otevírat. Stavbaři je postupně připravují na...

21. listopadu 2025  8:22

NABR: Stálý výbor CITES vydal hodnocení chovných postupů u makaků jávských

21. listopadu 2025  8:14

Sportovat s Lidlem se zaměstnancům vyplatí

21. listopadu 2025  8:13

Xinhua Silk Road: Rozhovor: obnovení vztahů na Hedvábné stezce díky setkání čínského porcelánu Blanc de Chine s italskou majolikou

21. listopadu 2025  8:03

Zakončete rok 2025 nadčasovými zážitky v Městském divadle Brno

Mamma Mia!

Sychravý deštivý podzim a nastupující mrazivou zimu nejlépe strávíte v hledištích Městského divadla Brno, jehož repertoár vás zahřeje u srdce nezapomenutelnými divadelními zážitky. Čekají vás emoce...

21. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.