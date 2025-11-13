Klid, přirozené světlo a komfort: chytré stínění reaguje na nový trend „wellbeing“ bydlení

Na tuto změnu reaguje společnost Somfy, světový lídr v oblasti domácí automatizace, která představuje novou generaci chytrého motorizovaného stínění pro domácnosti. Její řešení dokáže automaticky přizpůsobit úroveň stínění denní době, počasí nebo uživatelským preferencím – a tím zlepšovat pohodu, spánek i koncentraci.
„Mnoho lidí dnes hledá klid a rovnováhu v každodenním životě. Chytré stínění pomáhá vytvářet prostředí, které reaguje na světlo, rytmus dne i individuální potřeby obyvatel,“ říká Jan Hrnčíř, produktový manažer Somfy Česká republika.
Díky propojení s aplikací TaHoma® a řídicí jednotkou TaHoma® switch lze nastavit automatické scénáře pro různé denní situace – od ranního probuzení v přirozeném světle po večerní klidný režim s tlumeným osvětlením. Motory Somfy pracují tiše, elegantně a bezpečně, takže se přirozeně stávají součástí moderního interiéru.
Designéři navíc potvrzují, že právě světelný komfort je jedním z klíčových faktorů kvalitního bydlení. Podle České komory architektů (2024) správné řízení denního světla pozitivně ovlivňuje náladu, produktivitu i vnímání prostoru.
Somfy proto nabízí chytré stínění, které neprodává „technologii“, ale pocit domova – světlo, které vás probudí, stín, který vás chrání, a atmosféru, která vám pomáhá zpomalit.
O společnosti Somfy
Společnost Somfy je světovým lídrem v oblasti motorizace a automatizace stínicí techniky a řešení pro chytrou domácnost. Již více než 50 let přináší inovace, které zvyšují komfort, bezpečí a kvalitu života. Působí ve více než 60 zemích a své produkty vyvíjí s důrazem na udržitelnost, kvalitu a design.
