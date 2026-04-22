Klasika žije. Dvořák oslovuje i mladou generaci.

Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Klasickou hudbu poslouchá pravidelně zhruba každý desátý Čech, na koncerty ale lidé vyráží spíše výjimečně. Roli přitom hraje cena, dostupnost i dramaturgie. Přesto má klasická hudba v Česku silné kořeny a Češi mají velmi blízko k odkazu skladatele Antonína Dvořáka, jak ukázal aktuální průzkum z března 2026 pro festival Dvořákova Praha. Zároveň však zůstává značný prostor pro to, aby si více lidí našlo cestu ke koncertnímu zážitku naživo. Sběr dat byl pro festival Dvořákova Praha realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Fenomén Antonín Dvořák

Skladatele Antonína Dvořáka zná v Česku 98 % lidí. Jeho hudební dědictví tak patří mezi nejpevnější pilíře české kultury. To potvrdily i výsledky celorepublikového průzkumu z letošního března mezi 821 respondenty. Nejznámějším dílem napříč generacemi posluchačů je jednoznačně Rusalka, kterou zná 64 % Čechů, až s odstupem následuje Novosvětská symfonie (16 %) nebo opera Čert a Káča (11 %).

„Tak silné ukotvení Dvořákovy hudby je v Česku výjimečné. Mnoho lidí ani neví, že Dvořák je celosvětově nejposlouchanějším českým umělcem, na platformě Spotify má kolem 2,6 milionu poslechnutí za měsíc. O to větší je náš závazek ukazovat, že jeho hudba může být živá a aktuální i dnes,“ říká Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby, která festival Dvořákova Praha pořádá.

Jak důležitá je pro Čechy hudební výchova?  

Klasická hudba má ve společnosti silné postavení. Drtivá většina (82 %) ji považuje za důležitou součást naší kultury a více než 72 % si myslí, že by měla být více podporována a rozvíjena státem či dalšími institucemi. Češi sice tento hudební žánr shledávají úchvatným, uklidňujícím nebo inspirativním, pravidelný kontakt s ním, ať již formou poslouchání děl nebo navštěvováním živých koncertů, má ale stále jen menšina.

  • 11 % lidí poslouchá klasiku pravidelně
  • 35 % občas
  • 42 % jen výjimečně
  • 12 % vůbec

„Průzkum ukazuje, že vztah ke klasické hudbě není otázkou zájmu, ale spíše přístupu. Téměř 70 % respondentů považuje hudební výchovu za důležitou součást vzdělávání a rozvoje dětí,” přibližuje Robert Kolář.

Některé posluchače od návštěvy koncertů odrazuje cena vstupenek nebo formálnost prostředí. Objevuje se také nejistota, zda budou koncertnímu zážitku dostatečně rozumět. „Zároveň se ukazuje, co by mohlo publikum ke klasické hudbě přivést. Vedle dostupnější ceny a lokality hraje důležitou roli i samotná podoba koncertu. Otevřenější, přístupnější a dramaturgicky zajímavé formáty, například open-air koncert, netradiční prostory nebo hudba doplněná vizuálními efekty znějí publiku lákavě. Zajímavý se jeví také fakt, že klasickou hudbu nejvíce poslouchají dvě generace, a to ta nejmladší a poté ta nejstarší,” dodává Kolář k faktu, že přes 50 % lidí, kteří poslouchají klasiku občas či pravidelně, jsou ve věkových skupinách 18 - 26 let a 54 - 65 let.

Zájem o festival Dvořákova Praha roste

Festival Dvořákova Praha zná aktuálně třetina populace. Respondenti jej považují za tradiční, prestižní a důležitý pro zachování kulturního dědictví. Asi 30 % lidí návštěvu zvažuje, největší zájem je především z Ústeckého a Pardubického kraje.

“Hlavní roli hraje opět dostupnost, a to nejen finanční, ale i geografická. Z dat je patrné, že ve větších městech je kontakt s klasickou hudbou častější, zatímco v regionech lidé mnohdy narážejí na omezenou nabídku koncertů. Nejde o to, že by o klasickou hudbu nebyl zájem, ale o to, jak ji k lidem dostat dostupnější a přirozenější cestou,” uzavírá Robert Kolář.

Festival Dvořákova Praha na tyto podněty dlouhodobě reaguje. Vedle tradičních koncertů se světovými orchestry rozvíjí i nové formáty, které otevírají klasickou hudbu širšímu publiku a snižují bariéry první návštěvy, jako je například programová řada Bez kravaty. Ukazuje se tak, že klasická hudba má v Česku nejen silnou tradici, ale i výrazný potenciál oslovit nové generace posluchačů.

 

O festivalu

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního génia a světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně uznávaných orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí představit mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů. Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým podporovatelem je podnikatel a filantrop Karel Komárek prostřednictvím rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation. Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme všem dalším partnerům a mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy a interprety klasické hudby. 

Dvořákova Praha se uskuteční 5.–23. září 2026. Více na www.dvorakovapraha.cz.

 

 

Zdroj: Dvořákova Praha

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

