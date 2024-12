Kinští v Kostelci nad Orlicí otevřeli výstavu Vánoce v biedermeieru

Vánoční programy v rodovém sídle Kinských v Kostelci nad Orlicí začaly o 2. adventní neděli komponovaným vánočně laděným pořadem majitele zámku Františka Kinského a klavíristy Matyáše Nováka. Jejich pořad byl součástí vyprodané vánoční abonentní řady koncertů v Zrcadlovém sále, která bude pokračovat koncertem s názvem Vánoční noc v podání ansámblu Barocco sempre giovane a sopranistek Kristýny Kůstkové a Nikoly Uramové o čtvrté adventní neděli. „Vůbec poprvé náš zámek otevřeme na Nový rok. V 15:00 hodin přivítáme rok 2025 koncertem trojnásobné držitelky Ceny Thálie Jany Šrejmy Kačírkové se souborem Praga Camerata Quintet. V programu mám dva vstupy, v jednom si dovolím pronést přání k přípitku, který je součástí zakoupených vstupenek,“ doplnil František Kinský.

Všechny koncerty v zámku Kinských jsou dlouhodobě vyprodané. Stejně tak adventní prohlídky s Hanou Kinskou, snachou majitele zámku Františka Kinského, které se ve svátečně vyzdobené expozici konají o sobotách 14. a 21. prosince v 16:00 a v 18:00 hodin. „Na sváteční čas s návštěvníky se nesmírně těším. Částku za vstupné na čtyři prohlídky jsem se s podporou mých kolegů rozhodla věnovat ve prospěch Fondu Kinský,“ vysvětlila Hana Kinská, která spolu se svým manželem Kristianem Kinským fond na pomoc dětem a rodinám v orlickoústeckém regionu založila. Vybrané prostředky fond poskytuje na školní stravování, vzdělání a zájmovou činnost.

Neodmyslitelnou součástí adventu je u Kinských tradiční výstava v zámecké expozici. Dvanáct biedermeierovských komnat autorky Andrea Vanická a Hana Tupcová každý rok promění v kouzelný svět Vánoc. „Každý rok je výstava zcela jiná. Podílí se na ní spolu s námi všichni zaměstnanci správy zámku, každý tím, co umí. Velkou oporou nám jsou především kolegové, kteří pracují v zámeckém parku a v zahradách,“ upřesnila Andrea Vanická. Při procházce expozicí se můžete inspirovat mnoha vazbami z přírodních materiálů, jedinečně zdobenými vánočními stromečky z lesů Kinských, v setmělé zámecké knihovně vás dokonce překvapí scéna Petrův zdar. V Zrcadlovém sále se odehrává Silvestr v roce 1899, dokreslený zvukovou smyčkou s přáním do roku 1900 a s přípitkem, sálem se nesou vídeňské valčíky. „Každý pokoj má i letos své téma, snažíme se jednotlivé prostory podpořit, jiná je tedy výzdoba v pánském (dědečkově) pokoji, úplně odlišná v dámském salonu, v dětském pokoji jsou hraví sněhuláci,“ říká Hana Tupcová.

Do Vánoc v biedermeieru můžete zavítat od 13. do 21. prosince, a to denně od 10:00 do 16:00 hodin. V termínech 13., 14., 15., 20. a 21. prosince se můžete vypravit i o patro výše. V Galerii Kinský bude zcela výjimečně opět přístupná výstava Usmívání výtvarníka a humoristy Pavla Matušky.

Sváteční atmosféru v Novém zámku ve vybraných termínech podtrhnou reprodukované i živě prováděné vánoční koledy a písně i sváteční občerstvení s domácím punčem z Toniovy zámecké kavárny. V suterénu děti čekají tvořivé dílničky, v zámecké kapli se ve dnech 14., 15. a 21. prosince můžete zastavit na výtečné prosseco i míchané nápoje u stánku La mia Spritzeria. Originální vánoční dekorace si budete moci opatřit od WeraWood.

Vstupenky zakoupíte na pokladně Nového zámku.

Více informací: www.kinskyartmedia.cz a www.zamekkostelecno.cz.

Zdroj: KINSKÝ Art Media

