Klinika AGEL PLUS otevřela centrum personalizované medicíny a dlouhověkosti

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  14:18
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Praha 12. června 2026 (PROTEXT) - Po několika měsících postupného rozšiřování služeb završila pražská Klinika AGEL PLUS budování svého konceptu komplexní a personalizované ambulantní péče. Slavnostní otevření kliniky 11. června za účasti představitelů akademické sféry, předních českých lékařů a dalších významných osobností českého zdravotnictví symbolicky završilo první etapu rozvoje Kliniky AGEL PLUS. Vzniká tak jeden z prvních komplexních konceptů zdravotní péče v České republice, který spojuje západní a východní přístupy při zachování nejvyšších standardů moderní medicíny. Projekt vrací zdravotnické využití ikonické budově z roku 1923, kde historicky sídlila známá železniční nemocnice.

Klinika AGEL PLUS vznikla s ambicí nabídnout klientům na jednom místě nadstandardní zdravotní péči propojující špičkovou diagnostiku, prevenci, léčbu i moderní přístupy zaměřené na dlouhodobé zdraví a kvalitu života. V průběhu uplynulých měsíců byly postupně otevírány jednotlivé ambulance a specializovaná pracoviště.

Definitivní podobu získala Klinika AGEL PLUS letos v červnu otevřením Ambulance tradiční čínské medicíny a Ambulance funkční medicíny. Tyto obory rozšiřují možnosti péče zejména v oblasti prevence chronických onemocnění, regenerace a podpory celkové vitality. Vedle špičkového medicínského zázemí tak klienti na jedné adrese najdou nejmodernější technologie jako celotělovou magnetickou rezonanci, která představuje významný nástroj moderní preventivní medicíny a longevity péče, kryokomoru či hyperbarickou barokomoru.

„Zdravotnictví budoucnosti nebude stát pouze na léčbě nemocí. Stále větší význam bude mít prevence, včasné odhalování rizik a aktivní péče o zdraví. Kliniku AGEL PLUS jsme proto budovali jako místo, kde pacient získá nejen špičkovou diagnostiku a léčbu, ale také podporu dlouhodobého zdraví a vitality. Právě propojení těchto přístupů považujeme za budoucnost moderní medicíny,“ uvedl za vedení Kliniky AGEL PLUS lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc.

Zatímco moderní západní medicína tvoří na Klinice AGEL PLUS základ veškeré diagnostiky a léčby, nově otevřené ambulance rozšiřují možnosti prevence, regenerace a dlouhodobé péče o zdraví. Klinika AGEL PLUS tak vytváří unikátní model, který vedle špičkové odborné péče nabízí také služby zaměřené na životní styl, podporu vitality a aktivní přístup pacientů k vlastnímu zdraví.

Významnou roli v celém projektu hraje také samotné sídlo kliniky. Historická budova v Italské ulici na pražských Vinohradech byla postavena v roce 1923 a po desetiletí sloužila jako železniční nemocnice a poliklinika. Po rozsáhlé rekonstrukci se nyní vrací ke svému původnímu poslání – poskytovat zdravotní péči.

„Od začátku pro nás bylo důležité, aby tato budova neztratila svého ducha ani původní poslání. Chtěli jsme vrátit tomuto místu jeho historickou zdravotnickou funkci a současně jej připravit pro potřeby medicíny 21. století. Dnes zde vzniklo centrum, které propojuje tradici, špičkové technologie i nové přístupy k péči o zdraví člověka,“ doplnil lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc.

Historický objekt získala Skupina AGEL v roce 2023. Následovalo náročné projektování moderního zdravotnického provozu v památkově chráněném prostředí a rozsáhlá rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2024. Od září 2025 fungovala klinika v pilotním provozu, během něhož se postupně otevírala jednotlivá pracoviště.

O Klinice AGEL PLUS

Pražská Klinika AGEL PLUS (Italská ulice, Praha-Vinohrady) je prémiové zdravotnické zařízení, které přináší nový standard komplexní a personalizované ambulantní péče. V klientsky komfortním prostředí historické budovy nabízí zdravotní péči pro celou rodinu ve více než 20 ambulancích na jednom místě (včetně praktického lékařství, pediatrie, gynekologie, urologie či ortopedie). Zaměřuje se na časově vytížené klienty, jednotlivce i firmy, které péči využívají jako nadstandardní zaměstnanecký benefit. Klient má k dispozici vlastní koordinátorku zdravotní péče a všeobecného lékaře, který má maximálně 700 klientů.

Klinika disponuje špičkovým technologickým zázemím a vedle preventivních programů a medicíny dlouhověkosti (longevity) nabízí unikátní služby, jako je magnetická rezonance celého těla, kryokomora s teplotami až -150 °C pro špičkovou regeneraci nebo hyperbarická barokomora. Součástí nabídky je také estetická medicína, vestibulologická péče a multidisciplinární centrum zaměřené na bolesti zad, pohybového aparátu a péči o aktivní sportovce. Klinika disponuje rovněž zákrokovým sálem pro drobné ambulantní výkony v oblasti urologie, cévní chirurgie a dermatologie. V rámci estetické medicíny využívá nejmodernější laser Fotona, který nachází uplatnění nejen při estetických, ale také gynekologických a urologických zákrocích.

Zařízení je součástí Skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, což pacientům garantuje nejvyšší medicínskou bezpečnost a přímou návaznost na síť specializovaných nemocnic a center excelence.

Zdroj: AGEL

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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