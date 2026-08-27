Klíčová konference CSDIA se koná v září. Bude o rozvoji digitální infrastruktury

„Česká a slovenská digitální infrastruktura prochází zásadní transformací. Rozvoj umělé inteligence, cloudových služeb a digitalizace ekonomiky rychle zvyšuje požadavky na výpočetní kapacity, konektivitu i energetickou infrastrukturu. Současně přicházejí nové evropské regulatorní požadavky, mění se technologické standardy a rostou nároky na dostupnost energie, efektivitu a udržitelnost datových center,“ říká předseda CSDIA Lubomír Vlasák.
Konference se zaměří na klíčové otázky, které budou určovat rozvoj digitální infrastruktury v České republice a na Slovensku v následujících letech – od evropské regulace a udržitelnosti datových center přes dostupnost energetické infrastruktury a investice až po technologické změny spojené s rychlým růstem výpočetních kapacit a umělé inteligence.
Akce nabídne pohled provozovatelů datových center, energetických a technologických společností, investorů, odborných institucí i veřejného sektoru. Cílem je pojmenovat konkrétní změny, příležitosti a překážky, které budou ovlivňovat další rozvoj tohoto odvětví a jeho konkurenceschopnost v evropském prostředí.
Evropský trh datových center se postupně rozšiřuje za hranice tradičních lokalit označovaných jako FLAP-D, tedy Frankfurtu, Londýna, Amsterdamu, Paříže a Dublinu. Omezená dostupnost energie a vhodných lokalit v těchto centrech obrací pozornost části investorů a provozovatelů také k dalším evropským trhům, včetně České republiky.
Zájem o datová centra roste také mezi developery, kteří se dosud zaměřovali především na logistické a průmyslové nemovitosti. Nejde však zpravidla o jednoduchou přeměnu existujících skladových hal, ale o výstavbu nových specializovaných objektů na lokalitách, které splňují náročné požadavky na elektrický příkon, konektivitu, chlazení a bezpečnost provozu.
Rozvoj velkých datových center v Česku však naráží na zdlouhavé povolovací procesy, omezenou dostupnost vhodných lokalit a kapacitu energetické infrastruktury. Přestože Česko dlouhodobě patří mezi čisté exportéry elektřiny, postupný útlum výroby z uhlí a rostoucí spotřeba přinesou nové nároky na výstavbu zdrojů, rozvoj sítí a dlouhodobé plánování. Pro nové projekty proto bude zásadní včasná koordinace s provozovateli přenosových a distribučních sítí.
Právě vytvoření předvídatelných podmínek pro další rozvoj digitální infrastruktury bude jedním z důležitých témat CSDIA Conference 2026.
Vedle odborného programu nabídne konference také prostor pro osobní setkání, výměnu zkušeností a navázání nových pracovních kontaktů a spoluprací.
Podrobné informace o konferenci a registrační formulář jsou k dispozici na: https://www.csdia.online/konference-2026
Zdroj: CSDIA