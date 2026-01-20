Koenigsmark: Plácání po zadku vymizelo, hloupé vtipy nikoli

Praha 20. ledna 2026 (PROTEXT) - Od oplzlých komentářů k nulové toleranci. Jak se za dvacet let proměnila kultura na pracovištích, co už dnes neprojde a proč je důležité ozvat se hned v zárodku, vysvětluje mentorka a autorka knihy Budujte svou odolnost Lenka Helena Koenigsmark.

Plácání po zadku, nemístné vtipy a oplzlé narážky. Stinná a tolerovaná realita, která ještě na přelomu milénia patřila do českých kanceláří, ale i politického prostředí zcela běžně. „Když nám bylo dvacet, někteří pánové si v kanceláři rádi sáhli. Já jsem si naštěstí pořádek vždycky zjednala. Je ale pravda, že jako děvčata jsme měly takové heslo: coffee, tea, me? Dnes by něco takového bylo nemyslitelné,“ říká mentorka, inspirativní speaker a zastánkyně práv žen Lenka Helena Koenigsmark, která dlouhé roky působila na vrcholových pozicích v zahraničních firmách jako Mattel, Lego nebo Wella.

České byznysové prostředí se podle ní za posledních dvacet let výrazně zkultivovalo. Obrovskou roli v tomto ohledu sehrály korporace a zahraniční společnosti. „Měla jsem to štěstí, že jsem na vedoucí pozici pracovala ve skandinávské firmě, později v americké. Procházeli jsme pravidelnými školeními a velmi jasně jsme toto téma každého čtvrt roku teoreticky řešili,“ vysvětluje.

Nevhodné chování nebo dokonce sexuální obtěžování tak v současnosti ve velkých firmách rozhodně není bagatelizovaným problémem. „Pokud se začne řešit, zapojí se do toho poměrně hodně lidí. A i když taková situace třeba neskončí vyhazovem, provinilý často raději odejde sám, protože takový škraloup na něm veřejně ulpí,“ říká Koenigsmark.

O tom, jak diametrálně se za uplynulé čtvrtstoletí změnily poměry, svědčí například i historka, o kterou se s ní před několika lety podělila bývalá ministryně školství Petra Buzková. Ta prožívala vrchol své politické kariéry na přelomu tisíciletí. „Popisovala mi, jak šla na Hrad – v jedné ruce aktovku, v druhé další tašku. Kolem ní procházel kolega a plácnul ji po zadku. Smál se, protože se to bralo jako strašná legrace. Ona položila tašku na zem, pleskla ho přes zadek – stejně jako on ji – a zeptala se, zda se mu to taky tak moc líbilo. A měla pokoj,“ vzpomíná na vyprávění Buzkové.

Žádný problém však nezmizí definitivně. Podle Koenigsmark jsou tím, co se skrývá za většinou případů nevhodného chování na pracovišti, nejčastěji předsudky. A nemusí přitom nutně dojít až k harassmentu. Na počátku často stojí zdánlivě nevinné vtipy. „Zažil to asi každý, když v kolektivu jedou hloupé vtipy. Mohou být namířené třeba proti gayům, ale mnohem častěji se týkají žen – jaké jsme špatné řidičky, jak jsou blondýnky hloupé a tak dále,“ vysvětluje Koenigsmark, která jako vysoká modrooká blondýna dobře ví, o čem mluví.

Svůj vzhled vždy vnímala na jednu stranu jako výhodu, ale také jako nevýhodu. Vtipy o plavovláskách totiž poslouchá celý život prakticky nonstop. „Ve většině případů se takovému vtipu trochu násilně zasmějeme, abychom nedělali dusnou atmosféru, přestože nám to vůbec není příjemné. Není nutné v takovou chvíli bouchat do stolu a naštvaně se ohrazovat, ale je naprosto v pořádku říct: ‚Není mi to příjemné. Copak mi tím chcete říct, že jsem jako blondýnka hloupá?‘ Sice se to pravděpodobně bude ještě několikrát opakovat, ale pokud se konzistentně a v klidu pokaždé ozvete, můžete podobné stereotypy oslabovat,“ říká autorka knihy Budujte svou odolnost.

O tom, že může jít o běh na dlouhou trať, svědčí podle Koenigsmark skutečnost, že některé předsudky jsou zakořeněné v našem geopolitickém a kulturním prostředí. „Vyrůstala jsem v komunismu, takže si pamatuju, jak bylo naprosto běžné říkat: Dřu jako barevnej nebo máš doma černocha?, pokud někdo zapomněl zavřít. To jsou věci, které máme hluboko v sobě, a proto je potřeba, aby se vždy někdo ozval a řekl, že to vlastně není v pořádku.“

Co radí jako profesionální a renomovaná mentorka ženám dnes? „Nepřemýšlejte, zda je vhodné se ozvat. Pokud se vám něco nelíbí, řekněte to. Je to jedna z mála věcí, které můžete udělat opravdu vždycky. Ten dotyčný člověk nemá šanci svou chybu napravit, protože často ani neví, že se vám jeho chování nelíbí. Nikdo nečte vaše myšlenky,“ dodává.

 

 

