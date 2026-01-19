KKCG Maritime zahájí dobrovolnou nabídku na částečný odkup akcií společnosti Ferretti S.p.A.

• KKCG Maritime usiluje o navýšení svého podílu ze 14,5 % na 29,9 % základního kapitálu společnosti Ferretti
• Nabídka potvrzuje záměr sehrát aktivnější roli v podpoře dalšího růstu a rozvoje společnosti
KKCG Maritime dnes oznámila svůj záměr zahájit dobrovolnou částečnou veřejnou nabídku (voluntary partial tender offer) na odkup až 52,132.861 akcií společnosti Ferretti S.p.A. Cílem je navýšit stávající podíl ze 14,5 % na 29,9 % základního kapitálu společnosti Ferretti. Po dokončení nabídky plánuje KKCG Maritime využít navýšených hlasovacích práv k podpoře volby svých kandidátů do představenstva na příští valné hromadě společnosti.
KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí investiční a inovační skupiny KKCG, kterou založil podnikatel a filantrop Karel Komárek. Skupina investuje vlastní kapitál s dlouhodobým, odpovědným přístupem a zaměřením na inovace a udržitelný růst napříč různými odvětvími a geografickými regiony. Akcionářem společnosti Ferretti je od jejího vstupu na burzu Euronext Milan v roce 2023. Aktuální nabídka má za cíl navýšit podíl KKCG a zároveň nabídnout ostatním akcionářům možnost částečně zpeněžit jejich investici v prostředí nízké likvidity akcie. Nabídka nesměřuje k tzv. delistingu (stažení z burzy) a nepovede k překročení hranice 30 %, která by podle italských a hongkongských předpisů vyvolala povinnost učinit povinnou nabídku převzetí.
„Tato nabídka odráží náš dlouhodobý závazek vůči společnosti Ferretti a ambici aktivně přispívat k jejímu budoucímu růstu. Náš přístup k vytváření hodnoty je založen na aktivním investičním stylu, kvalitním řízení, zkušených manažerských týmech a na dlouhodobém strategickém směřování. Naše odborné zkušenosti chceme využít k podpoře organického i akvizičního růstu společnosti Ferretti v kontextu současné globální dynamiky sektoru," uvedl Karel Komárek, zakladatel a předseda představenstva KKCG.
V rámci nabídky obdrží akcionáři 3,50 € za akcii v hotovosti (ekvivalent přibližně 31,71 HKD1) na bázi cum-dividend. Nabídka představuje prémii 21,3 % vůči neovlivněné („undisturbed") oficiální ceně za akcii na burze Euronext Milan k 11. prosinci 2025 (poslední obchodní den před zahájením série nákupů akcie největším akcionářem Ferretti) a 21,9 % vůči neovlivněné závěrečné ceně na Hongkongské burze ke stejnému datu. Maximální celková hodnota nabídky činí 182,465.014 €. Pokud počet nabízených akcií překročí maximální požadovaný objem, bude alokace provedena na poměrném základě (pro rata), přičemž KKCG odkoupí stejný podíl z akcií nabídnutých každým akceptujícím akcionářem.
Nabídka podléhá obvyklým regulatorním podmínkám. Nabídkový dokument bude předložen příslušným orgánům v Itálii a Hongkongu k posouzení a bude zveřejněn v souladu s platnými předpisy.
Poznámka pro editory:
1. Na základě referenčního směnného kurzu k 16. lednu 2026, tj. poslednímu plnému obchodnímu dni před datem tohoto oznámení, který činil 9,0613 HKD za 1 EUR, zdroj: Evropská centrální banka.
KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Skupina KKCG byla založena podnikatelem, investorem a filantropem Karlem Komárkem a zaměstnává více než 16.000 lidí ve více než 40 zemích. KKCG spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliard eur.
Mezi společnosti KKCG patří mimo jiné Allwyn, nadnárodní provozovatel loterií, skupina MND, mezinárodní výrobce a dodavatel tradiční i obnovitelné energie, Aricoma a Avenga, které po celém světě poskytují komplexní IT služby a vývoj individuálních softwarových řešení a KKCG Real Estate Group.
Globální působení umožňuje společnostem skupiny KKCG využívat kapitál, know-how a silné zázemí celé skupiny, což se promítá do dlouhodobě udržitelného růstu.
KKCG se zavázala k podpoře místních komunit v regionech svého působení a k odpovědnému přínosu společnosti.
