KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur

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  8:23
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Praha 18. srpna 2026 (PROTEXT) - Česká mediální agentura KNOWLIMITS si udržela první místo na tuzemském trhu. Podle aktuálního žebříčku RECMA dosáhla za rok 2025 objemu aktivit 285 milionů eur, o 68 milionů více než druhá OMD. Za poslední tři roky navíc její objem aktivit vzrostl o 41 procent. Prvenství KNOWLIMITS potvrzuje také žebříček COMvergence.

KNOWLIMITS obhájila první místo v aktuálním žebříčku RECMA Overall Activity Volume 2025. Česká mediální agentura dosáhla za rok 2025 objemu aktivit ve výši 285 milionů eur a tržního podílu 15,9 procenta. Druhou příčku obsadila OMD s objemem aktivit 217 milionů eur, tedy o 68 milionů eur méně. Třetí skončila PHD se 184 miliony eur.

Za tři roky vzrostla o 41 procent

Podle RECMA stojí za růstem KNOWLIMITS především organické navyšování mediálních investic několika klientů. Vývoj posledních let ukazuje i srovnání s rokem 2022. Tehdy dosahoval Overall Activity Volume agentury 202 milionů eur, zatímco za rok 2025 už činil 285 milionů eur. Za tři roky se tak objem aktivit zvýšil o 83 milionů eur, tedy o 41 procent. KNOWLIMITS si zároveň udržela vedoucí pozici před velkými mezinárodními agenturami působícími na českém trhu.

První místo v žebříčku RECMA je pro nás potvrzením, že dokážeme dlouhodobě růst a zároveň si udržovat stabilní pozici před nejsilnějšími globálními hráči. O to více nás těší, že za výsledkem stojí především organický růst spolupráce s našimi klienty. Vnímáme jej jako důkaz jejich důvěry i kvalitní práce všech týmů napříč celou agenturou,“ uvedli Markéta Dyllong a Petr Bažant, managing partners KNOWLIMITS.

Top 5 agencies in 2025
RankAgencyIndustry Shares

OVERALL Activity

2025 (€ million)

OVERALL Activity

2024 Restated (€ million)

1.Knowlimits16,1%285269
2.OMD12,3%217242
3.PHD10,4%184189
4.EssenceMediacom8,4%149165
5.Mindsquared7,8%139107

Source: RECMA, July 2026

Na první místo KNOWLIMITS řadí také COMvergence

Pozici KNOWLIMITS jako nejsilnější mediální agentury v Česku potvrzuje také společnost COMvergence. V jejím žebříčku se agentura umístila na prvním místě už pátým rokem po sobě. Za rok 2025 dosáhla podle COMvergence objemu spravovaných mediálních investic ve výši 243 milionů dolarů a tržního podílu 13,7 procenta. Se 145 klienty zároveň předstihla všechny ostatní agentury působící na českém trhu. Druhé místo obsadila stejně jako v předchozím roce OMD, třetí skončila EssenceMediacom.

Velmi si vážíme toho, že naše vedoucí postavení opakovaně potvrzují dvě respektovaná nezávislá mezinárodní hodnocení. Ukazuje to, že se nám daří spojovat dlouhodobou stabilitu s dalším rozvojem, inovacemi a rozšiřováním služeb. Za výsledky stojí každodenní práce všech našich agenturních týmů, jejich odbornost, a především důvěra klientů, kterým děkujeme za možnost společně růst. Těší nás, že jako česká agentura dlouhodobě potvrzujeme roli silného lídra,“ doplnili Markéta Dyllong a Petr Bažant.

Top 5 Agencies
RankAgency

Total Billings $M 

2025

Industry Market Shares 

2025

Share of Digital 

2025

1.Knowlimits24313,7%30%
2.OMD1759,8%23%
3.EssenceMediacom1317,3%33%
4.PHD1226,8%30%
5.Wavemaker       814,6%22%

Source: COMvergence, June 2026

 

Co žebříčky sledují:

RECMA je nezávislá mezinárodní výzkumná společnost zaměřená na hodnocení mediálních agentur. Její ukazatel Overall Activity Volume zahrnuje například nákup a plánování tradičních médií, online placená média, performance marketing, sociální sítě a obsah, data, e-commerce, eventy nebo marketingové poradenství.

COMvergence je nezávislá mezinárodní výzkumná společnost specializující se na marketingovou a mediální komunikaci. Ve svých hodnoceních sleduje mimo jiné objem spravovaných mediálních investic, tržní podíly, počet klientů, podíl digitálních médií a meziroční vývoj agentur.

 

 

 

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