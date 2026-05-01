Klíčová křižovatka v Hradci Králové je opět průjezdná

Petr Mareš, stavbyvedoucí, M-silnice: „Podařilo se nám uzavřít celou ulici Zborovskou, tudíž jsem ji mohli naráz.”
Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky, Hradec Králové: „Podařilo se vše nastavit a zkoordinovat tak, že se harmonogram nejen dodržel, ale dokonce se i zkrátil. A to není vůbec obvyklé a myslím si, že si zaslouží tato stavba i tým pochvalu.“
Stavba začala v roce 2024 a znamenala jedno z největších dopravních omezení ve městě.
Marek Novotný, ředitel, ŘSD Správa Hradec Králové: „Mileta podle sčítání dopravy vykazovala zhruba okolo 30 tisíc jednotkových vozidel, čili je to velmi zatížený uzel v intravilánu Hradce.“
Otevření křižovatky přichází v době, kdy se v okolí dokončují další významné projekty, které do budoucna přivedou do lokality ještě více dopravy.
Pavlína Springerová (HDK), primátorka, Hradec Králové: „Vidíme finišování Mepharedu, který se bude za pár týdnů otvírat. Bude se tady dodělávat malá Mileta. Budou se stavět další bloky budov a bude se rozvíjet UHK.“
Křižovatka Mileta je teď plně průjezdná, dokončovací práce v jejím okolí ale budou pokračovat i v dalších měsících.
