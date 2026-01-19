KKCG Maritime zahájí dobrovolnou nabídku na částečný odkup akcií společnosti Ferretti S.p.A.

Autor:
  9:14
Milán/Hongkong/Praha 19. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - • Nabídka umožní akcionářům zpeněžit část jejich investice v podmínkách nízké likvidity za cenu 3,50 € za akcii, což představuje významnou prémii vůči nedávným tržním cenám neovlivněným mimořádnými výkyvy

• KKCG Maritime usiluje o navýšení svého podílu ze 14,5 % na 29,9 % základního kapitálu společnosti Ferretti

• Nabídka potvrzuje záměr sehrát aktivnější roli v podpoře dalšího růstu a rozvoje společnosti

KKCG Maritime dnes oznámila svůj záměr zahájit dobrovolnou částečnou veřejnou nabídku (voluntary partial tender offer) na odkup až 52,132.861 akcií společnosti Ferretti S.p.A. Cílem je navýšit stávající podíl ze 14,5 % na 29,9 % základního kapitálu společnosti Ferretti. Po dokončení nabídky plánuje KKCG Maritime využít navýšených hlasovacích práv k podpoře volby svých kandidátů do představenstva na příští valné hromadě společnosti.

KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí investiční a inovační skupiny KKCG, kterou založil podnikatel a filantrop Karel Komárek. Skupina investuje vlastní kapitál s dlouhodobým, odpovědným přístupem a zaměřením na inovace a udržitelný růst napříč různými odvětvími a geografickými regiony. Akcionářem společnosti Ferretti je od jejího vstupu na burzu Euronext Milan v roce 2023. Aktuální nabídka má za cíl navýšit podíl KKCG a zároveň nabídnout ostatním akcionářům možnost částečně zpeněžit jejich investici v prostředí nízké likvidity akcie. Nabídka nesměřuje k tzv. delistingu (stažení z burzy) a nepovede k překročení hranice 30 %, která by podle italských a hongkongských předpisů vyvolala povinnost učinit povinnou nabídku převzetí.

„Tato nabídka odráží náš dlouhodobý závazek vůči společnosti Ferretti a ambici aktivně přispívat k jejímu budoucímu růstu. Náš přístup k vytváření hodnoty je založen na aktivním investičním stylu, kvalitním řízení, zkušených manažerských týmech a na dlouhodobém strategickém směřování. Naše odborné zkušenosti chceme využít k podpoře organického i akvizičního růstu společnosti Ferretti v kontextu současné globální dynamiky sektoru," uvedl Karel Komárek, zakladatel a předseda představenstva KKCG.

V rámci nabídky obdrží akcionáři 3,50 € za akcii v hotovosti (ekvivalent přibližně 31,71 HKD1) na bázi cum-dividend. Nabídka představuje prémii 21,3 % vůči neovlivněné („undisturbed") oficiální ceně za akcii na burze Euronext Milan k 11. prosinci 2025 (poslední obchodní den před zahájením série nákupů akcie největším akcionářem Ferretti) a 21,9 % vůči neovlivněné závěrečné ceně na Hongkongské burze ke stejnému datu. Maximální celková hodnota nabídky činí 182,465.014 €. Pokud počet nabízených akcií překročí maximální požadovaný objem, bude alokace provedena na poměrném základě (pro rata), přičemž KKCG odkoupí stejný podíl z akcií nabídnutých každým akceptujícím akcionářem.

Nabídka podléhá obvyklým regulatorním podmínkám. Nabídkový dokument bude předložen příslušným orgánům v Itálii a Hongkongu k posouzení a bude zveřejněn v souladu s platnými předpisy.

Další informace jsou k dispozici na: www.kkcg.com/maritime

Poznámka pro editory:

1. Na základě referenčního směnného kurzu k 16. lednu 2026, tj. poslednímu plnému obchodnímu dni před datem tohoto oznámení, který činil 9,0613 HKD za 1 EUR, zdroj: Evropská centrální banka.

KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Skupina KKCG byla založena podnikatelem, investorem a filantropem Karlem Komárkem a zaměstnává více než 16.000 lidí ve více než 40 zemích. KKCG spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliard eur.

Mezi společnosti KKCG patří mimo jiné Allwyn, nadnárodní provozovatel loterií, skupina MND, mezinárodní výrobce a dodavatel tradiční i obnovitelné energie, Aricoma a Avenga, které po celém světě poskytují komplexní IT služby a vývoj individuálních softwarových řešení a KKCG Real Estate Group.

Globální působení umožňuje společnostem skupiny KKCG využívat kapitál, know-how a silné zázemí celé skupiny, což se promítá do dlouhodobě udržitelného růstu.

KKCG se zavázala k podpoře místních komunit v regionech svého působení a k odpovědnému přínosu společnosti.

Kontakt pro média: Dana Dvořáková, Ředitelka komunikace, Evropská 866/71, Praha 6, M +420 602 372 834, E dana.dvorakova@kkcg.com, kkcg.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  13:03

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:52

Chřipka má v Olomouckém kraji první oběť, počet nemocných však ubylo

ilustrační snímek

Chřipka má v Olomouckém kraji v současné zimní sezoně první oběť, hygienici zatím evidují dva takové případy s klinicky závažným obrazem. Naopak počet lidí s...

19. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:41

Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu

Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať,...

19. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kruhové objezdy ve Frenštátě pod Radhoštěm mají připomenout Rašku a Lopraise

ilustrační snímek

Město Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku chce upravit dva kruhové objezdy tak, aby připomínaly slavné místní osobnosti. Vyhlásilo výtvarnou soutěž na...

19. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Čaroděj z Kremlu o začátcích Ruska. Film popisuje divoká léta při nástupu Vladimira Putina k moci

Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup...

Na den přesně, kdy začala válka na Ukrajině, vstoupí do kin film popisující příběh Vladimira Putina. Politický thriller působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku.

19. ledna 2026  12:11

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:01

Ve skanzenu na Ústecku chtějí vybudovat návštěvnické centrum, turistů přibylo

ilustrační snímek

Do skanzenu v Zubrnicích na Ústecku loni zavítalo přes 20.000 lidí, meziročně nepatrně více. Novinkou letošního roku jsou dva dny s volným vstupem, na podzim...

19. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Loňské sloučení muzea a galerie v H. Brodě se podle ředitelky osvědčil

ilustrační snímek

Krajské muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě za sebou má první rok sloučení. Přínos byl ve výměně zkušeností i v zastupování pracovníků, řekla ČTK Alena...

19. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.