Kimberly-Clark uzavírá globální partnerství na podporu základní péče pro 24 milionů žen a dívek

Autor:
  15:32
Dallas 9. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ: KMB) prohlubuje svůj závazek rozšiřovat základní péči pro ženy a dívky prostřednictvím čtyř posílených strategických charitativních partnerství. Díky novým programům s organizacemi Baby2Baby, Plan International, Project HOPE a UNICEF chce společnost Kimberly-Clark rozšířit přístup k revoluční péči v Brazílii, Peru, Číně, Indii, Indonésii, Vietnamu a ve Spojených státech. Celkem mají tato partnerství v příštích třech letech zlepšit život zhruba 24 milionům žen a dívek.

Zde je k dispozici interaktivní multikanálová tisková zpráva: https://www.multivu.com/kimberly-clark/9238951-en-kimberly-clark-global-partnerships-women-and-girls 

Toto oznámení je přímým důsledkem nedávného upřesnění strategického zaměření nadace Kimberly-Clark Foundation: podpořit základní péči o ženy a dívky na jejich cestě pubertou a mateřstvím. Nadace bude financovat tento tříletý závazek ve výši 28,7 milionu dolarů, který se zaměřuje na menstruační péči a péči o matku a dítě.

Zdraví žen zůstává naléhavým problémem po celém světě

Podle Světové zdravotnické organizace každých sedm sekund zemře žena nebo novorozenec během porodu či krátce po něm. Navíc přibližně 500 milionů žen a dívek nemá přístup k prostředkům pro zvládání menstruace, jak uvádí Světová banka. Přes tyto obtíže existují příležitosti, jak zlepšit život žen a tím i celé komunity: podle Světového ekonomického fóra „investice do zdraví žen přináší bezkonkurenční návratnost pro zdraví celé společnosti."

„Představujeme si svět, ve kterém mají ženy a dívky všude stejný přístup k základní péči, kterou potřebují k plnému rozvoji," řekl Mike Hsu, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kimberly-Clark a prezident nadace Kimberly-Clark Foundation. „Společnost Kimberly-Clark v roce 1921 vynalezla kategorii dámské hygieny a od té doby jsme se zavázali podporovat péči o ženy a dívky. Ať už se jedná o vývoj inovací, které naplňují neuspokojené potřeby našich zákaznic, nebo realizaci strategických programů sociálního dopadu, vždy hrdě neseme odpovědnost za zlepšování života komunit, kterým sloužíme. Nyní chceme dopad své činnosti urychlit, protože víme, že zajištění lepší péče je akutní problém."

Programy, které budou financovány, se zaměří na podporu komunit, kterým se nedostává adekvátní péče. Hlavní iniciativy budou zahrnovat vzdělávací programy o menstruační hygieně a překonávání stigmatizace pro dospívající, programy rozšiřující přístup k bezpečným sanitárním řešením, komplexní péči o matku a novorozence, podporu duševního zdraví matek a programy zaměřené na posílení zdravotnických systémů s cílem zlepšit výsledky péče pro nejzranitelnější skupiny.

Transformační partnerství pro lepší péči a lepší svět

Spolupráce společnosti Kimberly-Clark s organizací Baby2Baby, zaměřená na poskytování základních potřeb pro rodiny žijící v chudobě, začala v roce 2011, kdy se nezisková organizace poprvé spojila s korporátním partnerem. V roce 2024 značka Huggies® prohloubila tento závazek podporou iniciativy Baby2Baby zaměřené na zvyšující se míru mateřské úmrtnosti v USA ve spolupráci s americkým Ministerstvem zdravotnictví a sociální péče. Prostřednictvím distribuce balíčků pro matky a novorozence program řeší kritické propojení potřeb plen, zdraví novorozenců a duševního zdraví matek.

„Jsme nesmírně vděční našim dlouholetým partnerům ze společnosti Kimberly-Clark a jejich značce Huggies za neochvějnou podporu. Díky jejich mimořádné darovací iniciativě a tříletému závazku budeme schopni výrazněji působit v boji proti mateřské úmrtnosti," řekly spolumajitelky organizace Baby2Baby Norah Weinstein a Kelly Sawyer Patricof. „S jejich pomocí rozšiřujeme naše úsilí o dodávání potřeb pro novopečené matky ve 15 státech, čím zajišťujeme, že mají základní nezbytnosti pro sebe i své děti, zejména během často náročného období po porodu."

Od roku 2020 pomohly organizace Plan International a společnost Kimberly-Clark spolu se svou značkou Kotex® prostřednictvím programů podporujících menstruační zdraví dívek zhruba 11 milionům lidí. Toto rozvinuté partnerství zaměřené na USA, Brazílii, Čínu a Peru vytvoří v komunitách a ve školách prostředí přátelské k menstruaci, a to tak, že zajistí přístup k potřebným pomůckám, toaletám a vzdělávání, které dívkám umožní zvládat menstruaci s jistotou a důstojností.

