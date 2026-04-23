Klíčem k bio bavlně je podpora farmářů během transformace

Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Zatímco globální textilní produkce se za posledních 20 let zdvojnásobila, podíl udržitelné bavlny na světovém trhu se stále pohybuje kolem dvou procent. Společnost Tchibo u příležitosti Dne Země informuje, že v jejím sortimentu již 100 % bavlny pochází z udržitelných zdrojů. Součástí tohoto výsledku je program „Cotton in Conversion“, který pomáhá farmářům překlenout rizikové tříleté období přechodu na ekologické pěstování.

Přestože bavlna zůstává s 22% podílem velmi žádaným přírodním materiálem v textilním průmyslu, její tradiční produkce s sebou nese vysokou ekologickou a sociální daň. Konvenční pěstování představuje nepřiměřenou zátěž pro životní prostředí. Navzdory tomu, že bavlníková pole zaujímají pouze přibližně 2,5 % světové orné půdy, jejich obhospodařování vyžaduje až 16 % celosvětové produkce insekticidů a 7 % herbicidů.

Intenzivní používání agrochemikálií v konvenčním zemědělství nemusí vést pouze k degradaci půdy, ale v některých případech také ke znečištění vodních zdrojů. Odhady mezinárodních organizací zároveň upozorňují na desítky až stovky tisíc případů úmrtí v zemědělství ročně v souvislosti s otravami pesticidy napříč různými plodinami, přičemž bavlna patří mezi plodiny s vysokou spotřebou pesticidů. Významným ekologickým faktorem je rovněž vysoká vodní náročnost konvenční produkce bavlny, která se v závislosti na metodice a regionu pohybuje přibližně mezi 7 000 a 20 000 litry vody na kilogram vlákna.

 Zátěž pro ekosystém však nekončí na polích. Chemické procesy pokračují při bělení chlórem či barvení textilií. Tento model je často doprovázen také sociálními problémy, včetně nevhodných pracovních podmínek v továrnách či využívání nucené a dětské práce. 

Cesta k udržitelné bavlně

Společnost Tchibo dlouhodobě patří mezi mezinárodně uznávané průkopníky a významné odběratele bio bavlny v retailu. Tato pozice je o to významnější, že na celosvětové úrovni stále představuje udržitelně pěstovaná bavlna pouze přibližně 2 % z celkové roční produkce.

Přechod z konvenčního na ekologické pěstování bavlny však není jednoduchý. Trvá až tři roky, což představuje finanční riziko pro pěstitele. Proto Tchibo podporuje iniciativy, jako je „Cotton in Conversion“, v období, kdy dochází k regeneraci půdy od chemikálií. V této fázi již hospodaří ekologicky, jejich úroda však ještě nemá status bio bavlny.

„Podpora farmářů spočívá v garanci odběru bavlny, vzdělávacích aktivitách a vyplácení speciální prémie. Tyto nástroje jim pomáhají překlenout období nejistoty během přechodu na ekologické pěstování. Skutečnost, že první produkty již přešly z fáze cotton in conversion k plné certifikaci GOTS, potvrzuje smysluplnost tohoto přístupu. V rámci projektu Pratibha aktuálně tímto způsobem podporujeme přibližně 12 000 pěstitelů v indickém regionu Rádžasthán,“ dodává Lenka Mašková, CSR Manager Tchibo.

První produkty z biobavlny 

Dlouhodobá investice do transformace způsobu pěstování bavlny letos přinesla hmatatelné výsledky. Do prodejní sítě dorazily produkty, které již pocházejí z produkce s úspěšně dokončeným certifikačním cyklem. Tyto výrobky tedy pocházejí ze 100% bio bavlny a nesou označení nejvyššího mezinárodního standardu GOTS (Global Organic Textile Standard).

Přestože je certifikace GOTS cílovou metou, pro transformaci textilního průmyslu jsou stejně důležité také produkty z bavlny, která se nachází v procesu konverze. Společnost Tchibo aktuálně nabízí široké portfolio takových výrobků, které zákazníci na e-shopu najdou jednoduše zadáním hesla „GOTS organic – in conversion“. Nákupem těchto produktů spotřebitelé přímo financují přeměnu konvenčních polí na ekologické a zajišťují farmářům férové podmínky ještě před získáním finálního bio statusu.



Produkty s certifikací GOTS

Košilky se špagetovými ramínky (5 ks): Reprezentují úspěšný přechod farmářů na ekologický model. Certifikace GOTS garantuje splnění přísných kritérií v celém zpracovatelském řetězci.
Velikosti: XS–XXL
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan
699 Kč (balení 5 ks), Tchibo

Košilky se špagetovými ramínky (2 ks): Tílka z čisté bio bavlny jsou důkazem, že ekologicky šetrná produkce je uplatnitelná napříč celým textilním sortimentem.
Velikosti: XS–XXL
Materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan
349 Kč (balení 2 ks), Tchibo

 

Výběr produktů z programu Cotton in Conversion:

Jednoduché tričko, bíléNadčasový kousek z čisté bavlny v procesu konverze, ideální pro každodenní nošení. Vyniká lehkostí a šetrností k pokožce i přírodě.
Velikosti: S–XXL
Materiál: 100 % bavlna
349 Kč, Tchibo

Jednoduché tričko, pruhy v kombinaci světle modré a bílé: Stylové tričko v kombinaci světle modré a bílé barvy, které reprezentuje spojení moderního designu a odpovědného přístupu k pěstování bavlny.
Velikosti: S, M, XL, XXL
Materiál: 100 % bavlna
349 Kč, Tchibo

 

Zdroj: Tchibo Praha, Corporate Communications - CSR

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

