Kniha jako útočiště - Noc literatury 17. září po celém Česku

„Svým mottem ‚Kniha jako útočiště‘ letošní ročník poukazuje na pocity nejistoty a neklidu, které dnes zažíváme a vnímáme kolem sebe stále silněji. Věřím, že odpovědí na nejistotu však není uzavření se do sebe, ale naopak otevření se – komunitě, lidem, novým výzvám i budoucnosti. Tímto směrem se ubírá i dlouhodobá programová linie Českých center – ‚safer spaces‘, která zkoumá roli kultury a umění při vytváření bezpečných prostorů na individuální i kolektivní úrovni,” uvedla Jitka Pánek Jurková, generální ředitelka Českých center.
Noc literatury propojí přes 90 míst v Česku, číst se bude i ve vězení
Současně s Prahou se Noc literatury uskuteční ve všech krajích a více než 90 městech Česka, kde ji kromě knihoven organizují i další kulturní instituce.
„Je skvělou zprávou, že zájem o literaturu roste a také že se do projektu Noc literatury zapojuje stále více měst, obcí i mladých lidí. Knihy, jejich četba a sdílení příběhů totiž mohou sehrát významnou úlohu v životě jednotlivců i celé komunity. Jedním z netradičních míst, kde se akce letos uskuteční, je Věznice Světlá nad Sázavou. Odsouzené ženy zde dostanou texty Noci literatury k individuálnímu čtení, v místní kapli proběhnou čtení pro dvacítku vybraných účastnic a v jiné části věznice se jedna z vězeňkyň ujme role předčitatelky textu, o němž se následně povede diskuze. Zvláštní program bude připraven také pro matky, které vykonávají trest na specializovaném oddíle pro matky s dětmi,“ doplnila Adriana Krásová, vedoucí projektu Noc literatury.
Podrobný přehled zapojených měst dle krajů naleznete na www.nocliteratury.cz/regiony-cr/.
V Praze se festival uskuteční v městské části Praha 6 – v Dejvicích, Bubenči, Střešovicích a na Hradčanech. Návštěvníci se mohou těšit na čtení na 23 netradičních a často veřejnosti nepřístupných místech, a to v podání předních českých herců. Podrobné informace k festivalu najdete na www.nocliteratury.cz.
Paměť a současnost – literatura jako prostor porozumění
Téma bezpečí a sounáležitosti souvisí také s letošním 80. výročím konce 2. světové války. I proto je hlavním partnerem pražské části festivalu městská část Praha 6, jejíž historie je událostmi 20. století silně poznamenaná.
„Historie městské části Praha 6 je pevně spjatá s válečnými událostmi 20. století a letošní téma Noci literatury ‚bezpečí a sounáležitost‘ zde o to více rezonuje. Paměť a současnost se prolínají v našich každoročních kulturních počinech a jsme nesmírně rádi, že se s touto myšlenkou Noc literatury po několika letech opět vrací na výjimečná místa v Praze 6. Těšíme se na skvělá literární díla, umělce i návštěvníky,“ upřesnil Jan Lacina poslanec PS PČR, radní pro kulturu, sport a bezpečnost MČ Praha 6.
Festival zavede návštěvníky nejen do historicky významných objektů, ale i do prostor ČVUT, kulturních a komunitních center.
Od 18 do 23 hodin zazní čtení v podání řady mladých herců, jako jsou Josef Trojan, Anna Kameníková, Antonie Martinec Formanová či Denis Šafařík a Agáta Kryštůfková, ale i zkušených interpretů, mezi nimiž nechybí Vanda Hybnerová, Martin Myšička, Lenka Krobotová, Simona Babčáková nebo Filip Kaňkovský.
Důležitou roli opět sehraje mladá generace – nejen jako narůstající publikum či koordinátoři na jednotlivých čtecích místech, ale i jako spolutvůrci kampaně na sociálních sítích, která přibližuje literaturu dnešnímu světu a jazyku.
Festival klade důraz na otevřenost – vybraná čtení budou tlumočena do českého znakového jazyka a pro slyšící návštěvníky budou připraveny minikurzy jeho základů.
Noc literatury – mezinárodní projekt s dlouholetou tradicí
Festival od roku 2006 pořádají Česká centra a EUNIC – Sdružení evropských národních kulturních institutů. Jeho cílem je představit českému publiku aktuální tvorbu evropských autorů, upozorňovat na význam překladů z velkých i malých jazyků a otevírat aktuální společenská témata.
Vedle tradičních ukázek romské a ukrajinské literatury letos poprvé zazní texty autorů ze Slovinska a Jižní Koreje, která se představí jako čestný host letošního ročníku.
V průběhu roku pořádají Noc literatury také vybrané pobočky Českých center v zahraničí.
Česká centra jsou institutem veřejné diplomacie zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je podpora dobrého jména Česka ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Bělehradě, Bratislavě a Jeruzalémě.
www.nocliteratury.cz, www.czechcentres.cz
Zdroj: Česká centra
