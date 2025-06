Koblížek jako z Dubaje. Limitovaná edice právě teď v McDonald's

Tato letní delikatesa je jako stvořená ke kávě nebo jako malá odměna během horkých dnů. Spojení čokolády a pistácií je aktuálně jednou z nejoblíbenějších chutí – a teď si ho můžete dopřát i vy. Ale pozor, jde o limitovanou edici, která tu nebude napořád. Tak pokud máte chuť na něco výjimečného, určitě tenhle koblížek nepropásněte.

Limitovaná edice Dubajského koblížku bude dostupná exkluzivně v restauracích s McCafé v Česku během celé letní sezóny – do 21. září nebo do vyprodání zásob. Výrobcem je kladenská pekárna La Lorraine, a.s.

Zdroj: McDonald's

