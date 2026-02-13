Klimatické cíle nemovitostní skupiny Urbanity obstály v mezinárodním standardu Science Based Targets initiative (SBTi)

Co je SBTi a v čem je validace „jiná“ než běžný závazek
SBTi funguje jako nezávislá kontrola: firma předkládá metodiku výpočtu emisí, výchozí rok a konkrétní cíle a SBTi ověřuje, zda jsou cíle dostatečně ambiciózní, měřitelné a srovnatelné napříč trhem. Validace tak dává jasný signál, že nejde jen o prohlášení, ale o důležitý závazek postavený na datech, standardizovaných pravidlech a průběžném vyhodnocování.
Díky SBTi validaci svých klimatických cílů získává Urbanity snadnější přístup k udržitelnému financování, včetně zelených a na udržitelnost vázaných dluhopisů.
Co konkrétně klimatické cíle Urbanity pokrývají
Schválené cíle navazují na výchozí rok 2023. Společnost je strukturovala v souladu s interním Sustainability-Linked Bonds Framework. V praxi se zaměřují zejména na:
• nižší energetickou náročnost budov a s tím související efektivnější provoz,
• snižování emisí skleníkových plynů napříč portfoliem,
• vyšší využití obnovitelných zdrojů energie, které posiluje soběstačnost a cenovou stabilitu,
• mezinárodní certifikace budov, zvyšující atraktivitu areálů pro nájemce s vlastními ESG závazky,
• odpovědný rozvoj areálů, revitalizaci brownfieldů a podporu biodiverzity v rámci nových projektů.
Přínos pro nájemce, uživatele i investory
Pro nájemce a uživatele nemovitostí Urbanity znamenají ambiciózně nastavené cíle hlavně lepší provozní parametry budov, které se promítají do každodenní reality:
• nižší provozní náklady díky vyšší energetické účinnosti,
• stabilnější a předvídatelnější energetické řešení,
• kvalitnější vnitřní prostředí budov podporující komfort a zdraví zaměstnanců,
• jednodušší plnění vlastních ESG a nefinančních závazků (zejména u firem s reportingem a klimatickými cíli).
Investorům validace firemních cílů přináší především vyšší důvěryhodnost a porovnatelnost: cíle jsou nastavené podle jasné metodiky a snižují riziko „greenwashingu“. To zjednodušuje due diligence, ESG reporting i rozhodování o financování.
„Validace našich cílů v rámci SBTi potvrzuje, že k udržitelnosti přistupujeme systematicky a na základě dat. Nejde o deklaraci, ale o závazek integrovaný do řízení portfolia i strategického rozhodování,“ uvedl Roland Hofman, spoluzakladatel a CEO skupiny Urbanity.
Schválené cíle SBTi nyní tvoří rámec pro další rozvoj ESG strategie Urbanity a pro pravidelné, transparentní měření environmentální výkonnosti portfolia v následujících letech.
URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Jejím záměrem je budování průmyslových kampusů nové generace, kde přidanou hodnotu tvoří prostředí výrazně orientované na potřeby a komfort jejich nájemců. Koncept projektů „made by Urbanity“ vychází vstříc individuálním nárokům moderních zaměstnavatelů, a především jejich zaměstnanců, stejně jako požadavkům na ekologickou a energetickou udržitelnost vlastního provozu. Realizace skupiny Urbanity, jež je součástí investiční skupiny M. L. Moran založené roku 1996, jsou svým komplexním urbanistickým řešením na českém trhu ojedinělé a představují budoucnost kultivace průmyslových areálů a brownfieldů pro 21. století.
