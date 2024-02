Klíčové technologické trendy pro rok 2024 podle nejnovějších průzkumů

Hostingové řešení musí reflektovat změny na trhu

V současnosti se společnosti potýkají s mnohými výzvami, ať už jde o problémy s dodavatelskými řetězci až po geopolitické napětí. "Náš závazek poskytovat odolná hostingová řešení je v souladu s voláním průmyslu po infrastrukturách, které se dokáží rychle přizpůsobit těmto vyvíjejícím se požadavkům," uvedl Damir Špoljarič, spoluzakladatel a CEO společnosti vshosting.

Optimalizace cloudu v centru pozornosti

Velmi se klade důraz na vytváření cloudových řešení na míru, která přesně odpovídají specifickým potřebám každé společnosti. Tento přístup pomáhá firmám snižovat výdaje a zároveň zvyšovat efektivitu, což potvrzují i poznatky společnosti Gartner. Vshosting dlouhodobě předchází aktuální trendy a firmy neškatulkuje do univerzálních balíčků, řešení optimalizuje pro každého klienta zvlášť.

Repatriace cloudu jako způsob snížit výdaje a zvýšit výkon

Společnost Citrix ve svém průzkumu uvádí, že za poslední tři roky se 93 % IT manažerů věnovalo tomu, jak přesunout některé služby z cloudu zpět do vlastní infrastruktury. Tento trend potvrzuje i vshosting. Přemístění datových zátěží z veřejného cloudu do lokálního prostředí je vnímáno jako účinný způsob, jak snížit výdaje na cloudové služby a současně zvýšit výkon a zabezpečení systémů.

Zvýšený důraz na odolnost proti ransomwaru

V reakci na rostoucí počet ransomware útoků zdůrazňuje vshosting důležitost robustních zálohovacích řešení, která jsou odolná vůči těmto kybernetickým hrozbám. Klíčem je využití osvědčených postupů jako jsou funkce soft-delete a prevence snah o smazání dat, čímž se zajistí, že se podniky z takových útoků mohou rychle a bezpečně zotavit.

Závazek k environmentální udržitelnosti

Digitální odvětví se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a ve všech oblastech tohoto sektoru se prosazuje zavádění ekologičtějších obchodních postupů. S důrazem na zlepšení energetické efektivity a pomoci firmám v efektivním řízení jejich uhlíkové stopy se IT společnosti stále více přizpůsobují evropským normám, čímž přispívají k zajištění lepšího životního prostředí pro následující generace.

AI jako přelom v inovacích a efektivitě

Vzestup generativní umělé inteligence nabízí podnikům zcela nové možnosti pro inovace. Očekává se růst v oblasti implementace AI modelů hostovaných přímo firmami. Tento krok umožní společnostem nejen personalizovat produkty a služby na míru specifickým potřebám zákazníků, ale také výrazně zrychlit a optimalizovat interní pracovní procesy.

Kontejnerizace a Kubernetes mají i nadále pro firmy velký přínos

Kubernetes má i nadále důležitou roli při správě kontejnerových aplikací. Tato technologie je klíčová pro efektivitu a snižování nákladů. Využití kontejnerizace pomáhá podnikům rychleji uvádět nové funkce aplikací na trh a optimalizovat využití dostupných zdrojů.

Společnost vshosting je největším poskytovatelem prémiového hostingu v České republice. Vznikla v roce 2006 a k dnešnímu dni pečuje o více než 8000 serverů českých i zahraničních internetových projektů. Mezi internetové servery, kterým zajišťuje vshosting provoz, patří například internetové obchody GymBeam, Košík.cz, Notino, Pilulka a stovky dalších, ale i technologické společnosti jako Shoptet nebo Shopsys. Firma vshosting hostuje více než 60 % českého a slovenského e-commerce trhu a disponuje vlastním datacentrem. Více informací najdete zde.