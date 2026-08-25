Klimatizaci kupujte na podzim. LG vrací za nákup až 2500 Kč

I když se horké letní dny pomalu chýlí ke konci, podzim představuje skvělou příležitost k pořízení klimatizace. Výhodou je širší dostupnost modelů, rychlejší termíny instalace i atraktivní cashback od LG. Domácnost tak lze připravit na další sezónu včas a za výhodnějších podmínek. LG nyní za nákup vybraných klimatizací vrací část pořizovací ceny zpět na účet, takže podzim je ideální dobou pro zajištění celoročního komfortu.
Až 2500 Kč zpět za jednu klimatizaci
Výše cashbacku se počítá za každou jednotlivou jednotku, nikoli za celou objednávku. Za vnitřní jednotku mohou zákazníci získat zpět 500, 650, 750 nebo až 1000 Kč podle konkrétního modelu. U venkovních jednotek činí cashback 750, 1000, 1300 nebo až 1500 Kč. U běžné split klimatizace, která se skládá z jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky, se obě částky sčítají. Zákazník tak může získat zpět až 2500 Kč.
Potřebujete klimatizovat více místností? S multisplitovým systémem můžete jednou venkovní jednotkou zajistit komfort v několika částech domácnosti, a navíc získat cashback i na další vnitřní jednotky. Počet žádostí není omezen – každá žádost se však vztahuje k jednomu účetnímu dokladu.
Jak získat peníze zpět
1. Vyberte si klimatizaci
Vyberte si model ze seznamu podporovaných zařízení a nakupte jej u prodejce chladicí a klimatizační techniky v České republice nebo na Slovensku mezi 19. srpnem a 30. listopadem 2026.
2. Zaregistrujte nákup
Do 31. prosince 2026 vyplňte formulář na www.lgcashback.com/cz. K registraci budete potřebovat účetní doklad (nikoli zálohový), potvrzenou objednávku nebo cenovou nabídku, fotografie štítků se sériovými čísly všech vnitřních i venkovních jednotek a fotografie klimatizací po dokončení montáže.
3. Počkejte na vyplácení cashbacku
Po odeslání registrace zákazník obdrží od LG e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Po schválení žádosti budou peníze odeslány na uvedený bankovní účet nejpozději do 42 pracovních dnů. Stav žádosti je možné kdykoli zkontrolovat na webu akce.
Možnost registrace cashbacku až do prosince
Pro využití cashbacku není rozhodující datum vystavení konečné faktury. Jako datum nákupu se podle pravidel akce počítá den, kdy zákazník závazně potvrdí objednávku nebo cenovou nabídku prodejce. To je důležité zejména u klimatizací, jejichž dodání a montáž může proběhnout až s odstupem několika týdnů.
Nákup je možné uskutečnit od 19. srpna do 30. listopadu 2026. Registraci do cashbackové akce lze následně provést až do 31. prosince 2026 na www.lgcashback.com/cz.
Pokud zákazník do konce listopadu ještě nemá klimatizaci dodanou, o cashback nepřijde. Do 30. listopadu musí tuto skutečnost oznámit LG prostřednictvím kontaktního formuláře a chybějící dokumenty následně doplnit do 60 dnů od skončení akce.
Kdo může cashback využít
Akce je určena spotřebitelům s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku, kteří si klimatizaci pořizují mimo svou podnikatelskou činnost. Živnostníci a firmy se do akce zapojit nemohou.
Konkrétní výše cashbacku závisí na zakoupeném modelu a množství pořízených jednotek. Výběr modelů dostupných v cashbackové akci se může u jednotlivých prodejců lišit. Doporučujeme proto ověřit nabídku konkrétních modelů a výši cashbacku přímo u vybraného prodejce.
Více informací, kompletní seznam podporovaných modelů a pravidla akce najdete nawww.lgcashback.com/cz.
Zdroj: LG Electronics