„S více než 80 lety zkušeností v podpoře příležitostí pro dívky ví organizace Plan International, že menstruační zdraví je klíčem k odemknutí potenciálu dívek," uvedla Kate Ezzes, viceprezidentka pro rozvoj programů v Plan International USA. „Také víme, že trvalé změny nastávají, když jsou chlapci zapojeni jako spojenci. Naše partnerství se společností Kimberly-Clark pomáhá bourat škodlivá tabu a zajišťuje, aby každé dítě mělo možnost učit se, vést, rozhodovat a prosperovat."

Partnerství společnosti Kimberly-Clark s organizací Project HOPE rozšíří přístup k menstruačnímu a mateřskému zdraví pro ženy a dívky v Číně a Indonésii. Iniciativa se zaměřuje na vzdělávání v oblasti menstruační hygieny, respektující mateřskou péči a podporu duševního zdraví. Díky přístupu, který zahrnuje celý životní cyklus, program posiluje jednotlivce prostřednictvím vzdělávání, digitálních nástrojů a soucitné péče od dospívání přes těhotenství až po rané mateřství.

„Společnost Kimberly-Clark a organizace Project HOPE jsou odhodlané vytvořit svět, kde mají ženy a dívky přístup k péči, důstojnosti a příležitostem, které si zaslouží," uvedl Dr. Uche Ralph-Opara, hlavní zdravotnický ředitel Project HOPE. „Společnost Kimberly-Clark je již dlouho součástí naší cesty, podporuje naši práci prostřednictvím darů a podpory základního poslání, což pomohlo rozšířit přístup k základním zdravotním službám pro ženy a dívky po celém světě. Tato další fáze našeho partnerství posouvá dopad naší činnosti ještě dál díky holistickému přístupu, který podporuje ženy a dívky v každé fázi života – od první menstruace, přes těhotenství a porod až po období po něm. Společně investujeme do vzdělávání, duševního zdraví, budování kapacit a advokacie s cílem prosazovat udržitelnou a systémovou změnu."

Během téměř 25 let trvající se společnost Kimberly-Clark s organizací UNICEF zaměřily na zlepšení zdraví a pohody kojenců, dívek a žen v 26 zemích. Nyní tato tradice pokračuje prostřednictvím nové víceregionální iniciativy zaměřené na vzdělávání v oblasti menstruační hygieny a zajištění přístupu k ní pro dívky a na mateřské zdraví pro mladé matky v Brazílii, Indii, Indonésii, Peru a Vietnamu.

„Od roku 2001 jsme díky partnerství se společností Kimberly-Clark podpořili téměř 14 milionů dětí a dospělých prostřednictvím poskytování neonatální zdravotní péče, raného dětského rozvoje, čisté vody, sanitace a hygieny a život zachraňujících služeb během mimořádných situací," uvedla Kitty van der Heijden, zástupkyně výkonného ředitele UNICEF pro partnerství. „Jsme vděční, že se toto transformační partnerství pro dívky a ženy nyní prohlubuje, aby zachránilo ještě více životů, poskytovalo služby podporující důstojnost a vytvořilo trvalý dopad pro budoucí generace."

Zatímco někteří z těchto charitativních partnerů spolupracují se společností Kimberly-Clark dlouhodobě, toto představuje novou etapu jejich spolupráce s nadací. Díky zaměření na dvě klíčové oblasti (péči o menstruaci a péči o matku a dítě) v rámci nové strategické vize nadace řeší tato partnerství propojené problémy, které se často řeší izolovaně.

Tento integrovaný přístup reflektuje celou škálu péče a uznává hluboké propojení mezi menstruačním zdravím, pohodu matek a vývojem kojenců. Jako společnost, jejíž značky již poskytují tyto základní produkty (například plenky a hygienické potřeby pro ženy) v každém ze zmíněných regionů, je společnost Kimberly-Clark připravena dosáhnout prostřednictvím těchto partnerství významného dopadu v širokém měřítku.

„Snažíme se zapojit péči do veškerých aktivit," uvedl Russ Torres, prezident a provozní ředitel společnosti Kimberly-Clark. „Naše heslo 'Pečujeme' je ve skutečnosti jednou ze tří základních hodnot naší společnosti. Ať už jde o péči o naše zaměstnance, zákazníky, spotřebitele nebo komunity, v nichž žijeme a působíme, péče je jádrem společnosti Kimberly-Clark. Tato strategická partnerství nám umožňují tuto hodnotu ještě více rozšířit a zajistit, aby ženy a dívky po celém světě získaly základní podporu, kterou si zaslouží."

