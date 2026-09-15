Khloé Kardashianová oznamuje rozšíření prodeje do sítě Sephora se svým celosvětově oceněným portfoliem parfémů ve spolupráci se společností Luxe Brands

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New York 15. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Podnikatelka uvede své portfolio parfémů u předního prodejce kosmetiky již letos v září

Globální ikona Khloé Kardashianová rozšířila své rychle rostoucí parfémové impérium oficiálním uvedením na trh v síti Sephora dne 14. září 2026. Ve spolupráci se společností Luxe Brands přinese tato významná expanze do maloobchodní sítě luxusní parfémové portfolio Khloé – XO Khloé, Almost Always a nově představenou vůni XO BLUE – zákazníkům Sephory po celých Spojených státech a Kanadě.

Toto uvedení na trh představuje zásadní milník pro značku a posiluje pozici Kardashianové jako dominantní síly v globálním kosmetickém průmyslu. Značka bude k dostání v 1300 prodejnách Sephora US a Sephora Kohl's po celých Spojených státech a Sephora bude výhradním prodejcem parfémů Khloé Kardashianové na kanadském trhu.

Tento severoamerický debut ve spolupráci se Sephorou slouží jako strategický odrazový můstek pro rychlou mezinárodní expanzi a vytváří plán pro plynulé rozšíření portfolia parfémů do nejdynamičtějších kosmetických center světa – včetně Mexika, Brazílie, Indie a klíčových trhů v Asii. Díky využití špičkové maloobchodní sítě Sephory a jejího silného mediálního zastoupení v USA a Kanadě k ověření poptávky spotřebitelů jsou společnosti LUXE Brands a Khloé Kardashian v ideální pozici, aby těžily z rostoucího globálního zájmu o luxusní parfémy.

„Sephora je tak ikonickým místem pro objevování krásy a já jsem opravdu nadšená, že mohu svou kolekci parfémů představit její komunitě," říká Khloé Kardashianová. „Vytváření těchto vůní pro mě bylo velmi osobním zážitkem. Chtěla jsem vytvořit kolekci, která nabídne strhující a nezapomenutelný zážitek, a Sephora je dokonalým partnerem, který mi pomůže tento příběh vyprávět."

„Rozšíření portfolia parfémů Khloé v síti Sephora bude podpořeno komplexní třistašedesátistupňovou mediální kampaní napříč klíčovými kontaktními body se spotřebiteli – od placených reklam na sociálních sítích a v digitálních médiích až po venkovní reklamu a strategická mediální partnerství," uvádí Noreen Dodgeová, ředitelka pro marketing a strategii v LUXE Brands. Kampaň rovněž využije vysoce účinné propojení se zábavním průmyslem, včetně videoreklam v rámci nové sezóny seriálu „Kardashianové" na platformě Hulu, čímž zdůrazní, že parfémy Khloé jsou nyní k dostání v Sephoře, a zároveň ve velkém měřítku zvýší povědomí o značce, její objevení a zapojení zákazníků.

Kolekce je k dispozici na webu Sephora.com a v kamenných prodejnách od 14. září 2026.

O Khloé Kardashianové

Khloé Kardashianová je podnikatelka, výkonná producentka a jedna z nejznámějších osobností v oblasti digitálních médií. Působí jako výkonná producentka globálního hitu své rodiny na platformě Hulu, seriálu „Kardashianové", a také svého nového seriálu na Hulu zaměřeného na její nejbližší okolí, „Dívky". Její podcast „Khloé v říši divů" přináší globálnímu publiku upřímné a nefalšované rozhovory.

Khloé rozšiřuje své podnikatelské impérium do oblasti životního stylu a potravin a nedávno uvedla na trh značku Khloud Foods, která nabízí zdravé a na bílkoviny bohaté svačiny. Tento projekt odráží její trvalý závazek ke zdravému životnímu stylu a reaguje na mezeru na trhu, kterou identifikovala v nabídce čistých a pro rodiny vhodných svačin. Kromě svých podnikatelských aktivit uvedla na trh svou první sólovou vůni XO KHLOÉ, na kterou navázaly vůně Almost Always a její nejnovější vůně XO BLUE, které se rychle staly významnými milníky v její kariéře.

O společnosti LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. je globální prestižní kosmetická společnost, která se věnuje vývoji špičkových kosmetických značek inspirujících spotřebitele na celém světě. Se sídlem na Floridě a kreativním centrem v New Yorku získala společnost LUXE Brands řadu ocenění za svůj inovativní přístup k designu, marketingu a budování značky s prioritou digitálních technologií.

Portfolio společnosti LUXE zahrnuje Arianu Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice uvedenou časopisem Cosmopolitan a licenční partnerství se společností General Motors ohledně značky Hummer.

O společnosti Sephora

Sephora je přední světová značka v oblasti prodeje luxusní kosmetiky. Sephora, jejímž posláním je vytvářet příjemný zážitek z nakupování kosmetiky a inspirovat svou komunitu k odvážnému přístupu, provozuje více než 2700 prodejen ve 35 zemích na celém světě.

KONTAKT: Emily Beagen Full Picture ebeagen@fullpic.com

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59151.

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