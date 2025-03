Klidně i 9 týdnů dovolené. Neomezené volno v Direct pojišťovně využilo historicky nejvíc lidí

9 týdnů volna. I tak může vypadat pracovní rok v Direct pojišťovně. Firma totiž všem členům týmu nabízí takzvané neomezené volno. V praxi to vypadá tak, že v základu máte dvacet dní zákonné dovolené, a když potřebujete volno navíc a neohrozíte tím fungování svého týmu, dostanete ho.

„V Directu nám jde hlavně o to nabídnout klientům co nejlepší služby a zážitky. Lidé v týmech na tom skutečně makají naplno. A právě proto si zaslouží mít možnost využít neomezené volno, když to potřebují. Jsem přesvědčený, že když budou mít čas na odpočinek a nebudou přepracovaní, zvládnou svou práci dělat ještě lépe, a navíc s úsměvem. Tato výhoda podporuje i jednu z našich hodnot, konkrétně osobní odpovědnost, která je u nás velmi důležitá,“ říká CEO Direct pojišťovny Michal Řezníček.

Loni si každý, kdo neomezené volno využil, vzal v průměru 7 dní navíc k zákonné dovolené. To je o jeden den více než předloni. Kromě toho roste i procento lidí, kteří tuto firemní výhodu využívají. „Loni si vzalo neomezené volno 348 Direcťáků, což je 68 % firmy. Předloni bylo toto číslo o 6 procentních bodů nižší,“ podotýká Magdalena Knotková z týmu People & Culture.

Dodává, že loni byl v tomto ohledu rekordmanem Direcťák, který si vybral 24 dní neomezeného volna. I se zákonnou 20denní dovolenou si tak mohl užívat téměř 9 týdnů volna.

Lidé nemusejí počítat, jestli jim zbyde dovolená na Vánoce

Direct pojišťovna v minulosti řešila, jak zařídit, aby neomezené volno mohli ve větší míře využívat i kolegové z týmů, které komunikují přímo s klienty.

„V těchto týmech je organizace času kvůli směnám samozřejmě složitější. I přesto se nám daří počet dní, které si lidé z neomezeného volna vyberou, stále navyšovat. Výhodou je také to, že lidé nemusejí počítat, kolik dní z dovolené jim zbývá na konec roku,“ popisuje situaci Tomáš Gargulák, který má na starosti tým Volání & péče.

Dodává, že roli hraje i to, jak lidé pracují a plní své úkoly. Když jsou šikovní a výrazně rychlejší, mohou dosáhnout na více dní z neomezeného volna než ostatní.

Také v dalších týmech lidé neomezené volno využívají, jak potřebují. „Ze 135 lidí tuto výhodu nevyužilo jen 25. V průměru si brali téměř 8 dnů volna navíc,“ popisuje situaci ve svém týmu podporovatel Servisu & péče Martin Procházka.

Výhoda napříč Direct family

Kromě Direct pojišťovny mohou neomezené volno využívat i lidé v dalších firmách v rámci Direct family. „Tuto výhodu mají i kolegové ve Fidoo, Birne nebo Direct autu, tedy kromě autodealerství, kde to funguje jinak,“ doplňuje Knotková.

Lidé si v rámci Direct family loni vybrali v průměru 5 dnů navíc. To je o jeden den více než předloni. Z celkového počtu lidí v jednotlivých firmách pak tuto výhodu využilo 63 % Direcťáků.

Zdroj: Direct pojišťovna