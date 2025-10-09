Kimberly-Clark uzavírá globální partnerství na podporu základní péče pro 24 milionů žen a dívek

Zde je k dispozici interaktivní multikanálová tisková zpráva: https://www.multivu.com/kimberly-clark/9238951-en-kimberly-clark-global-partnerships-women-and-girls
Toto oznámení je přímým důsledkem nedávného upřesnění strategického zaměření nadace Kimberly-Clark Foundation: podpořit základní péči o ženy a dívky na jejich cestě pubertou a mateřstvím. Nadace bude financovat tento tříletý závazek ve výši 28,7 milionu dolarů, který se zaměřuje na menstruační péči a péči o matku a dítě.
Zdraví žen zůstává naléhavým problémem po celém světě
Podle Světové zdravotnické organizace každých sedm sekund zemře žena nebo novorozenec během porodu či krátce po něm. Navíc přibližně 500 milionů žen a dívek nemá přístup k prostředkům pro zvládání menstruace, jak uvádí Světová banka. Přes tyto obtíže existují příležitosti, jak zlepšit život žen a tím i celé komunity: podle Světového ekonomického fóra „investice do zdraví žen přináší bezkonkurenční návratnost pro zdraví celé společnosti."
„Představujeme si svět, ve kterém mají ženy a dívky všude stejný přístup k základní péči, kterou potřebují k plnému rozvoji," řekl Mike Hsu, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kimberly-Clark a prezident nadace Kimberly-Clark Foundation. „Společnost Kimberly-Clark v roce 1921 vynalezla kategorii dámské hygieny a od té doby jsme se zavázali podporovat péči o ženy a dívky. Ať už se jedná o vývoj inovací, které naplňují neuspokojené potřeby našich zákaznic, nebo realizaci strategických programů sociálního dopadu, vždy hrdě neseme odpovědnost za zlepšování života komunit, kterým sloužíme. Nyní chceme dopad své činnosti urychlit, protože víme, že zajištění lepší péče je akutní problém."
Programy, které budou financovány, se zaměří na podporu komunit, kterým se nedostává adekvátní péče. Hlavní iniciativy budou zahrnovat vzdělávací programy o menstruační hygieně a překonávání stigmatizace pro dospívající, programy rozšiřující přístup k bezpečným sanitárním řešením, komplexní péči o matku a novorozence, podporu duševního zdraví matek a programy zaměřené na posílení zdravotnických systémů s cílem zlepšit výsledky péče pro nejzranitelnější skupiny.
Transformační partnerství pro lepší péči a lepší svět
Spolupráce společnosti Kimberly-Clark s organizací Baby2Baby, zaměřená na poskytování základních potřeb pro rodiny žijící v chudobě, začala v roce 2011, kdy se nezisková organizace poprvé spojila s korporátním partnerem. V roce 2024 značka Huggies® prohloubila tento závazek podporou iniciativy Baby2Baby zaměřené na zvyšující se míru mateřské úmrtnosti v USA ve spolupráci s americkým Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče. Prostřednictvím distribuce balíčků pro matky a novorozence program řeší kritické propojení potřeb plen, zdraví novorozenců a duševního zdraví matek.
„Jsme nesmírně vděční našim dlouholetým partnerům ze společnosti Kimberly-Clark a jejich značce Huggies za neochvějnou podporu. Díky jejich mimořádné darovací iniciativě a tříletému závazku budeme schopni výrazněji působit v boji proti mateřské úmrtnosti," řekly spolumajitelky organizace Baby2Baby Norah Weinstein a Kelly Sawyer Patricof. „S jejich pomocí rozšiřujeme naše úsilí o dodávání potřeb pro novopečené matky ve 15 státech, čím zajišťujeme, že mají základní nezbytnosti pro sebe i své děti, zejména během často náročného období po porodu."
Od roku 2020 pomohly organizace Plan International a společnost Kimberly-Clark spolu se svou značkou Kotex® prostřednictvím programů podporujících menstruační zdraví dívek zhruba 11 milionům lidí. Toto rozvinuté partnerství zaměřené na USA, Brazílii, Čínu a Peru vytvoří v komunitách a ve školách prostředí přátelské k menstruaci, a to tak, že zajistí přístup k potřebným pomůckám, toaletám a vzdělávání, které dívkám umožní zvládat menstruaci s jistotou a důstojností.
„S více než 80 lety zkušeností v podpoře příležitostí pro dívky ví organizace Plan International, že menstruační zdraví je klíčem k odemknutí potenciálu dívek," uvedla Kate Ezzes, viceprezidentka pro rozvoj programů v Plan International USA. „Také víme, že trvalé změny nastávají, když jsou chlapci zapojeni jako spojenci. Naše partnerství se společností Kimberly-Clark pomáhá bourat škodlivá tabu a zajišťuje, aby každé dítě mělo možnost učit se, vést, rozhodovat a prosperovat."
Partnerství společnosti Kimberly-Clark s organizací Project HOPE rozšíří přístup k menstruačnímu a mateřskému zdraví pro ženy a dívky v Číně a Indonésii. Iniciativa se zaměřuje na vzdělávání v oblasti menstruační hygieny, respektující mateřskou péči a podporu duševního zdraví. Díky přístupu, který zahrnuje celý životní cyklus, program posiluje jednotlivce prostřednictvím vzdělávání, digitálních nástrojů a soucitné péče od dospívání přes těhotenství až po rané mateřství.
