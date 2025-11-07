„KIDS ON SKI“ – dětské lyžařské kurzy hravě a zdarma v Saalfelden Leogang

V rámci programu „KIDS ON SKI“ mohou úplní začátečníci ve věku od tří do pěti let absolvovat v určitých týdnech mimo hlavní zimní prázdniny bezplatný lyžařský kurz. Kromě samotné výuky jsou zdarma také skipasy, půjčení vybavení a ubytování v pokoji rodičů ve vybraných partnerských ubytovacích zařízeních v Leogangu. Rodiny s malými lyžaři srdečně přivítají tyto vyhlášené hotely: Good Life Resort Riederalm, Hotel Krallerhof, Biohotel Rupertus, Hotel DER LÖWE lebe frei, Naturresort Puradies, Pension Tannenhof, Appartement Grundner a Das Stoaberg.
Program se koná ve vybraných týdnech – před Vánocemi, v lednu a v březnu – a jeho cílem je dlouhodobě podpořit nastupující generaci lyžařů a přiblížit radost z lyžování i těm nejmenším. Uprostřed impozantního horského světa Saalfelden Leogang se tak zrodí něco, co vydrží na celý život: láska k lyžování a ten báječný pocit svobody, který jízda na sjezdovce přináší.
