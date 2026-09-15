Khloé Kardashianová oznamuje rozšíření prodeje do sítě Sephora se svým celosvětově oceněným portfoliem parfémů ve spolupráci se společností Luxe Brands

Globální ikona Khloé Kardashianová rozšířila své rychle rostoucí parfémové impérium oficiálním uvedením na trh v síti Sephora dne 14. září 2026. Ve spolupráci se společností Luxe Brands přinese tato významná expanze do maloobchodní sítě luxusní parfémové portfolio Khloé – XO Khloé, Almost Always a nově představenou vůni XO BLUE – zákazníkům Sephory po celých Spojených státech a Kanadě.
Toto uvedení na trh představuje zásadní milník pro značku a posiluje pozici Kardashianové jako dominantní síly v globálním kosmetickém průmyslu. Značka bude k dostání v 1300 prodejnách Sephora US a Sephora Kohl's po celých Spojených státech a Sephora bude výhradním prodejcem parfémů Khloé Kardashianové na kanadském trhu.
Tento severoamerický debut ve spolupráci se Sephorou slouží jako strategický odrazový můstek pro rychlou mezinárodní expanzi a vytváří plán pro plynulé rozšíření portfolia parfémů do nejdynamičtějších kosmetických center světa – včetně Mexika, Brazílie, Indie a klíčových trhů v Asii. Díky využití špičkové maloobchodní sítě Sephory a jejího silného mediálního zastoupení v USA a Kanadě k ověření poptávky spotřebitelů jsou společnosti LUXE Brands a Khloé Kardashian v ideální pozici, aby těžily z rostoucího globálního zájmu o luxusní parfémy.
„Sephora je tak ikonickým místem pro objevování krásy a já jsem opravdu nadšená, že mohu svou kolekci parfémů představit její komunitě," říká Khloé Kardashianová. „Vytváření těchto vůní pro mě bylo velmi osobním zážitkem. Chtěla jsem vytvořit kolekci, která nabídne strhující a nezapomenutelný zážitek, a Sephora je dokonalým partnerem, který mi pomůže tento příběh vyprávět."
„Rozšíření portfolia parfémů Khloé v síti Sephora bude podpořeno komplexní třistašedesátistupňovou mediální kampaní napříč klíčovými kontaktními body se spotřebiteli – od placených reklam na sociálních sítích a v digitálních médiích až po venkovní reklamu a strategická mediální partnerství," uvádí Noreen Dodgeová, ředitelka pro marketing a strategii v LUXE Brands. Kampaň rovněž využije vysoce účinné propojení se zábavním průmyslem, včetně videoreklam v rámci nové sezóny seriálu „Kardashianové" na platformě Hulu, čímž zdůrazní, že parfémy Khloé jsou nyní k dostání v Sephoře, a zároveň ve velkém měřítku zvýší povědomí o značce, její objevení a zapojení zákazníků.
Kolekce je k dispozici na webu Sephora.com a v kamenných prodejnách od 14. září 2026.
O Khloé Kardashianové
Khloé Kardashianová je podnikatelka, výkonná producentka a jedna z nejznámějších osobností v oblasti digitálních médií. Působí jako výkonná producentka globálního hitu své rodiny na platformě Hulu, seriálu „Kardashianové", a také svého nového seriálu na Hulu zaměřeného na její nejbližší okolí, „Dívky". Její podcast „Khloé v říši divů" přináší globálnímu publiku upřímné a nefalšované rozhovory.
Khloé rozšiřuje své podnikatelské impérium do oblasti životního stylu a potravin a nedávno uvedla na trh značku Khloud Foods, která nabízí zdravé a na bílkoviny bohaté svačiny. Tento projekt odráží její trvalý závazek ke zdravému životnímu stylu a reaguje na mezeru na trhu, kterou identifikovala v nabídce čistých a pro rodiny vhodných svačin. Kromě svých podnikatelských aktivit uvedla na trh svou první sólovou vůni XO KHLOÉ, na kterou navázaly vůně Almost Always a její nejnovější vůně XO BLUE, které se rychle staly významnými milníky v její kariéře.
O společnosti LUXE Brands, Inc.
LUXE Brands, Inc. je globální prestižní kosmetická společnost, která se věnuje vývoji špičkových kosmetických značek inspirujících spotřebitele na celém světě. Se sídlem na Floridě a kreativním centrem v New Yorku získala společnost LUXE Brands řadu ocenění za svůj inovativní přístup k designu, marketingu a budování značky s prioritou digitálních technologií.
Portfolio společnosti LUXE zahrnuje Arianu Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice uvedenou časopisem Cosmopolitan a licenční partnerství se společností General Motors ohledně značky Hummer.
O společnosti Sephora
Sephora je přední světová značka v oblasti prodeje luxusní kosmetiky. Sephora, jejímž posláním je vytvářet příjemný zážitek z nakupování kosmetiky a inspirovat svou komunitu k odvážnému přístupu, provozuje více než 2700 prodejen ve 35 zemích na celém světě.
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