Tím, že se nadace Kimberly-Clark Foundation intenzivněji zaměřila na péči o ženy a dívky, naplňuje své poslání „Lepší péče pro lepší svět", o něž se snaží různými způsoby. Současně je toto zaměření v souladu s obchodní strategií společnosti Powering Care a přímo přispěje k naplnění globálního cíle firmy Kimberly-Clark do roku 2030 pozitivně ovlivnit životy 1 miliardy lidí.

Chcete-li se dozvědět více o plánech společnosti Kimberly-Clark do roku 2030 a o práci nadace Kimberly-Clark Foundation, navštivte https://www.kimberly-clark.com/en-us/sustainability/2030-ambition .

[KMB-C] [KMB-S]

O společnosti Kimberly-Clark

Společnost Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) a její důvěryhodné značky jsou nepostradatelnou součástí života lidí ve více než 175 zemích a teritoriích. Mezi její značky patří Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Andrex, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva a WypAll. Portfolio značek drží v přibližně 70 zemích první nebo druhé místo v podílu na trhu. Posláním společnosti je poskytovat lepší péči pro lepší svět. Zavazujeme se používat udržitelné postupy, které podporují zdravou planetu, budují silné komunity a umožňují našemu podnikání prosperovat po desetiletí. Pro aktuální novinky a další informace o více než 150leté historii inovací firmy Kimberly-Clark navštivte web společnosti.

O nadaci Kimberly-Clark Foundation

Nadace Kimberly-Clark Foundation byla založená v roce 1952. Je charitativní odnoží společnosti Kimberly-Clark Corporation a věnuje se podpoře globálních projektů, které přinášejí trvalé společenské změny. Je financováná zmíněnou společností a primárně se zaměřuje na investice, které mají dopad na společnost a pomáhají zlepšovat základní péči o ženy a dívky během jejich cest od puberty k mateřství.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/648588/Kimberly_Clark_v1_Logo.jpg 

KONTAKT: Kyrsten Aspegren, Kimberly-Clark, media.relations@kcc.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Největší přehlídka bojových umění BUDOSHOW je zpět!

Už za necelý měsíc, 2. listopadu, odstartuje v brněnském Bobycentru její 23. ročník, na kterém se představí celá řada škol a klubů z České republiky i zahraničí.

9. října 2025

Stihne se oprava Domu umění do roku 2028? Uvidí se v listopadu, řekla primátorka

Nová kurátorka Galerie současného umění a architektury Kristýna Hájková představila svou vizi, kam bude prestižní galerii směřovat. Budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová přidala, jak to...

9. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Drátěný pes v centru Zlína rozdělil město. Jedni ho milují a jiní zatracují

Obludnost, hnus a vrchol nevkusu, zmuchlanec drátů do výkupu, důkaz pomatenosti současných umělců. I takové hlasy se objevují na sociálních sítích na adresu sochy Františka Skály, která od konce září...

9. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Řidič na dohled Trosek převrátil kamion s uhlím, to se vysypalo do pole

Řidič nákladního vozu havaroval dnes před polednem nedaleko Újezdu pod Troskami na Jičínsku. Projel mírnou pravotočivou zatáčkou, za ní však skončil mimo vozovku na boku. Náklad uhlí se rozsypal do...

9. října 2025  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítězem participativního rozpočtu Otrokovic je Náplavka a Venkovní posilovna

V participativním rozpočtu Otrokovic na Zlínsku získaly nejvíce hlasů projekty Náplavka a Venkovní posilovna. Náplavka by měla vzniknout na pravém břehu řeky...

9. října 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Vlak v Náchodě srazil a usmrtil člověka, provoz na trati je zastaven

Osobní vlak v Náchodě na trati ve směru na Václavice srazil člověka, ten na místě zemřel. Hasiči z vlaku pomohli vystoupit asi 20 cestujícím. Případem se...

9. října 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Jablonecké muzeum dává nahlédnout do prostředí ražeben a lisoven

Do prostředí minulých i současných ražeben a lisoven z Jablonce nad Nisou dává nahlédnout nová výstava zdejšího muzea. S Jabloncem jsou tyto firmy spjaté od...

9. října 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu...

9. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Na náročné stěhování se chystají v ostravské zoologické zahradě. Osmiletého samce slona indického čeká transport do Francie, proto už přes rok se učí vstoupit do transportní bedny. Jeho odjezd je...

9. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s...

9. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Karviné začne od pondělí vznikat další velkoplošná malba

V Karviné začne od pondělí vznikat další velkoplošná malba. Takzvaný mural bude vytvářet autor streetartových maleb Nikola Vavrous. Tvořit bude na budově...

9. října 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Na Doupově dnes končí cvičení asi 500 vojáků brigády rychlého nasazení

Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku dnes končí certifikační taktické cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Zhruba 500 vojáků...

9. října 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.