„Společnost Kimberly-Clark a organizace Project HOPE jsou odhodlané vytvořit svět, kde mají ženy a dívky přístup k péči, důstojnosti a příležitostem, které si zaslouží," uvedl Dr. Uche Ralph-Opara, hlavní zdravotnický ředitel Project HOPE. „Společnost Kimberly-Clark je již dlouho součástí naší cesty, podporuje naši práci prostřednictvím darů a podpory základního poslání, což pomohlo rozšířit přístup k základním zdravotním službám pro ženy a dívky po celém světě. Tato další fáze našeho partnerství posouvá dopad naší činnosti ještě dál díky holistickému přístupu, který podporuje ženy a dívky v každé fázi života – od první menstruace, přes těhotenství a porod až po období po něm. Společně investujeme do vzdělávání, duševního zdraví, budování kapacit a advokacie s cílem prosazovat udržitelnou a systémovou změnu."
Během téměř 25 let trvající se společnost Kimberly-Clark s organizací UNICEF zaměřily na zlepšení zdraví a pohody kojenců, dívek a žen v 26 zemích. Nyní tato tradice pokračuje prostřednictvím nové víceregionální iniciativy zaměřené na vzdělávání v oblasti menstruační hygieny a zajištění přístupu k ní pro dívky a na mateřské zdraví pro mladé matky v Brazílii, Indii, Indonésii, Peru a Vietnamu.
„Od roku 2001 jsme díky partnerství se společností Kimberly-Clark podpořili téměř 14 milionů dětí a dospělých prostřednictvím poskytování neonatální zdravotní péče, raného dětského rozvoje, čisté vody, sanitace a hygieny a život zachraňujících služeb během mimořádných situací," uvedla Kitty van der Heijden, zástupkyně výkonného ředitele UNICEF pro partnerství. „Jsme vděční, že se toto transformační partnerství pro dívky a ženy nyní prohlubuje, aby zachránilo ještě více životů, poskytovalo služby podporující důstojnost a vytvořilo trvalý dopad pro budoucí generace."
Zatímco někteří z těchto charitativních partnerů spolupracují se společností Kimberly-Clark dlouhodobě, toto představuje novou etapu jejich spolupráce s nadací. Díky zaměření na dvě klíčové oblasti (péči o menstruaci a péči o matku a dítě) v rámci nové strategické vize nadace řeší tato partnerství propojené problémy, které se často řeší izolovaně.
Tento integrovaný přístup reflektuje celou škálu péče a uznává hluboké propojení mezi menstruačním zdravím, pohodu matek a vývojem kojenců. Jako společnost, jejíž značky již poskytují tyto základní produkty (například plenky a hygienické potřeby pro ženy) v každém ze zmíněných regionů, je společnost Kimberly-Clark připravena dosáhnout prostřednictvím těchto partnerství významného dopadu v širokém měřítku.
„Snažíme se zapojit péči do veškerých aktivit," uvedl Russ Torres, prezident a provozní ředitel společnosti Kimberly-Clark. „Naše heslo 'Pečujeme' je ve skutečnosti jednou ze tří základních hodnot naší společnosti. Ať už jde o péči o naše zaměstnance, zákazníky, spotřebitele nebo komunity, v nichž žijeme a působíme, péče je jádrem společnosti Kimberly-Clark. Tato strategická partnerství nám umožňují tuto hodnotu ještě více rozšířit a zajistit, aby ženy a dívky po celém světě získaly základní podporu, kterou si zaslouží."
Tím, že se nadace Kimberly-Clark Foundation intenzivněji zaměřila na péči o ženy a dívky, naplňuje své poslání „Lepší péče pro lepší svět", o něž se snaží různými způsoby. Současně je toto zaměření v souladu s obchodní strategií společnosti Powering Care a přímo přispěje k naplnění globálního cíle firmy Kimberly-Clark do roku 2030 pozitivně ovlivnit životy 1 miliardy lidí.
Chcete-li se dozvědět více o plánech společnosti Kimberly-Clark do roku 2030 a o práci nadace Kimberly-Clark Foundation, navštivte https://www.kimberly-clark.com/en-us/sustainability/2030-ambition .
O společnosti Kimberly-Clark
Společnost Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) a její důvěryhodné značky jsou nepostradatelnou součástí života lidí ve více než 175 zemích a teritoriích. Mezi její značky patří Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva a WypAll. Portfolio značek drží v přibližně 70 zemích první nebo druhé místo v podílu na trhu. Posláním společnosti je poskytovat lepší péči pro lepší svět. Zavazujeme se používat udržitelné postupy, které podporují zdravou planetu, budují silné komunity a umožňují našemu podnikání prosperovat po desetiletí. Pro aktuální novinky a další informace o více než 150leté historii inovací firmy Kimberly-Clark navštivte web společnosti.
O nadaci Kimberly-Clark Foundation
Nadace Kimberly-Clark Foundation byla založená v roce 1952. Je charitativní odnoží společnosti Kimberly-Clark Corporation a věnuje se podpoře globálních projektů, které přinášejí trvalé společenské změny. Je financováná zmíněnou společností a primárně se zaměřuje na investice, které mají dopad na společnost a pomáhají zlepšovat základní péči o ženy a dívky během jejich cest od puberty k mateřství.
