Kniha trojice Čechů odhalila krutý osud vynálezce Bitcoinu Satoshi Nakamota

Bývalý guvernér České národní banky a bývalý premiér České republiky, ing. Jiří Rusnok, se vyjádřil těmito slovy: „Jedná se velmi ojedinělé dílo, překračující svým obsahem a charakterem jasně rámec České republiky.” Josef Klíma, novinář a spisovatel, hovořil o autorsky a investigativně propracovaném konceptu knihy, jenž by si zasloužil filmové zpracování.
Dílo z pomyslné pásky odstartovala rovněž olympijská vítězka z Turína a dvojnásobná mistryně světa, Kateřina Neumannová. Moderátor večera, novinář a publicista František Cinger, vyzvedl fakt, že se kniha významně dotýká velké mezinárodní kauzy Yellow House, vyšetřované ICTY (Mezinárodní soudní tribunál v Haagu) a navazuje tak Urbanovu knihu Návrat do Valbone o zmizení 3 českých studentů v Albánii.
V rámci akce proběhla dobročinná aukce obalu knihy, kterou vytvořil sochař a výtvarník David Černý. Ve prospěch nadace Pohyb bez pomoci profesora Pavla Koláře se vybralo 100.000 Kč.
Biografie Satoshi Nakamota je prvním ucelených dílem na světě, které líčí osud tohoto světového novátora a vynálezce v kompletním spektru geniality i osobní tragédie.
Zdroj: Karel Tejkal
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.