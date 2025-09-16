Kniha jako útočiště - Noc literatury 17. září po celém Česku

Autor:
  15:38
Praha 16. září 2025 (PROTEXT) - Ve středu 17. září 2025 proběhne v Praze a ve více než 90 městech po celé republice 19. ročník literárního festivalu Noc literatury, který pořádají institut veřejné diplomacie Česká centra a sdružení EUNIC. Tradiční série veřejných čtení ze současné světové literatury v českých překladech se opět stane jednou z největších literárních událostí roku. Podtitul letošního ročníku „Kniha jako útočiště“ připomíná, že literatura může být bezpečným místem, zdrojem síly i porozumění v nejistých dobách.

„Svým mottem ‚Kniha jako útočiště‘ letošní ročník poukazuje na pocity nejistoty a neklidu, které dnes zažíváme a vnímáme kolem sebe stále silněji. Věřím, že odpovědí na nejistotu však není uzavření se do sebe, ale naopak otevření se – komunitě, lidem, novým výzvám i budoucnosti. Tímto směrem se ubírá i dlouhodobá programová linie Českých center – ‚safer spaces‘, která zkoumá roli kultury a umění při vytváření bezpečných prostorů na individuální i kolektivní úrovni,” uvedla Jitka Pánek Jurková, generální ředitelka Českých center.

Noc literatury propojí přes 90 míst v Česku, číst se bude i ve vězení

Současně s Prahou se Noc literatury uskuteční ve všech krajích a více než 90 městech Česka, kde ji kromě knihoven organizují i další kulturní instituce.

„Je skvělou zprávou, že zájem o literaturu roste a také že se do projektu Noc literatury zapojuje stále více měst, obcí i mladých lidí. Knihy, jejich četba a sdílení příběhů totiž mohou sehrát významnou úlohu v životě jednotlivců i celé komunity. Jedním z netradičních míst, kde se akce letos uskuteční, je Věznice Světlá nad Sázavou. Odsouzené ženy zde dostanou texty Noci literatury k individuálnímu čtení, v místní kapli proběhnou čtení pro dvacítku vybraných účastnic a v jiné části věznice se jedna z vězeňkyň ujme role předčitatelky textu, o němž se následně povede diskuze. Zvláštní program bude připraven také pro matky, které vykonávají trest na specializovaném oddíle pro matky s dětmi,“ doplnila Adriana Krásová, vedoucí projektu Noc literatury.

Podrobný přehled zapojených měst dle krajů naleznete na www.nocliteratury.cz/regiony-cr/.

V Praze se festival uskuteční v městské části Praha 6 – v Dejvicích, Bubenči, Střešovicích a na Hradčanech. Návštěvníci se mohou těšit na čtení na 23 netradičních a často veřejnosti nepřístupných místech, a to v podání předních českých herců. Podrobné informace k festivalu najdete na www.nocliteratury.cz.

Paměť a současnost – literatura jako prostor porozumění

Téma bezpečí a sounáležitosti souvisí také s letošním 80. výročím konce 2. světové války. I proto je hlavním partnerem pražské části festivalu městská část Praha 6, jejíž historie je událostmi 20. století silně poznamenaná.

Historie městské části Praha 6 je pevně spjatá s válečnými událostmi 20. století a letošní téma Noci literatury bezpečí a sounáležitost zde o to více rezonuje. Paměť a současnost se prolínají v našich každoročních kulturních počinech a jsme nesmírně rádi, že se s touto myšlenkou Noc literatury po několika letech opět vrací na výjimečná místa v Praze 6. Těšíme se na skvělá literární díla, umělce i návštěvníky,“ upřesnil Jan Lacina poslanec PS PČR, radní pro kulturu, sport a bezpečnost MČ Praha 6.

Festival zavede návštěvníky nejen do historicky významných objektů, ale i do prostor ČVUT, kulturních a komunitních center.

Od 18 do 23 hodin zazní čtení v podání řady mladých herců, jako jsou Josef Trojan, Anna Kameníková, Antonie Martinec Formanová či Denis Šafařík a Agáta Kryštůfková, ale i zkušených interpretů, mezi nimiž nechybí Vanda Hybnerová, Martin Myšička, Lenka Krobotová, Simona Babčáková nebo Filip Kaňkovský.

