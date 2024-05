Kohler Co. získává prestižní ocenění na poli globálního designu: Vytoužené zlaté ocenění v soutěži iF Design Award a dalších 12 cen iF za design

Soutěž iF Design Award, do které se přihlásilo 10.800 návrhů ze 72 zemí, je jednou z nejprestižnějších a nejvýznamnějších soutěží v oblasti designu na světě. Kdo chce získat ocenění iF Design Award, musí projít přísným dvoufázovým výběrem renomovaných odborníků na design, kteří hodnotí přihlášené produkty z pohledu nápadu, formy, funkce, odlišnosti a dopadu.

Kreativita a špičkový design jsou srdcem a duší étosu společnosti Kohler a její týmy smělých tvůrců ze všech koutů světa představují základ některých z nejikoničtějších značek v oblasti domácího designu. Společnost si vydobyla pověst inovátora, umělce a designéra, zároveň se vyznačuje podnikatelskou filozofií, houževnatostí a pokorou.

"Už víc než 150 let se společnost Kohler věnuje rozvoji inovací a jedinečného designu. Je pro nás obrovskou ctí, že jsme byli oceněni za nadšení a vynalézavost našich vývojových týmů," říká David Kohler, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kohler Co. "Toto uznání ze strany iF potvrzuje náš trvalý závazek vytvářet působivá řešení na všech trzích po celém světě."

Designová jedinečnost společnosti Kohler je oslavována již více než sto let, včetně instalace barevných koupelnových armatur společnosti v Metropolitním muzeu umění na Manhattanu ve 20. letech minulého století, významných partnerství s celosvětově uznávanými umělci a designéry, instalací na výstavách v některých z nejuznávanějších center designu a prvotřídních designových prostředí a desítek ocenění v bezpočtu kategorií produktů. Jen za poslední dvě dekády získal design produktů společnosti Kohler téměř 100 ocenění iF a také obsadil nejvyšší příčky ve všech předních světových soutěžích týkajících se designu – včetně Red dot, IDEA a Fast Company.

Sanitární toaleta KOHLER Loope na bázi kontejneru , oceněná v roce 2024 cenou iF GOLD Product Design Award – a vůbec první ocenění společnosti na zlaté úrovni – je bezvodé sanitární řešení, které se integruje s modely sběru odpadu na bázi kontejneru. Byla navržena tak, aby přinesla bezpečnou hygienu do hustě obydlených městských oblastí, kde mnohdy neexistují alternativní možnosti. Toaleta Loope byla vyvinuta v rámci platformy Innovation for Good (IfG) společnosti Kohler, což je interní inkubátor zaměřený na vytváření nových obchodních příležitostí se sociálním a ekologickým zaměřením. Řešení IfG jsou založena na pozitivním dopadu na komunity a životy lidí po celém světě, protože zlepšují přístup k nezávadné vodě a hygienickým zařízením.

Toaleta Loope čerpá inspiraci ze šestého cíle udržitelného rozvoje OSN "zajistit přístup k bezpečným a cenově dostupným hygienickým zařízením pro všechny" a podle porotců iF Design Award "jde o skvělý příklad inovace designu ve službách lidstva".

"Jakožto součást našeho portfolia Innovation for Good má Loope skutečný potenciál pozitivně ovlivnit život mnoha lidí po celém světě. Získání zlatého ocenění iF za design přivádí tolik potřebnou pozornost k problému nebezpečné hygieny, který se týká obrovského množství lidí," vysvětluje Laura Kohler, ředitelka pro udržitelný život společnosti Kohler Co. "Tento a další produkty vzešlé z našeho inkubátorového programu IfG využívají nadšení spolupracovníků vyvíjet smysluplná řešení, která umožňují lepší přístup k udržitelnému životu."

Společnost Kohler Co. – pod svými značkami Kohler, Mira a Klafs – získala dalších 12 ocenění iF Product Design Award za řešení v oblasti sprchování, koupelnových baterií, toalet, umyvadel, úložných prostor, kuchyňských baterií a saun:

Sprchový systém Mira Select Flex

Paralelní baterie

Parní lázeň Sveda

Chytrý splachovací panel Intelex

Chytrá toaleta Karing 3.0 Urinalysis

Rozhraní Karing 3.0 Urinalysis

Úložné příslušenství Spacity

Nápojová baterie typu vše v jednom

Sprcha na ruce SpaViva s čisticím zařízením typu vše v jednom

Ozdobné rukojeti ModernLife Edge

Sauna Klafs S11 Design: Studio F.A. Porsche

Sauna Klafs S1 black edition Design: Henssler & Schultheiss Design

"Při navrhování našich produktů se zaměřujeme na člověka a snažíme se pro naše zákazníky zprostředkovat hluboké interakce a nezapomenutelné zážitky. Jsme ohromeni dlouhým seznamem ocenění od organizace iF a těší nás, že to naše vize dotáhly až na vrchol celosvětového hodnocení designu," prohlašuje Michael Seum, viceprezident pro globální průmyslový design společnosti Kohler Co.

Dostupnost produktů se může v závislosti na regionu lišit. Informace získáte v místním showroomu.

O společnosti Kohler Co.

Společnost Kohler Co. je už více než 150 let světovým lídrem v oblasti smělého designu a inovací. Pomáhá lidem žít elegantní, zdravý a udržitelný život prostřednictvím kuchyňských a koupelnových produktů, luxusních skříní, obkladů a osvětlení, wellness produktů i služeb, stejně jako luxusních zážitků na poli pohostinství a významných golfových turnajů. Soukromá společnost Kohler Co. byla založena v roce 1873 a sídlí ve městě Kohler ve státě Wisconsin. Společnost rovněž vyvíjí řešení pro udržitelné žití, která zvyšují kvalitu života současných i budoucích generací. Její platforma Innovation for Good řeší naléhavé problémy, jako jsou čistá voda a bezpečná hygiena, a nabízí přelomové produkty a služby pro komunity, kterým se nedostává dostatečné péče. David Kohler je předsedou představenstva a generálním ředitelem a je zástupcem již čtvrté generace rodiny Kohlerů ve vedení společnosti.

