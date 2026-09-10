Kingstores s.r.o. výrazně rozšiřuje nabídku příslušenství pro Apple

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  9:00
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Praha 10. září 2026 (PROTEXT) - Společnost Kingstores s.r.o., provozovatel oblíbeného e-shopu Appleking.cz, oznámila výrazné rozšíření svého sortimentu příslušenství pro produkty Apple. Nová nabídka pokrývá celé portfolio zařízení – iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, AirPods i Apple Pencil – a přináší zákazníkům širší výběr kvalitních doplňků za dostupné ceny.

Rozšíření se týká všech klíčových kategorií sortimentu. Zákazníci nově najdou pestřejší nabídku ochranných obalů, tvrzených skel a voděodolných pouzder, dobíjecích kabelů, nabíječek, powerbank a bezdrátových nabíjecích doplňků, sluchátek a reproduktorů, držáků a stojánků do auta i na kolo, ale také náhradních dílů – baterií, displejů či fotoaparátů – pro opravy vlastními silami. Sortiment dále doplňují stylusy, ochranné fólie, samolepky a lokalizační doplňky.

Appleking.cz se dlouhodobě profiluje jako komplexní řešení pro majitele Apple zařízení. Vedle prodeje příslušenství nabízí i profesionální servis iPhonů, iPadů, MacBooků a Apple Watch, v řadě případů i na počkání. Veškeré zboží je skladem s okamžitou expedicí a při nákupu nad 1 000 Kč je doprava zdarma.

Naším dlouhodobým cílem je nabízet ucelenou a pokud možno co nejširší nabídku Apple příslušenství, a toto aktuální rozšíření je dalším logickým krokem.“ uvedl Tomáš Berka, jednatel Kingstores s.r.o.

Rozšířenou nabídku najdou zákazníci na www.appleking.cz

O společnosti Kingstores s.r.o.

Kingstores s.r.o. je český provozovatel e-shopu Appleking.cz, specializovaného na prodej příslušenství pro produkty Apple a servis Apple zařízení. Zákazníkům nabízí širokou škálu doplňků skladem, rychlé dodání a odborný servisní tým.

 

Zdroj: Appleking.cz

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