Důležitou roli opět sehraje mladá generace – nejen jako narůstající publikum či koordinátoři na jednotlivých čtecích místech, ale i jako spolutvůrci kampaně na sociálních sítích, která přibližuje literaturu dnešnímu světu a jazyku.

Festival klade důraz na otevřenost – vybraná čtení budou tlumočena do českého znakového jazyka a pro slyšící návštěvníky budou připraveny minikurzy jeho základů.

Noc literatury – mezinárodní projekt s dlouholetou tradicí

Festival od roku 2006 pořádají Česká centra a EUNIC – Sdružení evropských národních kulturních institutů. Jeho cílem je představit českému publiku aktuální tvorbu evropských autorů, upozorňovat na význam překladů z velkých i malých jazyků a otevírat aktuální společenská témata.

Vedle tradičních ukázek romské a ukrajinské literatury letos poprvé zazní texty autorů ze Slovinska a Jižní Koreje, která se představí jako čestný host letošního ročníku.

V průběhu roku pořádají Noc literatury také vybrané pobočky Českých center v zahraničí.

 

Česká centra jsou institutem veřejné diplomacie zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je podpora dobrého jména Česka ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Bělehradě, Bratislavě a Jeruzalémě.

www.nocliteratury.cz, www.czechcentres.cz

Newsletter Facebook Instagram X YouTube LinkedIn

 

Zdroj: Česká centra

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Kultovní kapela devadesátek, takový byl Lunetic. Asi jsme pořád trochu blázni, říkají členové kapely

Třicet let, stovky koncertů a hity, které znají fanoušci napříč generacemi. Skupina Lunetic, nyní ve složení Vašek Jelínek, Aleš Lehký a David Škach, pořád vystupuje. Oslavy výročí završí 9. října...

16. září 2025  18:58

Poděbrady připravují úpravy městské knihovny, v přízemí bude literární klubovna

Poděbrady na Nymbursku chtějí příští rok začít s úpravami městské knihovny. Na dosud nevyužívané půdě vznikne nástavba s kancelářemi, kam se z přízemí přemístí...

16. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:13

Apokalyptické motivy, meditativní krajiny, otcovství v kresbách Michaela Noska

16. září 2025  18:40

V Archeoparku pravěku ve Všestarech oslaví dožínky jako v dávných dobách

Archeopark pravěku ve Všestarech na Královéhradecku v sobotu nabídne program zaměřený na oslavu sklizně a hojnosti. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat...

16. září 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Operní sci-fi pohádka pro děti bude první novinkou liberecké divadelní sezony

První novinkou divadelní sezony v Liberci bude operní sci-fi pohádka pro děti Porucha na lodi Nautilus. V Malém divadle bude mít premiéru tento pátek. Jejím...

16. září 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze...

16. září 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Jičín vykácí 40 stromů Valdštejnovy lipové aleje, jsou ve velmi špatném stavu

Město Jičín dá do konce září pokácet 40 stromů ve známé Valdštejnově lipové aleji. Stromy jsou ve velmi špatném stavu. Místo vykácených stromů zahradníci...

16. září 2025  16:07,  aktualizováno  16:07

Vyškovu může po změně financování nepedagogů chybět asi 10 milionů korun

Vyškovu může po změně financování nepedagogů chybět podle místostarosty Karla Goldemunda (sdružení VY) asi deset milionů korun. Nemá iluze, že stát dorovná...

16. září 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Byty, zeleň i škola. Čtvrť Žofinka na místě bývalé haldy začnou stavět příští rok

První část nové ostravské čtvrti Žofinka, která se má stavět na místě bývalé struskové haldy Žofinské huti, začne vznikat příští rok na podzim. Budovat se bude podle návrhu dánského studia Adept,...

16. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

Hasiči zasahovali v úterý odpoledne u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo...

16. září 2025  17:22,  aktualizováno  17:38

Muži za útok sekáčkem v Jablonci navrhla státní zástupkyně 19 let vězení

Muži, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou sekáčkem vážně zranil manželský pár, dnes státní zástupkyně navrhla trest 19 let vězení. Podle obžaloby...

16. září 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Meandry, mokřady i stromy. Povodňový park u Brna se osvědčil, chystají se další

Uplynul rok od nepříjemných chvil, kdy zejména lidé žijící v okolí toků chodili nervózně a s obavami co chvíli sledovat stav protékající vody. Kvůli vydatným dešťům obyvatele jižní Moravy děsily...

16. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.