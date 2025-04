KHNP uspořádala konferenci na podporu zapojení českých firem a jednala se Škoda Power

• Konference se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, korejský velvyslanec v České republice Youngki Hong a desítky zástupců českých i korejských společností, které KHNP seznámila s podrobnostmi registračního procesu a nově otevřeného Centra podpory lokalizace.

• Aktivity na podporu zapojení českých firem do projektu jsou součástí plnění plánu na zapojení českých firem ve výši 60 % z objemu celé zakázky, jenž zůstává pro KHNP prioritou.

• V průběhu týdne rovněž zástupci KHNP a KEPCO E&C jednali s představiteli plzeňské společnosti Škoda Power o rozšíření dodávky turbín pro JE Dukovany na celou turbínovou halu.

Korejská společnost KHNP, která je preferovaným dodavatelem pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, uspořádala ve středu v pražském hotelu Marriott pro zástupce českého průmyslu konferenci, na které představila informace o registraci potenciálních dodavatelů. Kromě konference v Praze se ve čtvrtek konal také kulatý stůl v Třebíči, který cílil především na lokální dodavatele v dukovanském regionu.

Konference se zúčastnilo přibližně 50 zástupců české i korejské vlády, KHNP, českých firem, KAIF (Korea Atomic Industrial Forum) a společností Doosan Enerbility a Daewoo E&C. S projevy vystoupili ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, korejský velvyslanec v ČR Youngki Hong a generální ředitel EDUII Petr Závodský.

Aby se české společnosti mohly projektu zúčastnit, musí být registrovány jako kvalifikovaní dodavatelé KHNP. Součástí programu konference bylo předání nejdůležitějších informací týkajících se registračního procesu, seznámení s hodnotícími kritérii kvality či schůzky se zástupci jednotlivých společností.

KHNP v rámci konference rovněž představila své nově otevřené Centrum podpory lokalizace. To slouží jako komunikační a kooperační středisko, jehož hlavním úkolem je poskytovat českým firmám podporu pro získávání zakázek.

„Ověřování potenciálních dodavatelů pro takový projekt, jakým je stavba jaderné elektrárny, musí být skutečně důkladné. Chceme však poskytnout českým firmám v průběhu celého tohoto procesu maximální podporu, abychom jim zajistili férové soutěžní podmínky. Jedině tak budeme moci dosáhnout úrovně lokalizace ve výši 60 %, což je cíl, za kterým si stále sebevědomě jdeme,“ řekl Harry Chang, viceprezident KHNP.

„S KHNP jsme si při mé únorové misi do Jižní Koreje odsouhlasili dosažení 30% účasti českého průmyslu na zakázce souběžně s podpisem EPC smlouvy s tím, že stále platí cíl dosáhnout celkem 60% zapojení do konce realizace zakázky. Dnešní seminář pro potenciální české dodavatele tady na Vysočině proto vnímám jako další důležitý krok k naplnění slibu ze strany KHNP,“ poznamenal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Společnost KHNP klade důraz na spolupráci s českým průmyslem dlouhodobě. Již od roku 2016 navazuje vztahy s potenciálními dodavateli a dosud podepsala přibližně 90 memorand. Celý Tým Korea, který bude projekt realizovat, rovněž hovoří o spolupráci s řadou českých firem.

V Plzni proběhla jednání o dodávce turbínové haly

Zástupci KHNP a KEPCO E&C se v Plzni sešli se svými protějšky ze společnosti Škoda Power, aby společně jednali o spolupráci v rámci projektu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. KHNP již delší dobu počítá s plzeňskou firmou pro dodávku turbíny, nyní obě společnosti intenzivně vyjednávají i o možnosti dodávky celé turbínové haly. Ta je jednou ze dvou základních částí jaderné elektrárny, a tvoří tedy i značnou část celé zakázky.

„Škoda Power je společností s rozsáhlými zkušenostmi a její turbíny se uplatňují po celém světě. Spolupráce s ní nám pomůže nejen ke včasnému dokončení projektu, ale i k tomu, aby se na něm mohlo podílet co nejvíce českých dodavatelů,“ uvedl Jooho Whang, prezident a výkonný ředitel společnosti KHNP.

Prostřednictvím kontraktu se společností Škoda Power se na projektu budou moci podílet desítky dalších českých subdodavatelů. Dodání celé haly by proto znamenalo další důležitý krok k navýšení podílu českých firem na projektu, a to i v oblastech se značnou přidanou hodnotou, jako jsou řídící systémy, technika požární ochrany, elektrotechnika, přístrojové vybavení nebo potrubí.

Intenzivní jednání mezi oběma stranami probíhala až do čtvrtka. Pokud bude vše pokračovat podle očekávání, už tato spolupráce zajistí významnou část plánované lokalizace. Jedná se tedy o důležitý krok k dosažení minimálně 60% podílu českých firem na výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany. V následujících 14 letech se do transparentních a férových výběrových řízení zapojí další české společnosti, aby bylo tohoto cíle dosaženo do roku 2039.

