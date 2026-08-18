KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur

KNOWLIMITS obhájila první místo v aktuálním žebříčku RECMA Overall Activity Volume 2025. Česká mediální agentura dosáhla za rok 2025 objemu aktivit ve výši 285 milionů eur a tržního podílu 15,9 procenta. Druhou příčku obsadila OMD s objemem aktivit 217 milionů eur, tedy o 68 milionů eur méně. Třetí skončila PHD se 184 miliony eur.
Za tři roky vzrostla o 41 procent
Podle RECMA stojí za růstem KNOWLIMITS především organické navyšování mediálních investic několika klientů. Vývoj posledních let ukazuje i srovnání s rokem 2022. Tehdy dosahoval Overall Activity Volume agentury 202 milionů eur, zatímco za rok 2025 už činil 285 milionů eur. Za tři roky se tak objem aktivit zvýšil o 83 milionů eur, tedy o 41 procent. KNOWLIMITS si zároveň udržela vedoucí pozici před velkými mezinárodními agenturami působícími na českém trhu.
„První místo v žebříčku RECMA je pro nás potvrzením, že dokážeme dlouhodobě růst a zároveň si udržovat stabilní pozici před nejsilnějšími globálními hráči. O to více nás těší, že za výsledkem stojí především organický růst spolupráce s našimi klienty. Vnímáme jej jako důkaz jejich důvěry i kvalitní práce všech týmů napříč celou agenturou,“ uvedli Markéta Dyllong a Petr Bažant, managing partners KNOWLIMITS.
|Top 5 agencies in 2025
|Rank
|Agency
|Industry Shares
OVERALL Activity
2025 (€ million)
OVERALL Activity
2024 Restated (€ million)
|1.
|Knowlimits
|16,1%
|285
|269
|2.
|OMD
|12,3%
|217
|242
|3.
|PHD
|10,4%
|184
|189
|4.
|EssenceMediacom
|8,4%
|149
|165
|5.
|Mindsquared
|7,8%
|139
|107
Source: RECMA, July 2026
Na první místo KNOWLIMITS řadí také COMvergence
Pozici KNOWLIMITS jako nejsilnější mediální agentury v Česku potvrzuje také společnost COMvergence. V jejím žebříčku se agentura umístila na prvním místě už pátým rokem po sobě. Za rok 2025 dosáhla podle COMvergence objemu spravovaných mediálních investic ve výši 243 milionů dolarů a tržního podílu 13,7 procenta. Se 145 klienty zároveň předstihla všechny ostatní agentury působící na českém trhu. Druhé místo obsadila stejně jako v předchozím roce OMD, třetí skončila EssenceMediacom.
„Velmi si vážíme toho, že naše vedoucí postavení opakovaně potvrzují dvě respektovaná nezávislá mezinárodní hodnocení. Ukazuje to, že se nám daří spojovat dlouhodobou stabilitu s dalším rozvojem, inovacemi a rozšiřováním služeb. Za výsledky stojí každodenní práce všech našich agenturních týmů, jejich odbornost, a především důvěra klientů, kterým děkujeme za možnost společně růst. Těší nás, že jako česká agentura dlouhodobě potvrzujeme roli silného lídra,“ doplnili Markéta Dyllong a Petr Bažant.
|Top 5 Agencies
|Rank
|Agency
Total Billings $M
2025
Industry Market Shares
2025
Share of Digital
2025
|1.
|Knowlimits
|243
|13,7%
|30%
|2.
|OMD
|175
|9,8%
|23%
|3.
|EssenceMediacom
|131
|7,3%
|33%
|4.
|PHD
|122
|6,8%
|30%
|5.
|Wavemaker
|81
|4,6%
|22%
Source: COMvergence, June 2026
Co žebříčky sledují:
RECMA je nezávislá mezinárodní výzkumná společnost zaměřená na hodnocení mediálních agentur. Její ukazatel Overall Activity Volume zahrnuje například nákup a plánování tradičních médií, online placená média, performance marketing, sociální sítě a obsah, data, e-commerce, eventy nebo marketingové poradenství.
COMvergence je nezávislá mezinárodní výzkumná společnost specializující se na marketingovou a mediální komunikaci. Ve svých hodnoceních sleduje mimo jiné objem spravovaných mediálních investic, tržní podíly, počet klientů, podíl digitálních médií a meziroční vývoj agentur.