Kladno Resort: Zahájení prodeje a výstavby nejdostupnějších moderních rodinných domů v blízkosti Prahy

Renomovaná česká developerská společnost Anglický Resort s.r.o. oznamuje zahájení výstavby a prodeje nového rezidenčního projektu Kladno Resort v lokalitě Kladno-Dubí. V rámci tohoto projektu vyroste celkem 56 moderních řadových rodinných domů 5+KK s průměrnou užitnou plochou 125 m2. Každý dům nabídne vlastní zahradu a dvě parkovací stání – jde tak o komfortní alternativu k bytům v novostavbách na Kladně či v Praze. Výstavba projektu již byla zahájena a první majitelé se budou stěhovat už na přelomu 2Q a 3Q 2026, kdy je naplánováno dokončení první etapy.

Kladno Resort reaguje především na nedostupnost bydlení pro rodiny z Prahy a okolí, které touží po vlastním domě se zahradou, ale zároveň nechtějí ztratit snadný kontakt s metropolí. „Proč se omezovat malým bytem v novostavbě, když za srovnatelnou cenu můžete mít plnohodnotný cihlový moderní rodinný dům?“ zní motto projektu, které odráží jeho hlavní výhodu. Rodinné domy za cenu bytu – právě to Kladno Resort nabízí. Díky cenám nemovitostí v Kladně, které jsou v průměru o 30 % nižší než v Praze, může developer nabídnout prostorný dvoupodlažní dům 5+kk za cenu srovnatelnou s pražským bytem 2+kk. Tím projekt řeší palčivý problém mnoha rodin – nedostupné bydlení v hlavním městě – a přináší dostupné řešení v blízkém středočeském regionu.

Nové domy v Kladno Resortu kladou důraz na kvalitu života a komunitu. Areál je koncipován jako rezidenční komplex s vlastními komunikacemi, dětským hřištěm a množstvím zeleně. Architektonické řešení projektu kombinuje moderní design s funkčním uspořádáním: prostorné obývací pokoje s kuchyňským koutem propojené velkými okny se zahradou navozují pocit volnosti a propojení interiéru s přírodou. Dispozice domů jsou promyšlené do posledního detailu, aby zajistily pohodlný pohyb v prostoru pro celou rodinu. „Chceme vybudovat nejen domy, ale skutečné domovy – místo, kde se sousedé znají a děti si mohou bezpečně hrát venku,” říká zástupce společnosti Anglický Resort k filozofii projektu. Domy budou postaveny z keramických cihel s výbornými izolačními vlastnostmi a vybaveny úspornými technologiemi (podlahové vytápění, trojskla, kondenzační kotel aj.), což zajistí nízkoenergetický provoz a nízké náklady na bydlení. Každý dům má navíc všechny vlastní inženýrské přípojky, takže majitelé mají plnou kontrolu nad svými náklady.

Lokalita Dubí v Kladně nabízí spojení klidného rodinného prostředí s výhodami města. Projekt se nachází na jižním okraji Kladna, v oblasti Lidická – Buštěhradská, odkud je to pouhých 15 minut jízdy autem do Prahy 6. V dojezdové vzdálenosti jsou také školy, školky, obchody, lékaři a další infrastruktura – vše potřebné pro pohodlný rodinný život je k dispozici přímo v Kladně. Město Kladno navíc patří mezi nejrychleji se rozvíjející v ČR; v posledních letech zde vznikají nová nákupní centra, sportoviště či modernizovaná infrastruktura, což dále zvyšuje atraktivitu lokality pro bydlení. Velkým přínosem bude i plánovaná rychlodráha Praha–Kladno, která výrazně zkrátí cestování do centra Prahy a nabídne komfortní alternativu k dojíždění autem. Díky kombinaci těchto faktorů se Kladno Resort https://anglickyresort.cz/kladno/ profiluje jako ideální volba pro ty, kdo hledají dostupný rodinný dům v dosahu Prahy a zároveň kvalitní zázemí pro život.

Anglický Resort s.r.o. jako developer projektu navazuje na svoji více než dvacet pět let trvající tradici výstavby rodinných domů v okolí Prahy. Za tuto dobu společnost úspěšně dokončila 8 rezidenčních projektů a postavila více než 440 rodinných domů. V nemovitostech od Anglického Resortu dnes bydlí přes 800 spokojených klientů. Developer se specializuje na výstavbu moderních rezortů a prodej řadových rodinných domů. Kladno Resort představuje nejdostupnější developerský projekt řadových rodinných domů v cenové hladině kolem 10 mil. Kč ve Středočeském kraji a reaguje na rostoucí poptávku po cenově dostupném rodinném bydlení v dojezdové vzdálenosti Prahy.

