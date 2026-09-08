Klienti TUI budou létat se Smartwings další tři roky

„Velmi si vážíme důvěry, kterou nám skupina TUI opakovaně projevuje. TUI patří mezi nejvýznamnější hráče evropského cestovního ruchu a pro Smartwings je toto partnerství potvrzením kvality a spolehlivosti našich služeb. V prostředí silné konkurence je takové dlouhodobé partnerství o to cennější,“ říká Michal Váňa, obchodní ředitel Smartwings.
„Při plánování dovolených naši zákazníci oceňují nejen atraktivní výběr destinací, ale také pohodlnou a spolehlivou leteckou dopravu. Smartwings je naším dlouhodobě prověřeným partnerem, který nám umožňuje nabízet klientům vysokou kvalitu služeb a širokou škálu přímých spojení,“ říká Marcin Dymnicki, generální ředitel TUI Eastern Europe.
V letní sezóně budou letadla Smartwings přepravovat klienty TUI do širokého portfolia dovolenkových destinací, zejména ve Středomoří. V zimní sezóně budou klienti TUI létat z Prahy se Smartwings do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam.
Smartwings je největší českou leteckou společností nabízející přímá letecká spojení do 80 destinací. Z českých letišť provozuje pravidelné linky do desítek destinací a zároveň patří mezi nejvýznamnější poskytovatele charterové letecké přepravy ve střední Evropě. Flotila Smartwings čítá 49 letadel.
Od začátku zimního letového řádu 2026/2027 rozšíří Smartwings svou nabídku pravidelných spojení z Prahy o tři nové destinace. Cestující budou moci nově využít přímé lety do Benátek, Bergenu a Lisabonu. Nové linky doplní rozsáhlou síť pravidelných spojení Smartwings z Prahy do desítek destinací a dále posílí nabídku společnosti pro nadcházející zimní sezónu. Smartwings současně navýší frekvenci letů do Porta, Bilbaa a Toulouse. Další významnou novinkou bude rozšíření provozu linky do Nice na zimní období. Spojení do této francouzské destinace bylo dosud v nabídce pouze během letní sezóny. Zimní letový řád tak přinese cestujícím z Prahy nejen nové destinace, ale také více možností, jak se dostat do vybraných evropských měst v průběhu celého roku.
Skupina Smartwings provozuje lety nejen z České republiky, ale také z Polska, Slovenska a Maďarska.
Zdroj: Smartwings, a.s.